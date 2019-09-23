Сергій Токарєв: Lucky Labs, аутсорсинг і тренди IT-індустрії

Фото: Сергій Токарєв (прес-служба)

Майбутнє інформаційних технологій за потоковим відео, віддаленою медициною, і асистентами з штучним інтелектом. Такі тенденції розвитку ринку на найближчі роки виділяє інвестор, бізнесмен і засновник міжнародної аутсорсингової IT-компанії Сергій Токарєв.

"Аутсорсингові компанії працюють з усіма нішами ринку і мають можливість спостерігати за формуванням трендів зсередини. Ми намагаємося розвивати ринок, і розвиватися разом з ним", - описує Сергій Токарєв Lucky Labs.

Компанія була заснована бізнесменом ще в 2006 році. Сьогодні вона представлена на Мальті, на Кіпрі, в Латвії та Україні. Головний офіс розташований у Києві. Тут працюють більше тисячі розробників.



"13 років тому ми зробили ставку на аутсорсингову діяльність і не прогадали. Сьогодні це самий перспективний вид взаємодії в IT. Великі компанії, мастодонти галузі, які задають тенденції розвитку всієї індустрії, все частіше вдаються до допомоги сторонніх розробників для пошуку оптимальних нішевих рішень", - розповідає інвестор британському виданню Talk Finance.

Сергій Токарєв і Lucky Labs надають послуги зі створення програмного забезпечення клієнтам по всьому світу. Але в останні роки бізнесмен пішов від оперативного управління компанією і сконцентрувався на аналізі ринку і пошуку об'єктів для інвестицій.

Потокове відео

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку IT в найближчі роки Токарєв вважає потокове відео. Мова йде не стільки про YouTube, Vimeo та інші добре відомих користувачам майданчики, скільки про розвиток технологій передачі відео та впровадження штучного інтелекту в даній ніші.

"Протягом наступних кількох років досягнення в області штучного інтелекту призведуть до появи все більш витонченої технології розпізнавання обличь. Поступово ми приходимо до того, що вуличні камери будуть автоматично виявляти злочинців і загублених дітей. Така можливість є і сьогодні, але поки існує проблема в якості розпізнавання і швидкості зіставлення обличь з базами даних", - розповідає бізнесмен.

Дана технологія може внести значний внесок у боротьбу зі злочинністю та підвищити рівень безпеки громадян. Але зловживати нею не можна. А такі приклади вже мають місце у світі.

"Приклад ми можемо бачити в окремих провінціях Китаю, де вже введена система соціального рейтингу, яка не просто шукає злочинців, але і поділяє все суспільство на касти "небезпечних", "безпечних" та "нормальних" людей. Люди з низьким рейтингом обмежуються в правах, в тому числі на вільне переміщення. Той випадок, коли серіал "Чорне Дзеркало" перекочував з екранів в реальне життя. Такого бути не повинно", - вважає Токарєв.

Медицина

Поступово в онлайн йде медицина. У нас цей процес знаходиться в зародковому стані, а от у США вже дає відчутні результати. Фахівці прогнозують, що в найближчі п'ять років кількість звернень до швидкої по країні скоротитися на 20 мільйонів в рік. В першу чергу це пов'язано з зарахуванням пацієнтів з хронічними захворюваннями в систему віртуальної допомоги з ШІ, що навчається.

"До цього процесу підключаються глобальні корпорації. Чого вартий прорив компанії Apple, годинник якої безпосередньо пов'язані з медкартою власника і в «прямому ефірі» передають електрокардіограму, дані про частоту пульсу і активністі пацієнта лікарю? А поява на ринку фітнес-трекерів стимулює людей вести здоровий спосіб життя. Це теж тренд. І ці технології також розвиваються з кожним днем враховуючи все більше даних про життєдіяльність власників", - розповідає бізнесмен.

Сергій Токарєв впевнений, що подібні пристрої допоможуть зберегти життя і здоров'я багатьом людям, особливо, що живуть у сільських районах. Якщо сьогодні для детальної консультації необхідно викликати "Швидку допомогу" або їхати в більш великий населений пункт до лікаря, то з наявністю динамічних даних про здоров'я і стан пацієнта в онлайн-карті лікарі в багатьох випадках зможуть провести віддалену консультацію і прописати лікування.

Асистенти

Ще один тренд IT - розвиток технологій голосового управління. Це стосується і технологій розумного будинку та відходу від екранного пошуку інформації в інтернеті. Сьогодні асистентами Siri, Alexa, Alisa та іншими подібними продуктами не користується тільки ледачий. Згідно зі статистикою більше 20% молоді по всьому світу вже віддають перевагу голосовому пошуку інформації і цей відсоток постійно зростає.

"Зараз ведеться активна робота на синхронізації асистентів з максимальною кількістю пристроїв і служб та розширення їх можливостей. Фактично, найближчим часом користувач зможе не використовуючи комп'ютер, телефон або планшет, отримати будь-яку інформацію і керувати своїм будинком, машиною, кабінетом просто вимовивши необхідну голосову команду", - розповідає Токарєв.

Корпоративна соціальна відповідальність

Сфера інформаційних технологій є однією з найприбутковіших у світі. А приплив молодих фахівців, які виявляють усвідомленість в питаннях здорового способу життя, екології, інклюзивності, освіти, робить цю сферу однією з найбільш соціально відповідальних. Великі корпорації роблять упор на екологічні питання, боротьбу з глобальним потеплінням, доступність технологій для кожної людини. Менші компанії реалізовують більш точкові проекти.

"Ми вирішили сконцентруватися на освітніх ініціативах. Одна з них - благодійний проект ЛакіБукс. Його мета - пошук та підтримка талановитих українських письменників і вчених, видання та безкоштовне розповсюдження актуальної науково-популярної літератури українською мовою. Паралельно з цим ми допомагаємо створити в українських бібліотеках Free Space, простір, в який потягнуться діти і зможуть не тільки читати книги, але і з користю проводити дозвілля", - характеризує Сергій Токарєв Lucky Labs і її благодійну діяльність.

Бізнесмен упевнений, що соціальна відповідальність бізнесу в IT - один з головних трендів на найближче десятиліття.