"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС

Херсон уже четвертый день заливает водой после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Тысячи людей стали заложниками своих домов в ходе экологической катастрофы. Тем временем, РФ продолжает обстреливать земли и места эвакуации населения. О водной катастрофе и спасательных операциях – ниже в репортаже РБК-Украина.

Без еды человек может прожить больше месяца, а без воды – несколько суток. Большая часть живого организма состоит из воды. Она как жизненно необходима, так и наоборот. Совершив жестокое преступление – подрыв Каховской ГЭС, – за чем последовало затопление тысяч человеческих домов, Россия силой воды устроила экоцид в южных регионах страны.

Во время полномасштабной войны украинские реки не раз помогали нашему войску останавливать российские атаки. Водные объекты становились преградой для наступления армии противника. Казалось, даже природа за нас. Но на этот раз вода нанесла сокрушительный удар.

Последствия наводнения в Херсоне (Фото: Анастасия Рокитна)

Десятки тысяч людей и животных очутились в заложниках водной катастрофы. Сегодня мы едем по Херсону, который, едва придя в себя после девяти месяцев оккупации, столкнулся с новым испытанием – потопом.

Дорога прокладывается маршрутами разбомбленных домов и содранными билбордами. Пока РФ держала город под своим контролем, на них были пророссийские лозунги о дружбе двух стран. Сегодня россияне "по-дружески" затопили южные регионы Украины.

Около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции, сообщила заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова.

"На подконтрольной Украине территории в эвакуации нуждаются более 17 тысяч человек, украинские власти уже приступили к эвакуации. Кроме того, на неподконтрольной Украине территории нуждаются в эвакуации около 25 тысяч наших людей, о которых совсем не думают так называемые оккупационные "власти", – сказала Литвинова.

Глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин добавил, что под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% – правобережье и 68% – левый берег.

Эвакуируют людей из правобережных сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое.

Въезжая в Херсон, мы видим людей, которые вроде живут обычной жизнью. Магазины и кофейни открыты, кто-то отдыхает с бутылкой пива, кто-то идет с пакетом после рабочего дня. "Сухая" часть города ничем не отличается от "допотопного времени". Только на дорогах стало больше автобусов и прицепов с лодками, которые направляются на эвакуацию.

Двигаясь за ними, мы выехали на возвышенность города и увидели, как целые районы легли под воду. Здесь встречаем женщину с маленькой дочерью. Эмма вместе с маленькой Евой была все дни российской оккупации в Херсоне. Теперь, говорит она, нужно пережить этот потоп.

"Многие вернулись сюда, уже в украинский Херсон, но они никогда не поймут то, что мы здесь переживали. Рядом с нами была пыточная оккупантов. Когда проходила возле нее, постоянно слышала крики людей. Они издевались над украинцами: и кипятком обливали, и ногти срывали. Я никогда не забуду запах жареных тел", – вспоминает наша собеседница.

По ее словам, россияне, когда бежали из города, собирали тела своих солдат, обкладывали шинами и просто жгли. Значительно легче стало, когда в город вошли украинские силы. "Мы думали, что уже можно выдохнуть. Но теперь этот потоп. Мы теперь между собой говорим так: расстреляли, изнасиловали, а теперь еще и затопили", – рассказала женщина.

О подрыве Каховской ГЭС она прочитала в новостях. А уже к утру вода начала подходить к их городу. Ее дочь – маленькая Ева – выглядит как обычная девочка, которая смотрит на жизнь еще через призму смеха и беззаботности. Но так только кажется. Эмма говорит, что маленькая уже все понимает: знает, где "выходы" снарядов, где - "приходы". Знает, что россияне – это оккупанты, которые пришли на нашу землю. И боится, что в их дом снова придут "черные дяди с оружием", а теперь и новый страх - что "дойдут тонны воды".

А вода все прибывает. Особенно страдает микрорайон Корабел, где уровень воды поднялся уже на три метра. Там работают команды спасателей и добровольцев, которые как муравьи приехали из разных уголков Украины, чтобы помочь. Здесь спасли и пенсионерку Клавдию Плахотнюк. Ее эвакуировали в больницу еще в первые часы после подрыва ГЭС.

"Я на первом этаже многоэтажки живу. Соседи говорили, что надо выезжать, так мы и не ждали, когда придет вода. Как возвращаться назад, не знаю. Там все погнило от воды, испортилось, поэтому не скоро можно будет возвращаться. Пока буду здесь жить", - рассказала женщина изданию.

Часть людей, эвакуированных из затопленных территорий, разместили в этой больнице. За первый день обратились 136 человек. Около 10 - поехали дальше, остальные пока остаются здесь. По словам врачей, они нуждаются в основном в психологической помощи. Большинство - пожилые люди, с хроническими заболеваниями.

Среди них и 85-летняя Прасковья вместе с дочерью. Вода уже активно прибывала, когда к ним приехала эвакуация, и они были вынуждены покинуть свой дом.

"Паника была, не знала, что делать. Когда мы проснулись утром, вода была уже по косточки ног. И прибывала, прибывала. За 15 минут, пока мы собирались, вода добралась до колен. Хватали все, что было перед глазами. Куры у нас остались, утонули наверно", – поделилась она.

Кроме людей от действий РФ страдают и животные. Они тоже попали под водный удар российских сил. Не понимая, что происходит, сотни домашних и диких животных убегают от притока экологической катастрофы. Многие из них не смогли спастись, оставшись в закрытых клетках того же зоопарка "Казкова диброва" в Новой Каховке. Выживших пытаются найти и вырвать из объятий воды.

Сегодня в рядах спасателей стоят не только работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но и военные и обычные гражданские. Бойцы пытаются помочь на левом берегу Днепра, который считается оккупированным. Там условия очень сложные, учитывая, что россияне не позволяют помогать пострадавшим и продолжаются обстрелы.

"Они стреляют именно по эвакуации. Оккупанты сами не спасают людей, и не дают это делать украинской стороне. Люди, которых оттуда удалось вытащить, говорили, что население там просто плавает в воде. Куча погибших… Это ужасно", - рассказала одна из пострадавших из-за паводка.

Усилились вражеские обстрелы и по самому Херсону и другим городам области. Вчера во время эвакуации под вражеские снаряды чуть не попал главный раввин Украины Моше Асман, который с гуманитарной миссией приехал в пострадавший регион и вместе с волонтерами помогал эвакуировать местных.

Чтобы помочь украинцам, спасатели проводят специальные операции, в ходе одной из них удалось спасти семью возле оккупированных Олешек. Сначала военные сбросили из коптера бутылку воды для женщины и ее двух детей, находившихся на крыше дома. А потом на лодках добрались к семье и вытащили их из этой ловушки. Теперь они уже в Херсоне.

Мальчик, увидев своего спасителя в мультикамовской форме, сразу побежал к нему с объятиями. Так украинские военные защищают свое население не только на поле боя, пока российская армия создает экологические катастрофы на территории страны, в которую приходит со словами о "спасении".

Хуже ситуация на оккупированных землях. Как сообщил Генштаб, российские военные выгоняют владельцев двухэтажных домов в Голой Пристани и обустраивают на их крышах огневые позиции. И если россияне раньше обстреливали больше левый берег, когда там появлялись украинские спасательные силы, то сегодня произошел удар по правому – именно в центр эвакуации.

Спасенные от воды местные столкнулись с ударом вражеского снаряда. На вечер четверга было известно об одной жертве и 18 пострадавших. Россия не ценит жизнь людей, как чужих, так и своих, отправляя их пачками на смерть.

Несмотря на эти испытания, украинцы продолжают спасательные работы. Страна объединилась в новом испытании, направляя все возможные силы в помощь пострадавшим от взрыва ГЭС. Пока Россия с криком о "спасении братской страны" устроила вторую после Чернобыля экологическую катастрофу в Украине.