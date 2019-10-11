Родіон Бутко: найближчим часом ми побачимо значні зміни цифрової інфраструктури сфери фінпослуг

Фото: Родіон Бутко (з відкритих джерел)

Вести бізнес в Україні завжди було складно, а останні п'ять років проутюжили і без того непростий вітчизняний ринок, розлякуючи інвесторів і ввергаючи в правець бізнес, якому довелося відмовитися від багатьох амбітних проектів і починань. Але більше всього постраждали, звичайно, ті, чиї компанії працювали в східному регіоні України. Втрата основних фондів, розірвані бізнес-зв'язки, які напрацьовувалися роками, переведення офісів в інші регіони. Все це поспіхом, з великими фінансовими втратами і щасливі ті, кому вдалося зберегти хоч частину колись процвітаючої справи.

Але в бізнес рідко йдуть люди, нездатні впоратися з труднощами. Тут нюх на нові можливості та вміння вчасно зайняти сприятливу нішу, навички роботи з ризиками іноді навіть важливіше, ніж гроші. Про те, як повністю переформатувати свій бізнес в умовах кризи і запустити стартап в Євросоюзі в інтерв'ю для РБК-Україна розповів бізнесмен Родіон Бутко.

- Що являв собою ваш бізнес до 2014-го року і як прийшла ідея переформатувати інвестиційний портфель?

- Незадовго до подій 2014 року в одному з інтерв'ю для глянцевого видання я сказав, що "починати бізнес з нуля мені більше не хочеться". В той момент майбутнє бачилося іншим та інвестиційний портфель моєї компанії "Берег-Груп" формувався виходячи з актуальних на той момент прибутковості і ризиків. Хоча ми вели бізнес у різних галузях та різних країнах, основним для нас був український ринок. Частину активів ми тримали в швидколіквідних продуктах і впевнено себе почували в обраних нами напрямках - виробництво і рітейл ювелірних виробів, продаж полімерної продукції, нерухомість, заставне кредитування. Однак під час конфлікту, економічної кризи та девальвації гривні ми втратили до 60% активів. Правильна політика щодо диверсифікації і напружена робота всієї команди в цей період дозволили нам утримати частину старих бізнес напрямків, але стало зрозуміло, що настав час почати "з нуля" і запустити нові проекти.

Ідея інвестування в фінтех бізнес до того часу вже активно розроблялася. Країнові ризики змусили шукати ринки з меншою прибутковістю, але більшою безпекою. Ми поставили завдання виходу на європейський ринок і тому прагнули розробити максимально прозору і універсальну структуру. Так від "Берег-Груп" відокремився Bredley Holding, якому сьогодні вже два роки. Він об'єднує більше десяти фінансових проектів в 4 країнах світу.

- Які компанії і бренди входять в Bredley Holding?

- Bredley Holding, компанія зі швейцарською пропискою, об'єднує в своєму інвестиційному портфелі підприємства, які спеціалізуються на споживчому кредитуванні. У сегменті онлайн-кредитів в Україні і Польщі працює бренд Miloan, беззаставне кредитування в Україні представлена брендами FinX і Cashpoint, а заставне торговою маркою "Благо", яка має відділення в Україні, Молдові та Росії. На стадії стартапа проект в Румунії.

Весь бізнес онлайн-кредитування забезпечує власна IT-інфраструктура, яка знаходиться у Франкфурті (Німеччина) і управляється компанією Qmaro, яка також входить в Bredley Holding. Нам вдалося створити ефективну і легко масштабовану комбінацію ІТ-рішень та бізнес-процесів, універсальну для будь-якого регіону. Тому сьогодні ми активно освоюємо нові ринки та напрями роботи.

- Чому ви вирішили зайнятися онлайн бізнесом?

- Привабливість онлайн-бізнесу для інвестицій ми усвідомили ще в 2012 році. Вже тоді було зрозуміло, що це прибутковий і легко масштабований бізнес, за яким майбутнє. Приклад розвинених країн Європи і Америки це підтверджує. Після проведених досліджень ми вирішили свій перший європейський крок зробити в Польщі. Велика за чисельністю країна Євросоюзу, сучасна банківська та ІТ система, близько територіально. Але я навіть не міг передбачити всіх складнощів, з якими ми зіткнемося. Відкриття підприємства і банківського рахунку, наймання кваліфікованих співробітників, абсолютно інше бізнес середовище - скрізь труднощі.

І повірте - нас ніхто ніде не чекає! Окрема проблема для бізнесменів мого покоління - мовна. Одна справа замовити англійською вечерю в ресторані, інша - спілкування з топ менеджментом, у якого свій погляд на бізнес-процеси.

Незважаючи ні на що, проект Miloan Poland ми запустили в 2016 році. Компанія входить в десятку лідерів на польському ринку і регулярно отримує галузеві нагороди. На українському ринку бренд Miloan почав роботу в 2017 році, а вже в 2018-му впевнено утримував 10% ринку PDL-кредитів. У цілому ринок Східної Європи сьогодні дуже сприятливий для фінтех-проектів. Тут високе проникнення мобільного зв'язку і досить технологічно грамотне населення. Фінтех дуже добре розвивається і в Польщі, і в Україні, де немає давніх банківських традицій і населення менш консервативне щодо фінансових послуг. Тут вже звикли до мобільного банкінгу і PayPass.

- Які труднощі виникали в процесі створення нового бізнесу?

- Фінтех - це бізнес на перетині фінансів та інформаційних технологій. Тому всі складності подвоюються. Інвестору, який до цього займався «традиційними видами» бізнесу, доводиться вчитися буквально всього з самого початку. Починаючи від нової термінології, яка вся англійською, і закінчуючи новими спеціальностями в топ-менеджменті. Було забавно, коли на затвердження одного з керівників проекту прийшов молодий хлопець з "тунелем" у вусі. Мені сказали, що це наш новий потенційний директор. Років десять тому це було складно уявити. Сьогодні все змінюється дуже швидко і не тільки в одязі, але і в свідомості, і до цього потрібно бути готовим або краще піти на пенсію.

- Які перспективи розвитку для компанії ви бачите в майбутньому?

- У наших планах розвиток і по горизонталі, і по вертикалі. У бізнесі кредитування ми збільшуємо присутність на тих ринках, на яких вже працюємо і вивчаємо можливість експансії в інші країни. Найбільш перспективними ми вважаємо країни Південно-Східної Азії та Африки.

Паралельно ми розвиваємо новий проект в сфері e-commerce в Україні. Цей сегмент також дуже швидко зростає, тільки за перше півріччя обсяг продажів через інтернет в Україні зріс на 17%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому у всьому світі актуальний тренд на усвідомлене споживання і наш маркетплейс Boo.ua дає можливість не тільки придбати нові товари, але і придбати речі у приватних осіб.

В цілому, хоча фінтех і електронна комерція порівняно молоді напрями бізнесу, ніхто не сумнівається, що вони прийшли надовго і в майбутньому будуть тільки рости. Це непростий ринок, очікування клієнтів тут змінюються так само швидко, як і технології. Найближчі десятиліття ми станемо свідками значних змін цифрової інфраструктури сфери послуг. Слова Big Data, AI, "автоматизація", "хмарні обчислення" і "доповнена реальність" вже набили на зубах, але це те, що сьогодні змінює ринок. Важливо вчасно зайняти місце в цій екосистемі і вчитися управляти інноваціями як безперервним процесом, щоб не залишитися за бортом.

Довідка: Bredley Holding - міжнародна холдингова компанія, яка успішно розвиває проекти по впровадженню актуальних технологій у сфері небанківського кредитування. Підприємства групи працюють у Польщі, Україні, Румунії, Молдові, Росії постійно розширюючи географію присутності. Власні підприємства групи обслуговують IT-інфраструктуру fintech-платформ, що дозволяє підвищити надійність і безпеку фінансових процесів.