Родинні зв'язки: як прокурор уникнув покарання за ДТП і отримав підвищення в НАБУ

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Обставини справи про смертельне ДТП за участю прокурора Обухівської прокуратури стали відомі тільки через роки. Прокурор, який збив на смерть людину на освітленому переході, не поніс покарання, а навіть пішов на підвищення, ставши згодом начальником детективів НАБУ.

Про те, як йому вдалось уникнути покарання та чому лише через роки цією справою знову зацікавились – детальніше РБК-Україна.

У 2005 році в Київській області водій збив пішохода на освітленому перехресті. Від отриманих травм пішохід помер на місці подій. За кермом, як виявилось, був прокурор Обухівської прокуратури Андрій Калужинський, який нині є керівником детективів Національного антикорупційного бюро України.

Трохи згодом справу було закрито у зв'язку з токсикологічною експертизою, згідно з якою у пішохода в крові знайшли етиловий спирт. Це дозволило прокурору уникнути покарання, оскільки справу було закрито судом за відсутності складу злочину. Втім, через 15 років після трагічної події випливли нові подробиці події, які ставлять під сумнів об'єктивність дій слідства.

Хронологія подій

Згідно з матеріалами справи, 31 жовтня 2005 року близько 18:20 працівник прокуратури Обухівського району Андрій Калужинський, керуючи автомобілем ВАЗ 2109, зареєстрованим на його батька Володимира Дурнопьяна, в Обухові скоїв наїзд на пішохода. Це сталося на перехресті вулиць Київської та Гайдамацької на нерегульованому освітленому пішохідному переході. Жертвою ДТП став Микола Ткаченко 1958 року народження. Від тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

З самого початку у цій справі відбувались дивні речі. Так, за даними програми журналістських розслідувань "Секретні матеріали", судмедекспертиза була призначена тільки через вісім днів після аварії, хоча в таких випадках експертизу призначають невідкладно.

У сюжеті також зазначається, що на момент наїзду пішохід перебував у вертикальному положенні, рухався і перший удар автомобіля припав йому по ногах, а наступні травми він отримав при ударі і падінні на капот автомобіля. Тобто пішохід не лежав на дорозі, а йшов, коли на нього був здійснений смертельний наїзд.

Такі висновки експертизи були фактично вироком водію, якому могло загрожувати до 10 років в'язниці. Але через півроку після смерті пішохода у справі з'явився висновок токсикологічної експертизи, згідно з якою у Ткаченка в крові знайшли 1,78 проміле етилового спирту, що відповідає середньому ступеню сп'яніння. На підставі цього справу швидко закрили згідно з п.2 ст. 6 КПК України - через відсутність складу злочину.

Андрію Калужинському вдалось уникнути покарання за ДТП (фото: glavcom.ua)

У 2018 році за заявою народного депутата Максима Полякова поліція зареєструвала в Єдиному реєстрі досудових розслідувань нове кримінальне провадження за №12018000000000375 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України.

Тоді допитали свідків і з’ясували обставини, які пояснюють, що саме відбувалось зі слідством і як прокурор Калужинський уникнув покарання. Забігаючи наперед, нова справа також була закрита - цього разу через те, що сплив термін давності по ній.

Гучні звинувачення

Допит слідчого Романа Гвоздя, який вів справу у 2005 році, показав, що після ДТП йому сказали, що в службовій машині його чекає прокурор Київської області Юрій Гайсинський, щоб їхати на огляд місця аварії в Обухів. Крім Гайсинського, на це ДТП виїжджав його підлеглий, начальник слідчого управління прокуратури Київської області Вадим Ластівка. Гайсинський же відвозив Калужинського на медичний огляд.

Варто зазначити, що Гайсинський - тесть мера Харкова Геннадія Кернеса, з 2002 по 2007 рік обіймав посаду прокурора Київської області.

Одночасно з повторним розслідуванням справи про смертельне ДТП, у 2017 році вже екс-нардеп від фракції "Народний фронт" Максим Поляков зробив ще одну гучну заяву про зв’язок Гайсинського і кума Калужинського, ще одного колишнього прокурора прокуратури Київської області, а тепер директора НАБУ Артема Ситника (теперішнього начальника Калужинського).

"Сьогодні отримав відповідь від Міністерства внутрішніх справ на депутатське звернення щодо незаконного заволодіння 125 га землі вартістю $500 млн на території Козина Обухівського району Київської області, що належала Р. Рожовцю. Рожовця ймовірно було вбито 25 лютого 2008 року. Його землею заволоділи колишній прокурор Київської області Юрій Гайсинський та директор НАБУ Артем Ситник", - стверджував тоді Поляков.

Нардеп також навів документ, в якому йдеться, що за фактом умисного вбивства Рожовця відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.115 КК України.

За словами Полякова, землю нібито було переоформлено на Гайсинського, який звільнився з прокуратури. Згодом справу про вбивство Рожовця було перекваліфікувано з убивства на самогубство.

Ситник теж після цього звільнився з прокуратури та пішов управляючим у адвокатську компанію, яку заснував Гайсинський: з жовтня 2011 року по квітень 2015 року Артем Ситник керував фірмою "Юридичні гарантії". Ситнику належало 14% статутного капіталу АФ "Юридичні гарантії". Юрію Гайсинському - близько 43%.

Примітно, що відповідно до держреєстру, за однією адресою з "Юридичними гарантіями" знаходилися ще півдесятка підприємств: ТОВ "Корда", адвокатські фірми "Астра", "Бізнес і право", "СТВ" (ліквідована в 2011 році) та компанія "Колумб". Остання є фігурантом гучного скандалу з відчуженням державної власності.

2007 року було відкрито кримінальну справу проти земельного керівництва Обухівського району. Чиновників звинувачували в відчуженні на користь приватних осіб острова Безіменний під Києвом. Мова йде майже про 10 га суші, що омиваються Дніпром. Цей острів був оформлений саме на фірму "Колумб".

Відразу після оформлення прав на острів, "Колумб" встигла перепродати його за 750 тис. грн. По цій оборудці була заведена справа, але "Колумб" її виграв в суді.

Своєю чергою, в інтерв’ю телепрограмі "Наші гроші" Ситник розказав, що на посаді прокурора вів справу з викрадення землі, в якій компанія Гайсинського захищала "потерпілу сторону".

Фото: Директор НАБУ Артем Ситник (РБК-Украъна)

"Справа стосувалася викрадення 10 га землі в Обухівському районі. Тоді ми познайомилися (з Гайсинським - ред.). А потім йому якимось чином стало відомо, що я звільнився і він мені запропонував до них в об’єднання вступити", - розповів сам Ситник.

Давні зв'язки

Тут варто згадати, що Ситник і Калужинський - куми, про що Ситник сам підтвердив в інтерв'ю "Громадському". І кумами вони стали не в НАБУ, а задовго до цього. Що їх об’єднувало у минулому?

Як виявилось, свого часу забудовник з Броварів продав дві квартири співробітникам прокуратури Київської області зі знижкою в 60%.

14 листопада 2008 року був укладений попередній договір, згідно з яким Ситник Артем Сергійович отримував квартиру площею 82,6 м.кв. після того, як будинок буде зданий в експлуатацію. Згідно з попереднім договором вартість квартири була оцінена у 288 тисяч гривень. Але Ситник вніс тільки 63 тисячі гривень.

Решту грошей в сумі 225 тисяч гривень 17 листопада 2008 року за Ситника заплатив благодійний фонд "Правозахисна фундація "Вільна громада". Квартира Ситника була оплачена в той період, коли на рахунок "Благодійного фонду" надійшли кошти в сумі 465 000 грн ТОВ "Орслана".

Саме в той час очолюваний Ситником слідчий відділ прокуратури Київської області розслідував кримінальну справу №471022 за обвинуваченням першого заступника начальника управління земельних ресурсів в Обухівському районі Київської області в отриманні хабаря в розмірі 7 300 доларів за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці ТОВ "Орслана".

Цю справу розслідував нинішній керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, а представляв прокуратуру області в судовому засіданні 17 липня 2008 року під час оскарження постанови про порушення справи Артем Ситник.