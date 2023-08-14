Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза

О защите неба Киева, оперативной ситуации на границе и о том, что делают "вагнеровцы" в Беларуси – в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

РБК-Украина пообщалась с генералом Наевым во время его поездки в Ровенскую область, где продолжаются работы по усилению границы. В частности, проводится минирование местности, обустройство новых оборонных позиций, а также укрепление охраны и обороны важных критических объектов, в том числе и энергосистемы Украины.

Как отметил Наев, в настоящее время на данном направлении нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции.

"Что будет в будущем – мы не можем сейчас утвердительно сказать. Мы всегда рассчитываем на худший вариант развития событий. Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", – рассказал генерал.

Наев отмечает, что на участке границы на территории Ровенской области добавили более 60 наблюдательных постов, дополнительно создано около 15 новых опорных позиций. Кроме того, установлены десятки тысяч мин, из которых не менее 20% – противопехотные мины в управляемом варианте.

Фото: в Ровенской области продолжаются работы по усилению границы (пресс-служба Объединенных сил)

"Вагнеровцы" в Беларуси пока не угроза

– Как часто фиксируют попытки ДРГ прорваться в Украину? Откуда заходят (Россия или Беларусь) и с какой целью? Удается ли брать их в плен?

Основной целью применения диверсионно-разведывательных сил противника в операционной зоне ОСГВ "Север" с территории России остается оценка состояния организации охраны границы и степени реагирования наших войск, в том числе резервов.

Благодаря слаженным действиям подразделений наших войск удалось предотвратить четыре попытки противника применить диверсионно-разведывательные группы. К сожалению, ни в одном случае пока не было возможности взять военнослужащих ВС России в плен, ведь во всех случаях уход противника осуществлялся во время плотных артиллерийских и минометных обстрелов, а всех раненых и убитых противник сразу эвакуирует.

С территории Беларуси прямых вмешательств не отмечалось.

После записи интервью стало известно о еще одной попытке ДРГ противника прорваться в Украину со стороны Сумской области. ВСУ с боем выгнали врага.

– Изменилась ли ситуация на границе после переброски "вагнеровцев" в Беларусь? Усилили ли дополнительно?

В конце июля 2023 года, после неудачного военного мятежа в Беларусь осуществлена перегруппировка основных сил ЧВК "Вагнер". В настоящее время установлен ряд признаков, которые могут косвенно свидетельствовать о военных угрозах в будущем или уже продолжающейся спланированной информационно-психологической операции (операции по дезинформации).

Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, не исключается поиск новых возможностей искусственной дестабилизации обстановки на восточном фланге НАТО, в частности на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Главной целью таких действий может быть отвлечение внимания от Украины, перенацеливание ресурсов Польши и стран Балтии на обеспечение собственной безопасности, усложнение поставок военной материально-технической помощи нашему государству.

Мы мониторим обстановку, в настоящее время признаки создания ударных группировок противника не выявлены, что снижает вероятность внезапности действий и возможного вторжения в ближайшее время. Информация о реальных планах наемников ЧВК против Украины и стран-партнеров находится под контролем.

В целях обеспечения надежной охраны и обороны государственной границы в составе сил и средств ОСГВ "Север" усилены подразделения всех составляющих Сил обороны Украины.

Особое внимание сосредоточено на доукомплектовании личным составом, вооружением и военной техникой воинских частей, которые привлечены к выполнению задач на приграничной территории. Личному составу дополнительно переданы бронированная и автомобильная техника, средства огневого поражения и системы наблюдения и обнаружения противника.

Кроме того, продолжается наращивание инженерного и фортификационного оборудования на территории. Оборудуются новые и усовершенствуются существующие опорные пункты и блок-посты. Продолжается наращивание системы видеонаблюдения за участками границы.

Фото: Сергей Наев (пресс-служба Объединенных сил)

– С какой целью "вагнеровцев" вообще перебросили в Беларусь? Продолжают ли они быть (формально или неформально) подчиненными Путину и российским структурам или перешли в подчинение Лукашенко, или стали автономной единицей, которая полностью ориентируется исключительно на Пригожина?

В условиях так называемого межкланового противостояния военно-политических бизнес-групп России режим Путина пытается лишить Евгения Пригожина сфер влияния и уменьшить уровень угроз вероятных военных мятежей в будущем. С этой целью завершен процесс изъятия из рядов боевиков тяжелого вооружения, идет работа по принуждению их проходить службу в регулярных подразделениях министерства обороны и федеральной службы войск национальной гвардии. Наиболее боеспособные, однако нелояльные Путину подразделения наемников выведены из боевого состава Объединенной группировки войск ВС РФ и перемещены на территорию Беларуси.

Также российские власти взяли под контроль вербовочные центры ЧВК, функционировавшие в большинстве регионов РФ, переориентировали их на отбор кандидатов для прохождения службы именно в регулярных подразделениях ВС РФ. Одновременно было введено запрет "вагнеровцам" осуществлять отбор новых бойцов среди специального контингента пенитенциарных учреждений России.

– "Вагнеровцы" собираются учить белорусских военных. Чему они могут научить? И как можно оценить боеспособность белорусской армии?

Да, действительно, наемники ЧВК уже привлекаются к проведению боевой подготовки с военнослужащими ВС Беларуси. В настоящее время в ВС Беларуси продолжается летний период обучения, во время которого проводится слаживание батальонов/дивизионов и объединений/соединений. Вместе с тем, нами отмечается, что представителями ЧВК проводится слаживание подразделений на уровне рот/батарей. К обучению привлекаются как общевойсковые подразделения, так и подразделения обеспечения.

В ходе учений под руководством наемников подразделениями ВС Беларуси отрабатываются вопросы наступательного характера, ведения боевых действий в населенных пунктах и лесистой местности. Уделяется внимание повышению живучести подразделений. В ходе учений подразделениям ВС, наемниками приводится полученный в ходе боевых действий опыт применения подразделений.

– Представляют ли "вагнеровцы" в Беларуси реальную угрозу для Украины? Есть ли информация, сколько их там?

На сегодняшний день на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч человек – наемников ЧВК "Вагнер". В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Беларуси является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой. Поэтому мы не ждем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные возможности.

- Считаете ли вы, что эти "вагнеровцы" могут создать какие-то стычки на польской и литовской границе (например, на отрезке так называемого Сувальского коридора)?

Нами не исключается применение ЧВК на территории приграничных районов Польши и Литвы. Наиболее вероятно боевики ЧВК при содействии комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ будут проводить поиск слабо контролируемых участков границы, выводить из строя технические средства наблюдения и т.д.

В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров.

Эффективность работы ПВО зависит от поставок

– Как можно оценить уровень угрозы повторного наступления на Киев? Могут ли "вагнеровцы" готовиться сами или готовить белорусов к походу на Киев?

Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств. Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок. Учитывая это, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем и председателей ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности.

– Как дронам удается долетать до Киева, почему их не сбивают, как только они пересекают границу? В чем сложность сбития дрона для мобильных групп, которые сбивают зенитной артиллерией?

В последнее время тактика применения противником ударных дронов типа Shahed-131/136 заметно изменилась. Противник продолжает их применять преимущественно в ночное время на предельно малых высотах. Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности.

Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БпЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно. При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Предпочтительны обычно комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью РЛС.

– Буквально на днях президент Владимир Зеленский заявил, что россияне в целом выпустили по Украине уже не менее 1961 "шахеда". В то время как ранее представители военной разведки говорили о том, что контракт с Ираном предусматривал закупку примерно 1750 единиц этих дронов. Значит ли это, что Россия заключила контракт на новые поставки и уже их применяет, или это россияне начали использовать те "шахеды", которые планировала и планирует производить на своем заводе?

По имеющимся данным, контракты еще до конца не выполнены. У нас есть информация, что Российская Федерация ведет переговоры о поставках как новых партий "шахедов", так и других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Насколько удается в Российской Федерации наладить за собой производство? Очень много заявлений, но пока не установлено столь массовое серийное изготовление "шахедов" на территории России.

– В одном из интервью заместитель министра обороны Александр Павлюк сказал, что вокруг Киева была создана достаточно эффективная эшелонированная система ПВО. Что подразумевается под эшелонированной?

Эшелонирование системы ПВО предполагает применение разнообразных комплексов, размещаемых на определенном участке местности с учетом их возможностей по уничтожению воздушных целей, как по высотам, так и по дальности. Она включает как мобильные огневые группы, на вооружении которых находятся ПЗРК, стрелковое вооружение, так и ЗРК ближнего действия, малой и средней дальности.

- По вашей собственной оценке, готовятся или могут ли россияне снова начать обстреливать нашу энергетику осенью?

Конечно, РФ может обстреливать объекты критической энергосистемы, в том числе и зимой. Все это обусловлено тем, что враг пытается как можно больше погубить нас. Для этих действий он может делать что угодно, чтобы сделать хуже Украине и украинцам. Поэтому мы уже сейчас приступили к подготовке, чтобы защитить объекты нашей энергосистемы и повысить эффективность системы ПВО. Но мы должны понимать, что мы в определенной степени зависим от поставок средств ПВО, которые нам осуществляют наши партнеры. Чем больше средств нам будет передано, тем больше мы исключим успешные удары вражеских беспилотников и ракет по объектам критической энергосистемы.

Приграничье под постоянными обстрелами

- Были ли случаи, когда вертолеты Беларуси залетали на территорию Украины, как недавно в Польше? Можем ли мы их сбивать? Почему Польша не сразу признала, что вертолеты залетели и почему не сбивала?

С момента (7 апреля 2022 года) вывода российской группировки войск из Киевской и Черниговской областей на территорию Беларуси фактов нарушения воздушного пространства северной операционной зоны вертолетами не отмечалось. Однако долгое время применялись российские высокоточные ракеты и фальшь цели.

Конечно, учитывая, что Беларусь является главным союзником РФ в войне против Украины, любая воздушная цель, в первую очередь, будет рассматриваться нами как средство воздушного нападения или военный объект обеспечения боевых действий, поэтому подлежит немедленному поражению. Белорусская сторона это ясно осознает.

– Часто ли к нам залетают россияне и какой процент сбивания?

Интенсивность нанесения ударов противником, в частности ударными дронами типа Shahed-131/136, можно оценить как достаточно высокую.

В течение июля и августа в операционной зоне ОСГВ "Север", противник применил 105 ударных дронов типа Shahed-131/136 и, несмотря на все трудности, уничтожено было 77 единиц, что составляет 73% от общего количества.

Процент сбития ударных дронов зависит от того, по каким объектам противник наносит удары. Система ПВО в операционной зоне ОСГВ "Север" носит зонально-объектовый характер и в настоящее время нам, конечно, хотелось бы больше средств ПВО (современных западных комплексов), чтобы создать сплошную зону покрытия.

– Фиксируются частые обстрелы Сумской области. В то же время выглядит так, что обстрелы приграничья Черниговщины уменьшились. Повлияла ли на это работа так называемой "брянской ПВО" (впоследствии в видео Воздушных сил, они наконец признали, что тогда по как минимум одному Су-34, Су-35, двум редким вертолетам РЭБ Ми-8МТПР-1 и Ми-8 отработал наш Patriot)?

Конечно, любое противодействие на удары противника оказывает свое положительное влияние. После того как противником были потеряны два самолета и два вертолета, количество нанесения авиационных ударов на Черниговщине уменьшилось почти в два раза. Следует отметить, что после указанного случая противник для нанесения ударов ограничился исключительно применением вертолетов, оперативно-тактическая авиация не применяется. Кроме того, авиация противника вынуждена наносить свои удары с больших расстояний от границы Украины, что, в свою очередь, влияет на точность нанесения этих ударов, а соответственно и минимизируются потери как среди гражданского населения, так и количество повреждений и разрушений различных объектов.

Фото: военные минируют границу (пресс-служба Объединенных сил)

– Какая ситуация в приграничных регионах? Много ли там жителей остается и удается ли как-то противодействовать обстрелам?

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Постоянно производит обстрелы приграничных населенных пунктов и участков местности. Каждый день наносит огненное поражение из дальнобойной артиллерии и минометов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Черниговской и Сумской областей.

В результате атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подвергаются жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Однако Силы обороны имеют четкую задачу адекватно реагировать и в случае необходимости действовать на предупреждение.

Для уменьшения потерь гражданского населения приграничных районов военное командование вместе с областными военными администрациями и органами местного самоуправления проводит разъяснительную работу с гражданским населением по поводу действий при обстрелах. Кроме того, обустраиваются места укрытия, проводится отселение гражданских на глубину до 5 км из приграничных населенных пунктов, систематически обстреливаемых противником.

Действия на освобождение Украины воспринимаем положительно

- Согласовывает ли РДК (Российский добровольческий корпус – подразделение в составе ВСУ, – ред.) свои рейды в Россию с Украиной? В одном из рейдов РДК предлагали убежище в Украине, возможно ли это на практике?

Сразу хотелось бы отметить, что подразделения РДК нам не подчиняются.

Что касается убежища в Украине, то хотелось бы отметить, что основными международно-правовыми актами, регулирующими вопросы права убежища, являются "Общая декларация прав человека" 1948 года и "Декларация о территориальном убежище" 1967 года. Указанными декларациями определяется, что предоставление убежища является неотъемлемым правом государства, которое в соответствии со своим внутренним законодательством само определяет каким лицам и на каких условиях предоставляет убежище.

В нашей стране это право определено ч.2 ст. 26 Конституции Украины.

– Изменилась ли ситуация в приграничных регионах, куда заходили РДК? Контролируют ли они какие-то участки границы?

Противник усиливает группировку войск прикрытия границы и проводит ряд мер по повышению уровня боевой готовности. Наращивается система наблюдения, разворачиваются дополнительные силы и средства разведки и артиллерии. Активно наращивается инженерно-фортификационное оборудование местности, постоянно проводятся тренировки противодиверсионных резервов.

Нет, в настоящее время в нашей операционной зоне подразделения РДК не выполняют боевых задач.

– Как реагирует Украина на рейды РДК, усиливается ли в настоящее время дополнительно граница?

Действия, связанные с освобождением наших территорий, нанесению противнику потерь и их деморализации, гражданским населением всегда воспринимается положительно. Усиление границы дополнительными силами и средствами происходит планово.