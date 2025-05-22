Резкий поворот: почему Трамп блокирует "адские" санкции против России

Главное:

Почему США решили не усиливать санкции в отношении России?

Как поведет себя ЕС без поддержки США?

Могут ли США смягчить санкции против РФ?

Что предложила Украина для усиления санкционного эффекта?

Грандиозный план Запада по усилению санкций против России в случае отказа Путина от перемирия с Украиной практически провалился. Ожидать каких-то "сокрушительных" или "адских" санкций со стороны США и ЕС в ближайшее время оснований пока нет.

Президент США Дональд Трамп уже отказался от своих планов усилить давление на РФ, увидев новые шансы на прогресс в переговорах после телефонного разговора с Путиным 19 мая. "Есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете (усилить санкций - ред), вы также можете сделать это гораздо хуже", - заявил президент США.

Что планировали США

Сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, которым, в частности, вводятся 500% пошлин от США для стран, которые покупают российскую нефть. Предложенные меры автор законопроекта называл "сокрушительными". В Украине их тоже посчитали достаточно "жесткими". В сочетании с новыми ограничениями от ЕС, которые сейчас обсуждаются в Брюсселе, новая волна санкций могла бы нанести серьезный удар по экономике РФ, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Но разговор Трампа с Путиным кардинально изменил планы президента США. Сейчас он настроился на развитие торговых отношений с РФ. "Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я согласен", - заявил Трамп.

Чем собрались торговать, пока непонятно

Трамп не уточнил, по каким направлениям могут развиваться торговые отношения с РФ. Ничего не сказал о предложениях РФ и Путин - в своем комментарии после телефонного разговора он вообще не затронул тему экономического сотрудничества с США.

"Я считаю, что Путин об этом не говорил, потому что это не является для него приоритетом. России в принципе нечего продавать в США", - отметил политический эксперт Тарас Загородний в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что для россиян приоритетом является снятие санкций, прежде всего со стороны ЕС, поскольку им энергетический рынок Европы. "Но тут проблема в том, что основными бенефициарами отсутствия российских компаний на европейском рынке являются как раз американские компании, которые там торгуют нефтью и газом. Поэтому в принципе Трампу и не нужно никого другого на рынке Европы", - отметил Загородный.

Могут ли США смягчить санкции против РФ?

Но если Вашингтон и Москва все-таки начнут работать над каким-то расширением торговли, то вопрос усиления санкций, прежде всего, экономических, потеряет актуальность. Кроме того, в этом случае возникнет большая вероятность отмены уже действующих санкций, считает экс-советник президента Украины Олег Устенко.

"Есть серьезные риски, что Трамп начнет постепенно отменять санкции. Те, которые были введены не Конгрессом и Сенатом, а те, которые принимались presidential executive orders. Попробует начать с мелких, но показательных. Потом посмотрит, что происходит, и будет решать можно ли двигаться к следующей отмене. То есть будет пробовать отменять их ступенчато", - заявил Устенко в комментарии РБК-Украина.

Рискнет ли ЕС на усиление санкций без США?

Отважится ли ЕС усилить санкции против России, как собирался еще на прошлой неделе, сейчас, после отказа США? Этот вопрос пока открыт.

В сенате США заявили о готовности одобрить законопроект Грэма, если Путин в ближайшие дни не подтвердит стремление к миру. Но последнее слово все равно остается за Трампом. "Это будет мое решение. Это не будет решением кого-то другого", - заявил президент США.

В Брюсселе еще до отказа Трампа от усиления санкций заявили о начале подготовки 18-го пакета, который должен быть серьезным ответом на отказ РФ от перемирия. В него планируют ввести ограничения по "Северным потокам", снизить потолок цены нефти с 60 до 50 долларов за баррель, дополнительные ограничения в финансовом секторе. Украина предлагает ЕС снизить ценовой потолок до 30 долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что самыми болезненными точками сейчас для Кремля являются нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки, а также финансовые схемы. И по этим направлениям и стоит усиливать ограничения для РФ, считают в Киеве.

"Подготовка следующего (пакета санкций - ред.) уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только с судами, но и с экипажами, которые их обслуживают", - заявил Зеленский.

В Брюсселе сохраняют настрой на усиление санкций. Об этом было заявлено в ходе разговора лидеров Италии, Германии, Франции и Финляндии с президентом США уже после его беседы с Путиным. "Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", - говорится в сообщении правительства Германии.

Сейчас, когда США сделали шаг назад, ЕС вряд ли осмелится на какие-либо реально действенные меры, которые не поддерживают США. Мало того, Трамп прямо назвал усиление санкций "плохой идеей". Так что на фоне переговоров о разрешении тарифных проблем, Брюссель вряд ли будет осложнять отношения с Вашингтоном.

Хотя новый санкционный пакет ЕС все-таки может быть и подготовлен, и принят. Работу над ним начали уже 20 мая. Другой вопрос, насколько он будет эффективным. 17-й пакет оказался слаб настолько, что не вызвал возражений даже у Венгрии и Словакии.

"В ЕС практически уже нет никаких действенных рычагов для того, чтобы давить на РФ. Единственная действенная мера – это полный запрет на ввоз российского LNG", - отметил Устенко.

Но о санкциях на российский LNG в ЕС никто не говорит. А в РФ, тем временем, открывают вторую линию производства LNG на заводе “Арктик СПГ 2”, на который распространяются санкции США.

Санкционные предложения от Украины

Кроме LNG в 18 пакет санкций ЕС могли бы войти и другие ограничения. Украинская сторона в ближайшие дни предложит Брюсселю свое видение масштабных и действенных мер.

По словам уполномоченного ОП по санкционной политике Владислава Власюка, они касаются в частности и теневого флота. "Пора переходить от количества (число танкеров - ред.) к качеству. То есть санкционировать брокеров, порты и так далее", - отметил он.

Кроме того, Киевом предложено несколько категорий технологий и продукции, ограничения на которые привели бы к пересмотру оборонных программ РФ.

В частности, в перечне предложений - усиление контроля поставок углеродного волокна и связанной с ним продукции (эпоксидные смолы, машины для его производства), которые используются при производстве корпуса и сопла твердотопливного двигателя ракеты "Искандер". А также – запрет на поставки хлората натрия и перхлората аммония, которые используют для производства топлива для ракеты "Искандер-М".

Предложено также расширить перечень сырья, запрещенного к экспорту в Россию. В частности это касается титановых руд и концентратов, оксидов титана, титанового шлака руд сурьмы, ферросплавов, свинцовых руд и оксидов, свинца.

Но, похоже, все эти предложения пока будут не актуальны. В ближайшее время реальное санкционное давление на РФ вряд ли будет усилено, даже если Москва не притормозит свою военную машину. Вероятнее всего, несколько следующих недель или месяцев мы будем наблюдать над подготовкой США какого-нибудь двустороннего соглашения, но уже не с Украиной о недрах, а с Россией о торговле.