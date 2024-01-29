Рынки акций радуются крепкой экономике и сильным финансовым отчетам, НБУ оставляет ставку неизменной

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходит на мировых рынках

Стоимость акций продолжает расти. На прошлой неделе американский S&P 500 устанавливал рекорды четыре торговые сессии подряд, в недельном итоге прибавив в стоимости 1,1%. По состоянию на конец недели индекс находился на отметке 4891, что (согласно Bloomberg) всего на 60 пунктов меньше прогнозного значения индекса на конец этого года, предоставленного аналитиками ведущих инвестиционных банков.

И рынкам пока есть чем вдохновляться. Американская экономика продолжает уверенное шествие, несмотря на высокие уровни ставок. ВВП США в четвертом квартале 2023-го вырос на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с прогнозируемыми 2,0%. Более того, показатель производственной активности PMI достиг в январе самого высокого уровня с июня прошлого года. Кроме того, инфляция хоть и медленно, но продолжает снижаться. Это придает рынкам уверенности в их ожиданиях снижения ставок.

И эти ожидания остаются гораздо оптимистичнее прогнозов самой ФРС. И, наконец, инвесторы с радостью приветствуют успешные финансовые результаты компаний за прошлый квартал. Например, акции Netflix взлетели за неделю на 17% после того, как компания сообщила о прибылях, более высоких, чем ожидалось. Сильные корпоративные отчеты ободрили даже европейцев: благодаря им европейский Stoxx 600 умудрился обогнать американские индексы и завершил неделю ростом 3,1%.

Приподнятые настроения наконец-то появились и на азиатских рынках, ведущие индексы которых подскочили за неделю на 2-4%. Китай наконец-то активнее взялся стимулировать свою экономику, чего с нетерпением ожидали встревоженные инвесторы. Экономический рост пока буксует, и это серьезно беспокоит не только инвесторов, но и китайские власти. Народный банк Китая сообщил о снижении на полпроцентного пункта обязательной нормы резервов для банков за две недели до фактического внедрения – невиданная поспешность. И пообещал, что поддержки для экономики будет еще больше. А тут еще и акции китайского техногиганта Alibaba получили новое дыхание благодаря покупкам основателем компании Джеком Ма вместе с ее руководителем Джо Цай, и за неделю поднялись на 10%.

Впрочем, остается вопрос – насколько еще хватит энтузиазма нынешнему ралли. Наибольшие сомнения до сих пор есть на азиатских рынках, возобновивших отступление в пятницу. Ведь инвесторы не очень-то верят, что государственная поддержка способна быстро решить структурные проблемы китайской экономики – главного локомотива региона. Для американских акций ближайшие и самые существенные катализаторы роста иссякают на этой неделе, когда будут отчитываться многие "синие фишки", среди них фавориты инвесторов – Apple, Microsoft и Alphabet. Ожидания от отчетов очень высоки, так что если они не будут оправданы, это дорого обойдется акциям.

От очередного заседания ФРС во вторник-среду, 30-31 января, решений по изменению ставок не ожидается. Однако регулятора может чем дальше, тем сильнее беспокоить подъем рынков акций, значительно облегчающий общие финансовые условия для американской экономики. Ведь рост стоимости акций увеличивает размер сбережений домохозяйств и поддерживает потребительский спрос. Следовательно, растет риск более высокой инфляции, что будет стимулировать ФРС менее охотно снижать ставки. А рыночные прогнозы по снижению ставок уже сейчас гораздо более оптимистичны, чем прогнозы самой ФРС.

А что в Украине

Что касается Национального банка Украины, то он на прошлой неделе (22-26 января) прогнозированно оставил учетную ставку неизменной на уровне 15%, в то же время ожидает дальнейшего снижения во втором полугодии. Пока регулятор, похоже, доволен собственными усилиями по сдерживанию инфляции, поэтому скорректировал ее прогноз на этот год до 8,6% с предыдущих 9,8%.

Инвесторы в украинские еврооблигации пока решили не очень беспокоиться о подвешенном состоянии американской финансовой поддержки Украины. К тому же все ближе утверждение пакета помощи от ЕС, чему, кажется, уже не сможет помешать Венгрия. По итогам прошлой недели евробонды подорожали в среднем на 3%, в диапазоне 23-31 цента за доллар. Цена ВВП-варрантов повысилась на 0,5%, оставаясь ниже 47 центов за доллар условного номинала.

Гривна снова начала отступать: за неделю официальный курс ослаб на 0,7% до 37,78 грн/долл., а наличный курс в системно важных банках – на 0,2% до 37,6-38,3 грн/долл.

НБУ, похоже, не против таких колебаний и за неделю уменьшил интервенции на 21% - до чуть более $400 млн, что является наименьшим объемом в этом году и самым низким почти за три месяца.