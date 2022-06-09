Як російський інвестор Сергій Токарєв планує взяти під контроль IT-галузь України

Повномасштабна війна б'є по інфраструктурі та економіці, але не по російському бізнесу в Україні, який зберігає вплив на ключові сфери. Кілька років тому "король гемблінгу" Сергій Токарєв з санкційного списку РНБО став інвестором одного з важливих державних проектів Diia City.

У Росії у бізнесмена є нерухомість, успішний гральний бізнес і батько, який був одним з тих, хто привів до влади нинішню кремлівську верхівку. Чому, поки українські захисники б'ються і гинуть у війні проти російських окупантів, впливові представники бізнес-еліти країни-агресора вирішують, яким буде майбутнє нашої країни, — докладніше в нашому матеріалі.

Перший мільйон

Корінний москвич і громадянин Росії Сергій Токарєв на батьківщині відомий як король гемблінгу й азартних ігор в інтернеті. У 2001 році він з партнерами заснував Globo-Tech. Це один з його найуспішніших проектів, який стартував з порушення авторського права.

Спочатку Globo-Tech виробляв програмне забезпечення для онлайн-казино та ігрових автоматів (слотів). Бізнес-модель була наступна: копіювали ігри відомих зарубіжних виробників і продавали як власний продукт. Пізніше, коли гемблінговий бізнес в Росії опинився поза законом, вони, фактично, привласнили собі найменування популярних ігрових проектів і зайнялися розвитком піратських казино під брендами Вулкан і Vulkan.

За словами журналіста Сергія Іванова, традиційно такий вид діяльності в Росії контролюється спецслужбами, але завдяки кремлівським зв'язкам батька проблем з "ліцензією" у Токарєва не виникло.

Згодом доходи від казино виросли до таких масштабів, що залишатися в андеграунді азартного бізнесу у РФ стало небезпечно. Токарєв приймає рішення перебратися в Україну і відкрити офіс у Києві. Тут бізнесмен продовжив займатися гральним бізнесом, ставши співзасновником скандально відомої Lucky Labs. На гроші, зароблені у РФ, була створена розгалужена мережа підпільних онлайн-казино типу "Космолот" і PokerMatch.

Частий гість

Зараз Токарєв постійно живе і працює в Україні. Попри те, що війна йде вже дев'ятий рік, а повномасштабне вторгнення понад три місяці — рвати зв'язки з Росією він не поспішає. З 2016 року він 172 рази літав до Москви, а також відвідує анексований Крим в обхід українського державного кордону — рейс 1634-SU компанії "Аерофлот" з Токарєвим на борту регулярно літав з Шереметьєво до Сімферополя в серпні 2016.

У РФ у Токарєва є як мінімум три квартири, дві в Іжевську і одна в Удмуртській області. Перебиратися в провінцію Токарєв теж не поспішає — дорожить пропискою в Московській області. Там же, в Москві, зареєстрований весь його немаленький автопарк. У його власності Range Rover (А976ВР777), Mazda ТОURI (С082АХ177) і Mazda 3 (М791ТТ177). Перлиною колекції по праву можна вважати Audi RS6 Avant Performance потужністю 605 кінських сил на блатних урядових номерах (А028МО99).

Примітно, що номери цієї серії розшифровуються як адміністрація Москви або Московської області і належать в основному працівникам мерії. У цій серії особливо цінуються перші дві сотні, які впливають на працівників ДПС воістину зачаровує враження.

Батько Токарєв Олександр Васильович входить до складу Опікунської ради Міждержавного союзу міст-героїв. Цей орган заснований у 2004 році для інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії на грунті "побєдобєсія", патріотичного виховання та інших проросійських наративів. Цю раду очолює Павло Бородін — той самий, якого в розслідуваннях ФБК Навального про палац Путіна називають людиною, яка разом з Чубайсом привела Путіна у владу.

Спонсорування тероризму

Під час революції у 2014 році більшість представників українського IT-бізнесу підтримали протестувальників. Токарєв зберігав мовчання. Більш того, співробітників його компанії, які відвідували мітинги або відкрито висловлювали свою позицію, штрафували і погрожували звільненням. Надалі ці загрози і незаконні штрафи стали причиною перевірки, а пізніше кримінальної справи, через якого Сергій Токарєв вирішив пересидіти деякий час на Кіпрі.

У 2016 році Токарєв потрапляє під санкції РНБО: проти нього вводять 10 обмежень, включаючи блокування активів. ЗМІ пов'язували це з можливим фінансуванням Антимайдану і терористів ЛНР і ДНР. Зокрема, СБУ тоді заявили, що вилучили комп'ютери "з доказами нелегальних фінансових операцій, спрямованих на спонсорування тероризму" і встановили, що "надприбутки від азартного бізнесу виводилися в офшорні компанії і на рахунки у РФ".

Нове життя

У 2020 році Токарєв вийшов з-під санкцій і почав активну роботу над відновленням репутації. Зараз його згадують у ЗМІ як IT-підприємця, мецената та інвестора, який підтримує українські стартапи.

Зокрема, для цих цілей він заснував інвестфонд Roosh і найняв агентство TRUMAN, яке веде всі піар-активності по Токареву і його бізнесу. До слова, саме це агентство, поряд з Roosh стало генеральним партнером заходу Mazepa Awards. Цю премію заснував Ігор Мазепа, великий бізнесмен і друг Сергія Токарєва.

Як відомо, Мазепа володіє інвестфондом Concorde Capital (4$ млрд). Запустити бізнес Мазепі допоміг президент концерну "Росенергомаш" Володимир Паліхата. За 18 років Concorde Capital зміцнів і зробив дійсно багато чого.

Наприклад, ініціював відкриття Української біржі. При цьому завдяки його зусиллям пакет в 49% дістався російській РТС. Купив у Павла Кримова фінансову піраміду Forex Trend і на базі її вкладників організував свою PrivateFX, де обіцяв людям все повернути, але в підсумку кинув повторно.

Що цікаво, Мазепа запросив Токарєва на Mazepa Awards, щоб той додав репутаційної ваги премії. Але у 2022 році людина з російським паспортом і капіталом — швидше проблема, ніж бонус.

В Україні з комфортом

Участь у благодійних проектах та інвестиції в піар допомогли Токареву поправити репутацію і стати ще більш впливовим, ніж раніше. Зараз, поки йде війна, він намагається максимально наблизитися до органів державної влада і зміцнити свій вплив. Власне, він вже це зробив, ставши одним з найбільших інвесторів в Diia City — екосистеми для розвитку IT-бізнесу в Україні.

Поки Росія стирає з лиця землі цілі міста і вбиває українців, влада не бачить нічого поганого в тому, що громадянин країни-терориста Сергій Токарєв підминає під себе цілу галузь і вчить, як треба відновлювати економіку після війни. Це при тому, що Токарєв дотримується типової для "хорошого російського" позиції — не називати агресора агресором. Крім того, він жодного разу прямо не засудив бойові дії й не назвав Росію країною, яка розв'язала війну.