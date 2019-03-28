Що може зробити голова ОДА за 4 роки: досвід Валентина Резніченка

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

4-5 років тому, коли президент Петро Порошенко призначав головами ОДА людей, які раніше не працювали у владі, багато хто не вірив в те, що ті зможуть щось зробити. Так само як не вірили і в те, що "варяги" і люди з бізнесу впораються з роботою в міністерствах та держкомпаніях. Варто визнати, що зі своїми завданнями впоралися не всі, але деякі зуміли закласти основи для подальших реформ. І їх звільнили, за винятком одиниць.

Ротація керівників обласних держадміністраціях часто проходить непомітно. І лише деякі голови ОДА змогли не тільки пропрацювати майже всю каденцію чинного президента, а й показати результат своєї діяльності.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, що прийшов у владу з бізнесу, цього тижня відзначив "ювілей" - 4 роки на чолі області. Таким чином, він обійшов усіх своїх попередників, які коли-небудь керували Дніпропетровською областю, крім одного.

Втім, головне його досягнення не у "довголітті", а в тому, що він зробив за цей час. І коли Порошенко останнім часом проводив у всіх областях країни Ради регіонального розвитку, виявилося, що президенту і голові Дніпропетровської ОДА по-справжньому було що показати: і астрономічна кількість реалізованих проектів, і їх якість. І все, що зробив Резніченко, любителям "зради" точно не сподобається.

Резніченко часто повторює, що розвивати свою область він може лише завдяки децентралізації влади, яку чотири роки тому "продавив" Порошенко. І дійсно, в ході цієї реформи місцева влада отримала більше грошей від податків, що сплачуються в областях і районах, а найголовніше – повне право розпоряджатися ними так, як хочуть громади, а не так, як кажуть чиновники в Києві.

Фото: Валентин Резніченко та Юрій Голик

Проблема лише в тому, що, як каже радник Резніченка Юрій Голик, все залежить від "адекватності" мерів і старост громад: якщо вони не вміють або не хочуть працювати, ніяка децентралізація не допоможе, і все, що залишається людям – вибирати найдостойніших цих посад. І з головами ОДА та ж історія: один може показувати хороший результат, інший - ні.

Про те, що в Дніпропетровській області бум розвитку інфраструктури, перш за все, соціальної, вже складають легенди. Але багато ще не вірять, що у нас можна побудувати щось хороше. А коли Дніпропетровська ОДА показує новий дитячий садок у вигляді бджолиних сот, із внутрішнім садком, сонячними панелями на даху і вікнами від стелі до опалювальної (!) підлоги, "зради" стає трішки менше. І так з кожним об'єктом, який робить ОДА під керівництвом Резніченка.

Безпартійний і аполітичний Резніченко називає свою команду командою Порошенка і навіть "найкращою її частиною". Президент, мабуть, визнає, що краща частина його губернаторської когорти знаходиться саме в Дніпрі, тому що найчастіше він і Перша Леді за минулі роки два-три бували саме в Дніпропетровській області: то на відкритті школи з інклюзивною формою навчання, то на відкритті садка, лікарні, спортивного комплексу, найвищого прапора України по всій країні, і, звичайно, нової дороги.

А всього Резніченко за чотири роки реалізував 2 000 проектів. І ще раз прописними літерами – дві тисячі. Ось найосновніші.

Дороги

Ще недавно Тернопільська та Дніпропетровська області вважалися негласними лідерами за ступенем убитості доріг. І якщо провести опитування автолюбителів, яким маршрутом можна дістатися, скажімо, з Києва у Дніпро, відповідь буде короткою – поїздом.

Навіть мер Дніпра Борис Філатов під час публічної зустрічі з Порошенком не стримався і заявив, що його місто фактично відрізане від решти країни: нікуди не можна доїхати на машині, аеропорт не працює, залишається тільки потяг, та й то не вистачає маршрутів, так що дістатися до Одеси оптимально коротким і прямим маршрутом практично неможливо.

Юрій Голик часто критикує Укравтодор за ігнорування доріг між обласними центрами Дніпропетровської області. І одного разу йому і Резніченку набридло чекати, коли відомство Славоміра Новака почне робити те, що повинно: Дніпропетровська ОДА самостійно капітально відремонтувала трасу Дніпро – Запоріжжя, коли Укравтодор цього зробити не міг або не захотів. Якість цієї дороги тепер така, що жителі двох міст вважають, що ця дорога найкраща за будь-яку європейську.

А як на рахунок дороги в Київ? Резніченко вже почав тягнути гілку з Дніпра до Решетилівки Полтавської області, де вона з'єднається з непоганої якості трасою Харків - Київ.

До чотириріччя роботи ОДА опублікувала звіт, згідно з яким за цей час Резніченко зробив більше 500 доріг у містах і селах області. Сумарно їх протяжність становить понад 1 500 км, що, з однієї строни, в 1 500 разів більше, ніж було зроблено ким-небудь до Резніченка, а з іншого боку, сам Резніченко говорить про те, що потрібно зробити в рази більше і він це зробить.

Голик зазначає, що мова йде про дороги, яких майже ніколи не було в багатьох населених пунктах, але на яких протікає вся життя людей.

Крім того, він заявив, що ОДА не рахує дороги в кілометрах. Тоді в чому ж? Як це не парадоксально – в дорогах і рахує.

"Ми змушені займатися, в тому числі, і трасами Укравтодору через дурну радянську звичку – робити дороги ділянками, мовляв, а давайте в цьому році зробимо одну ділянку, а на наступний рік – другу. Ні вже, давайте всю трасу зробимо за один рік! Якщо зроблено 15 км, а 25 – ні, то не можна говорити, що робота закінчена. Або вся траса повинна бути зроблена, або результату немає. Але Укравтодор профінансував лише шматок траси Дніпро - Запоріжжя, тому ми взяли і самі доробили її повністю", - сказав Голик.

Так що, коли мова йде про 500 доріг, а не кілометри, це означає, що всі ці дороги зроблені від початку до кінця. І Резніченко вважає, що за наступні п'ять років він цілком може зробити всі дороги області, які знаходяться на балансі ОДА.

Школи

Дніпропетровська область будує найкрасивіші школи країни. Але на це команду Резніченка надихнула Донецька область. Коли нею керував Павло Жебрівський, саме там почали будувати школи, від вигляду яких не хотілося не пустити собі кулю в лоб – через тугу і смуток.

"Ми вирішили, що зробимо ще краще. І більше", - розповідає Голик.

Всі школи, реконструйовані Дніпропетровської ОДА, - яскраві зовні і всередині. На дверях кабінетів є номери та назви класів – "Фізика", "Хімія" і так далі, - але діти відрізняють кабінети за кольорами дверей: зелений – кабінет хімії, синій – кабінет фізики. І в цих кабінетах є лабораторне обладнання. А також інтерактивні дошки, проектори, комфортні меблі, комп'ютери. При школах побудували нові котельні, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Матеріали, використовувані при реконструкції, - енергозберігаючі.

Фото: Резніченко та Голик на будівельному майданчику

"Довгий час вважалося, що держава повинна будувати щось дешеве і жахливе. Ми ж краще заплатимо трохи більше, але зробимо так, що діти почнуть краще вчитися, а вчителі – краще вчити", - вважає Голик.

І в одній зі шкіл ОДА вирішила побудувати невелику обсерваторію. Чому ні?

Але мова йде не про одну чи дві школи. І навіть не п'ять або десять. За чотири роки ОДА перетворила в сучасні будівлі 20 напівзруйнованих старих шкіл. І ще 30 в процесі реконструкції. План Резніченка – як мінімум перебудувати дощенту всі опорні школи області, як максимум – всі школи без винятку.

При цьому з 1 000 шкіл Дніпропетровської області у 225 з них впроваджена інклюзивна освіта. Простіше кажучи, діти-інваліди, позбавлені раніше можливості навчатися поза домом і не в якомусь гетто, тепер ходять у звичайні школи. Спільно з Фондом Порошенка і Першої Леді Мариною Порошенко команда Резніченка прибрала всі перешкоди в школах для дітей на інвалідних візках. Школи від самого входу – безбар'єрні. У них є не тільки пандуси, але і підйомники. А також працюють фахівці з інклюзії, включаючи медиків і психологів.

Голик із захопленням говорить, що в одній із шкіл був встановлений підйомник навіть на сцену актового залу, так що тепер будь-яка дитина на візку може з гідністю підніматися на сцену і грати в шкільному театрі. "І все це в звичайному не дуже населеному і богом забутому районному центрі. Хто міг подумати, що тут буде підйомник?!", - сам собі дивується радник голови ОДА.

Дитячі садки

У формі бджолиних сот. У стилі скандинавської архітектури. З величезними вікнами від стелі до підлоги з підігрівом. Басейн з пластиковими кульками для ігор. Внутрішній сад. Просторі спальні. Кухні з сучасним обладнанням. Продумані до дрібниць майданчики для прогулянок та ігор. Сонячні панелі на даху.

Це все дитячі садки, які розробили на замовлення ОДА місцеві архітектори, перед якими було поставлено непросте завдання: робити що завгодно, лише б від нових будівель садочків не залишилося й духу "совка".

Поява в селі садка на кшталт "Сот" - те саме приземлення НЛО. Навколо чорні поля, сірі будинки, а посередині – щось яскраве. Новий садочок це, звичайно, добре, але як на рахунок такого дисонансу? Голик говорить, що навколо таких НЛО буде змінюватися і все інше, тепер всі будуть "танцювати" саме від яскравих дитячих садків і шкіл, вони немов центр, від якого життєрадісний пейзаж буде поширюватися по всьому периметру.

І таких садочків за чотири роки було побудовано теж не п'ять і навіть не двадцять, а 60. Коли Голик пише у своєму Facebook про черговий садок (а робить він це часто), коментатори йому відповідають: "Так ви заспокоїтеся коли-небудь?!" І смайлик в кінці.

Спортивні об'єкти

Здоровий футбольний фанатизм керівництва області наштовхнув його ще на одне рішення: якщо вже реконструювати школи, то потрібно будувати для них і стадіони з футбольними полями і біговими доріжками, кімнатами для тренерів та обслуговуючого персоналу.

Коли почали думати, які це будуть футбольні поля, в ОДА підрахували гроші в бюджеті і вирішили робити повнорозмірні поля з професійним покриттям. На таких же полях тренується не тільки українська збірна з футболу, але і іспанська "Барселона".

Тепер, каже Голик, в Україні з'явилася велика ймовірність того, що на одному з таких полів зараз грає маленький Шевченко або Коноплянка. Раніше такої ймовірності не було взагалі, тому що, граючи на галявині для випасання корів, стати зіркою футболу було справою нереальною. І всі ці стадіони тепер знаходяться там, де живуть діти, яким не потрібно нікуди їздити, щоб грати і займатися спортом, все це біля їхнього будинку.

А ось ще один стадіон, будівництво якого ми закінчуємо через пару тижнів і ще один освітньо-спортивний кластер у нас в Дніпропетровській області, створений нами. Реконструйована школа. Реконструйована будівля під ДЮСШ. Новий стадіон. р. Синельникове. За традицією приїдемо зіграти матч з футболу Командою ОДА з Командою місцевої школи. Більше 30 шкіл і 20 стадіонів, спорткомплексів і басейнів ми будуємо прямо зараз у нас в Дніпропетровській області. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Понеділок, 25 березня 2019 р.

Таких стадіонів вже побудовано 20, і ще 30 в процесі будівництва. План ОДА на майбутнє – поля і стадіони скрізь.

Медицина

Завдання, поставлене Резніченком перед командою: "Будувати лікарні 21 століття, а не морги". І тепер ці лікарні, також спроектовані місцевими архітекторами і дизайнерами, теж виглядають яскраво і весело для дитячих очей і ніби дорогі готелі – для очей дорослих пацієнтів. До речі, в даний час ОДА будує нову офтальмологічну клініку.

Дитяча поліклініка

З числа найбільш знакових об'єктів варто виділити обласну дитячу поліклініку і неонатальне відділення на вул. Космічна, педіатричне відділення та відділення дитячої хірургії лікарні ім. Руднєва.

Мета Резніченка не змушувати пацієнтів лікуватися в Києві і за кордоном. Результат ОДА в медицині - 36 медустанов, відремонтованих та побудованих з нуля, понад 400 одиниць сучасного обладнання.

Step by Step наводимо в порядок всі Обласні лікарні в Дніпрі. Неонатальний корпус Обласної Дитячої. Два корпуси Лікарні Матері і Дитини імені Руднєва. Перинатальний корпус Обласної дитячої. Цієї весни починаємо по суті будівництво заново Дитячої лікарні №5 в Дніпрі. Об'єктивно, всі наші лікарні визнаються кращими лікарнями України. Але, краще не хворіти, а займатися спортом. Для цього ми будуємо стадіони та спортивні комплекси. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 березня 2019 р.

На початку квітня в Дніпропетровській області почнуть працювати 18 сільських амбулаторій.

Вишенька на торті

"За останні чотири роки, зареєстровані у Дніпропетровській області підприємці виграли торгів у системі ProZorro на суму понад 120 мільярдів гривень", - повідомив Резніченко.

Кожен десятий підприємець України, що працює через ProZorro, з Дніпропетровської області.

“Ми вклали в інфраструктуру області близько 30 мільярдів гривень. І цим спровокували розвиток нових бізнесів і зростання зарплат. В компаніях, які будують за нашим замовленням дороги, зарплати можуть досягати 1000 доларів в місяць. Так що ми запропонували хед-хантерам, які відправляють наших робітників у Польщу та інші країни Європи, повернути їх назад на хороші зарплати", - розповів Голик і підсумував: немає сенсу багато говорити про інвестиційний клімат – досить грамотно управляти бюджетом та розставляти пріоритети, і ринок почне розвиватися.

До речі, у 2014 році бюджет Дніпропетровської області виділяв на розвиток інфраструктури 622 млн грн, а в 2018 році Резніченко довів ці витрати до 8,5 млрд грн.

"Не ний, а будуй", - девіз Резніченко.