Рынки акций игнорируют предупреждения ФРС и ЕЦБ, а Украина в марте наконец-то получит деньги

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходит на мировых рынках

На прошлой неделе (19-23 февраля) восприятие рынками перспектив ставок еще ближе продвинулось к реальности, как ее видят центральные банки. Этому способствовало обнародование протоколов январских заседаний ФРС и ЕЦБ. Как и следовало ожидать, руководство обоих регуляторов считает, что о снижении ставок говорить еще рано. В конце концов представители ФРС и ЕЦБ посылали об этом настойчивые сигналы рынкам уже не один месяц.

Впрочем, инвесторы и трейдеры предпочитали быть полными оптимизма и не верили в сдержанность центробанков. Так что еще в начале года фьючерсные котировки предусматривали шесть снижений ставок ФРС в этом году, по 25 базисных пунктов каждое, тогда как сама ФРС прогнозировала всего три. Рынкам помогала уверенность в стойком тренде замедления инфляции. В то же время устойчивыми оказались ее высокие уровни, что показала статистика за декабрь и январь.

В итоге высокая инфляция и многочисленные предупреждения центробанков сделали свое дело: к концу минувшей недели рыночные ожидания снижения ставок на этот год сократились до 82 б.п., то есть почти до трех снижений. А посему с начала года заметно просела стоимость казначейских облигаций США, а их доходности, соответственно, выросли, в частности для двухлетних бумаг - на 44 б.п. почти до 4,7%. Можно ожидать, что давление на долговые рынки может продолжаться. Вряд ли ФРС начнет в ближайшее время снова говорить о подъеме ставок, ведь их нынешние высокие уровни и так несут большие риски для экономики.

Рынки же акций в очередной раз не очень беспокоились о перспективах ставок, ведь оставались в восторге от перспектив ИИ. В этом им помог отличный квартальный финансовый отчет американского производителя микрочипов Nvidia, превзошедший прогнозы аналитиков. Стоит отметить, что отчету предшествовала изрядная нервозность: ожидания были очень высокими, тогда как акции Nvidia с начала года уже выросли на невероятные 64%. Многие игроки решили, что здраво будет сыграть на понижение, то есть одолжить акции и сразу их продать, чтобы потом купить дешевле.

Такие "короткие продажи" по данным Bloomberg составили на прошлой неделе аж $2,8 млрд. Впрочем, они обернулись тяжелыми убытками для их инициаторов: за неделю акции Nvidia подскочили на более 6%. Это также поддержало IT сектор в целом и помогло росту не только S&P 500 (+1,7% за неделю), но и даже европейского Stoxx 600 (+1,2%), вес IT сектора в котором лишь 8% (втрое меньше, чем у S&P 500). Nvidia была последней из лидеров сектора, обнародовавших отчеты за прошлый квартал. Поэтому на время ажиотаж в секторе может утихнуть, а инвесторы могут быть настроены на фиксацию прибылей.

А что в Украине

В сегменте украинских еврооблигаций главными новостями стали успешное завершение третьего пересмотра программы МВФ и объявление о новом пакете финансовой помощи от Японии. Украина в марте наконец получит значительную международную финансовую помощь почти на $3 млрд. Стоимость украинских суверенов выросла за неделю в среднем еще на 3% до диапазона 23-30 центов за доллар.

В то же время на валютном рынке ощутимо увеличился спрос на доллар. Этот рост спроса выглядел ситуативным, и за ним, скорее всего, стояли государственные институции, которым необходимо было оплатить внешние контракты. Следовательно, НБУ был вынужден повысить объемы интервенций почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей – до 649 млн долларов. Это позволило ограничить недельное ослабление гривны одним процентом до 38,35 грн/долл. по официальному курсу и до 38,2-38,7 грн/долл. по наличному в крупнейших банках. В целом НБУ разрешил курсу гривны ослабеть до рекордного уровня.