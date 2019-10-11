ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Родіон Бутко: найближчим часом ми побачимо значні зміни цифрової інфраструктури сфери фінпослуг

Новини » Daily » Інтерв'ю 11.10.2019 - 12:39
Родіон Бутко: найближчим часом ми побачимо значні зміни цифрової інфраструктури сфери фінпослуг
Фото: Родіон Бутко (з відкритих джерел)
Олег Зинченко
журналіст, спеціально для РБК-Украина

Вести бізнес в Україні завжди було складно, а останні п'ять років проутюжили і без того непростий вітчизняний ринок, розлякуючи інвесторів і ввергаючи в правець бізнес, якому довелося відмовитися від багатьох амбітних проектів і починань. Але більше всього постраждали, звичайно, ті, чиї компанії працювали в східному регіоні України. Втрата основних фондів, розірвані бізнес-зв'язки, які напрацьовувалися роками, переведення офісів в інші регіони. Все це поспіхом, з великими фінансовими втратами і щасливі ті, кому вдалося зберегти хоч частину колись процвітаючої справи.

Але в бізнес рідко йдуть люди, нездатні впоратися з труднощами. Тут нюх на нові можливості та вміння вчасно зайняти сприятливу нішу, навички роботи з ризиками іноді навіть важливіше, ніж гроші. Про те, як повністю переформатувати свій бізнес в умовах кризи і запустити стартап в Євросоюзі в інтерв'ю для РБК-Україна розповів бізнесмен Родіон Бутко.

- Що являв собою ваш бізнес до 2014-го року і як прийшла ідея переформатувати інвестиційний портфель?

- Незадовго до подій 2014 року в одному з інтерв'ю для глянцевого видання я сказав, що "починати бізнес з нуля мені більше не хочеться". В той момент майбутнє бачилося іншим та інвестиційний портфель моєї компанії "Берег-Груп" формувався виходячи з актуальних на той момент прибутковості і ризиків. Хоча ми вели бізнес у різних галузях та різних країнах, основним для нас був український ринок. Частину активів ми тримали в швидколіквідних продуктах і впевнено себе почували в обраних нами напрямках - виробництво і рітейл ювелірних виробів, продаж полімерної продукції, нерухомість, заставне кредитування. Однак під час конфлікту, економічної кризи та девальвації гривні ми втратили до 60% активів. Правильна політика щодо диверсифікації і напружена робота всієї команди в цей період дозволили нам утримати частину старих бізнес напрямків, але стало зрозуміло, що настав час почати "з нуля" і запустити нові проекти.

Ідея інвестування в фінтех бізнес до того часу вже активно розроблялася. Країнові ризики змусили шукати ринки з меншою прибутковістю, але більшою безпекою. Ми поставили завдання виходу на європейський ринок і тому прагнули розробити максимально прозору і універсальну структуру. Так від "Берег-Груп" відокремився Bredley Holding, якому сьогодні вже два роки. Він об'єднує більше десяти фінансових проектів в 4 країнах світу.

- Які компанії і бренди входять в Bredley Holding?

- Bredley Holding, компанія зі швейцарською пропискою, об'єднує в своєму інвестиційному портфелі підприємства, які спеціалізуються на споживчому кредитуванні. У сегменті онлайн-кредитів в Україні і Польщі працює бренд Miloan, беззаставне кредитування в Україні представлена брендами FinX і Cashpoint, а заставне торговою маркою "Благо", яка має відділення в Україні, Молдові та Росії. На стадії стартапа проект в Румунії.

Весь бізнес онлайн-кредитування забезпечує власна IT-інфраструктура, яка знаходиться у Франкфурті (Німеччина) і управляється компанією Qmaro, яка також входить в Bredley Holding. Нам вдалося створити ефективну і легко масштабовану комбінацію ІТ-рішень та бізнес-процесів, універсальну для будь-якого регіону. Тому сьогодні ми активно освоюємо нові ринки та напрями роботи.

- Чому ви вирішили зайнятися онлайн бізнесом?

- Привабливість онлайн-бізнесу для інвестицій ми усвідомили ще в 2012 році. Вже тоді було зрозуміло, що це прибутковий і легко масштабований бізнес, за яким майбутнє. Приклад розвинених країн Європи і Америки це підтверджує. Після проведених досліджень ми вирішили свій перший європейський крок зробити в Польщі. Велика за чисельністю країна Євросоюзу, сучасна банківська та ІТ система, близько територіально. Але я навіть не міг передбачити всіх складнощів, з якими ми зіткнемося. Відкриття підприємства і банківського рахунку, наймання кваліфікованих співробітників, абсолютно інше бізнес середовище - скрізь труднощі.

Родіон Бутко: найближчим часом ми побачимо значні зміни цифрової інфраструктури сфери фінпослуг

І повірте - нас ніхто ніде не чекає! Окрема проблема для бізнесменів мого покоління - мовна. Одна справа замовити англійською вечерю в ресторані, інша - спілкування з топ менеджментом, у якого свій погляд на бізнес-процеси.

Незважаючи ні на що, проект Miloan Poland ми запустили в 2016 році. Компанія входить в десятку лідерів на польському ринку і регулярно отримує галузеві нагороди. На українському ринку бренд Miloan почав роботу в 2017 році, а вже в 2018-му впевнено утримував 10% ринку PDL-кредитів. У цілому ринок Східної Європи сьогодні дуже сприятливий для фінтех-проектів. Тут високе проникнення мобільного зв'язку і досить технологічно грамотне населення. Фінтех дуже добре розвивається і в Польщі, і в Україні, де немає давніх банківських традицій і населення менш консервативне щодо фінансових послуг. Тут вже звикли до мобільного банкінгу і PayPass.

- Які труднощі виникали в процесі створення нового бізнесу?

- Фінтех - це бізнес на перетині фінансів та інформаційних технологій. Тому всі складності подвоюються. Інвестору, який до цього займався «традиційними видами» бізнесу, доводиться вчитися буквально всього з самого початку. Починаючи від нової термінології, яка вся англійською, і закінчуючи новими спеціальностями в топ-менеджменті. Було забавно, коли на затвердження одного з керівників проекту прийшов молодий хлопець з "тунелем" у вусі. Мені сказали, що це наш новий потенційний директор. Років десять тому це було складно уявити. Сьогодні все змінюється дуже швидко і не тільки в одязі, але і в свідомості, і до цього потрібно бути готовим або краще піти на пенсію.

- Які перспективи розвитку для компанії ви бачите в майбутньому?

- У наших планах розвиток і по горизонталі, і по вертикалі. У бізнесі кредитування ми збільшуємо присутність на тих ринках, на яких вже працюємо і вивчаємо можливість експансії в інші країни. Найбільш перспективними ми вважаємо країни Південно-Східної Азії та Африки.

Паралельно ми розвиваємо новий проект в сфері e-commerce в Україні. Цей сегмент також дуже швидко зростає, тільки за перше півріччя обсяг продажів через інтернет в Україні зріс на 17%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому у всьому світі актуальний тренд на усвідомлене споживання і наш маркетплейс Boo.ua дає можливість не тільки придбати нові товари, але і придбати речі у приватних осіб.

В цілому, хоча фінтех і електронна комерція порівняно молоді напрями бізнесу, ніхто не сумнівається, що вони прийшли надовго і в майбутньому будуть тільки рости. Це непростий ринок, очікування клієнтів тут змінюються так само швидко, як і технології. Найближчі десятиліття ми станемо свідками значних змін цифрової інфраструктури сфери послуг. Слова Big Data, AI, "автоматизація", "хмарні обчислення" і "доповнена реальність" вже набили на зубах, але це те, що сьогодні змінює ринок. Важливо вчасно зайняти місце в цій екосистемі і вчитися управляти інноваціями як безперервним процесом, щоб не залишитися за бортом.

Довідка: Bredley Holding - міжнародна холдингова компанія, яка успішно розвиває проекти по впровадженню актуальних технологій у сфері небанківського кредитування. Підприємства групи працюють у Польщі, Україні, Румунії, Молдові, Росії постійно розширюючи географію присутності. Власні підприємства групи обслуговують IT-інфраструктуру fintech-платформ, що дозволяє підвищити надійність і безпеку фінансових процесів.

На підпис президенту передали закон про захист споживачів фінпослуг Кабмін зробив доступними онлайн понад сотню держпослуг
Новини України услугиBredley HoldingРодіон Бутко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся