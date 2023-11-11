Годовщина свободы. Как Украина возвращалась в Херсон: хроника уникальной операции

Силы обороны ровно год назад освободили Херсон после восьмимесячной оккупации, а южное контрнаступление-2022 стало одной из ярчайших страниц в отражении российской агрессии. О том, как наши войска возвращались в Херсон, факторах, обеспечивших успех, и о том, почему уникальную операцию сложно повторить, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: итоговая сводка Генштаба ВСУ о битве за Херсон, комментарии военного эксперта Владислава Селезнева и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, а также пресс-офицера 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослава Галаса.

Этап первый. Россиян блокируют на плацдарме вдоль Днепра

Херсонская область была атакована 24 февраля 2022 года южной группировкой российских войск. Около 05:00 противник ударил по аэродрому в Чернобаевке, после чего сухопутные силы прорвались из временно оккупированного Крыма, стремясь захватить стратегические переправы через Днепр, взяли под контроль Каховскую ГЭС и высадили десант возле Антоновского моста.

Вечером 25 февраля оккупанты пытались прорваться и обойти Херсон с востока, чтобы продолжить наступление в сторону Николаева. Бои продолжались почти сутки, но в конце концов россияне захватили мост и начали проникать в областной центр. В течение первых пяти дней враг занял левобережную часть области и вышел на линию Херсон – Новая Каховка – Каховка. После захвата ГЭС армия агрессора перешла на правый берег Днепра.

Уже к 28-му числу российские подразделения полностью окружили Херсон, в самом городе шли уличные бои. Пожалуй, самый известный произошел 1 марта в Сиреневом парке, когда более 40 бойцов встретили оккупантов, вооруженных танками и БМП. Тогда погибли по меньшей мере 24 украинца, враг заводил все больше сил и именно эта дата считается началом оккупации Херсона. В последующие дни были отключены украинское телевидение и связь.

Быстрый захват не сломил дух херсонцев. Они выходили на массовые протесты, игнорировали российскую "гуманитарку", а после того, как оккупанты устроили террор, на улицах появились желтые ленты и плакаты с лозунгами "ВСУ рядом", "Смерть оккупантам" и т.п. Указом президента от 6 марта 2022 года Херсону было присвоено почетное отличие город-герой Украины.

Символом сопротивления стал полицейский, который взобрался на российский БТР с сине-желтым флагом. Внимание, на видео нецензурная лексика.

Другие группировки ВС России продолжали наступать на направлениях Кривой Рог, Николаев и Вознесенск. Противник попытался захватить Николаевский аэропорт, но получил отпор, к середине месяца Силы обороны ликвидировали вражеский прорыв к Вознесенску и перешли к контрударам, а ближе к апрелю Генштаб сообщил о первых освобожденных селах на севере Херсонской области.

Опрошенные РБК-Украина эксперты называют защиту Николаева и других направлений на южном театре военных действий первым этапом, который предопределил дальнейшее развитие событий.

"Они (россияне, – ред.) не смогли зайти в Николаев и продвинуться дальше, обойти его в сторону Одессы. Это дало возможность зажать их на плацдарме вдоль Днепра. В планы оккупантов входило продвижение на Одессу и Кривой Рог, но их удалось блокировать, стабилизировать линию и начать подготовку к освобождению правобережной части Херсонской области", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника Владислава Селезнева, противник переоценил себя и вынужден был отступать в условиях дефицита ресурсов и под нашими ударами. На стыке Николаевской и Херсонской областей россияне зарылись в землю, но уязвимость логистики в итоге сыграет с ними злую шутку.

Этап второй и третий: фактор Чернобаевки и западной артиллерии

В апреле из Офиса президента Украины прозвучали заявления о том, что россияне готовятся покинуть Херсон. Якобы такой вариант рассматривался на фоне продвижения Сил обороны Украины. Однако захват горсовета, планы запустить в обращение рубли и раздать российские паспорта, скорее, говорили об обратном. По состоянию на май из города с довоенным населением около 280 000 человек выехало около половины.

Под конец месяца украинская армия перешла в контрнаступление в Херсонской области, сформировав плацдарм на левом берегу реки Ингулец в районе села Давыдов Брод. А в сводках Генштаба регулярно появлялась информация об освобождении новых населенных пунктов.

"Второй этап заключатся в том, чтобы имеющимися средствами поражения – различной дальнобойной и реактивной артиллерией – бить по местам концентрации сил и средств. Поэтому мы с вами видели Чернобаевку и не только", – объяснил Александр Мусиенко.

Аэродром в Чернобаевке после одного из прилетов (спутниковый снимок Planet Labs)

Чернобаевка – это село в 10 км к северу от Херсона с военным аэродромом. Чернобаевку называют воротами в Херсон, ее контроль дает стратегическое и тактическое преимущество. Россияне использовали эту инфраструктуру как базу для боевой авиации и не только.

В промежутке с марта по август украинские силы атаковали аэродром более 20 раз. Там были уничтожены десятки вертолетов, других единиц военной техники, склады боеприпасов и передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного округа. Термин "чернобаевка" стал нарицательным, само село превратилось в мем, а украинцы считали количество ударов и удивлялись, почему оккупанты продолжают использовать базу, наступая на одни и те же грабли.

Впрочем, это не означало, что противник настолько глуп, чтобы каждый раз размещать технику в Чернобаевке. Просто он не ожидал, что к тому времени Украина собьет порядка 100 самолетов, поэтому другого выхода, как использовать вертолеты, имеющие меньшую практическую дальность, не было.

"Россияне постоянно ориентировались на крупные инфраструктурные объекты. Вспомнить хотя бы 2014 год, когда сразу были захвачены наши аэродромы в Крыму и Севастополе. Почему? Потому что это логистический хаб, который можно использовать для мгновенной переброски ресурсов. На Чернобаевку тоже были серьезные надежды, но наша авиация и ракетные войска раз за разом обращали их в груды металлолома", – рассказал Владислав Селезнев.

В июне оккупанты целыми семьями заселялись в Херсон, возобновили работу порта, но после 20-го числа стало известно о том, что российские войска были отброшены от первой линии обороны в Херсонской области. В самом городе активизировались партизаны, в частности, был подорван один из коллаборантов Дмитрий Савлученко.

Силы обороны Украины продолжали бить по складам и командным пунктам, поразили воинскую часть, штабы и казармы. Примерно в это же время на фронт подошла западная артиллерия, 19-го июля был нанесен удар по Антоновскому мосту и системам противовоздушной обороны. По мнению Мусиенко, появление гаубиц M777 и систем HIMARS можно выделить в условный третий этап.

Системы HIMARS позволили установить огневой контроль над херсонскими мостами (фото Getty Images)

"Выполнение задачи по осаде и вытеснению оккупантов с Правобережья сопровождалось ударами по Антоновскому, железнодорожному и мосту через Каховскую ГЭС. Естественно, это привело к серьезным логистическим проблемам. И противник не мог их решить за счет понтонных или баржевых переправ через Днепр", – добавил он.

На август Вооруженные силы Украины освободили порядка 53 населенных пунктов, удары продолжались, а 29-го числа бежал так называемый "109-й полк ДНР" вместе с поддерживавшим его российским десантом. Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объявила о начале масштабных действий на Херсонском направлении.

Этап четвертый: ИПСО, харьковский маневр и пехотные бои

Контрнаступление осени-2022 было комплексным и включало элементы информационно-психологической операции (ИПСО). Украинская сторона обозначила главное направление на Херсон, что вынудило россиян перебросить войска и оголить восточный фронт. Силы обороны воспользовались этим, проведя быстрое наступление и к началу октября освободив почти всю Харьковскую область.

Подробнее об этом читайте в сентябрьском материале "Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было".

Атаки на российские позиции в Харьковской области легкобронированными группами стали примером классической фланговой операции со всеми признаками успешного наступления – скорость, маневренность и эффект неожиданности.

"Наша ИПСО обманула вражескую армию, заставив перебросить наиболее боеспособные части, поэтому на севере Херсонской области появилась слишком большая группировка, которую невозможно обеспечить с учетом постоянного разрушения мостов. Без стабильной логистики она была обречена", – объяснил Владислав Селезнев.

В октябре обстановка на юго-западном театре стала более динамичной, украинские войска блокировали противника в районах сосредоточения, нанося авиационные, ракетно-артиллерийские удары и периодически атакуя ослабленные участки тяжелой бронетехникой. На тот момент вражеские силы в Херсоне и на правом берегу Днепра насчитывали до 40 000 человек.

Затем были освобождены села по линии от Золотой Балки до Давыдова Брода, на разных отрезках наступающие вклинились на глубину от 10 до 20 км. Противник с потерями отошел в направлении Берислава, однако Силы обороны быстро развивали успех. Во второй декаде они прорвали оборону в районе села Суханово и продвинулись в сторону Новой Каменки и Берислава.

"Штурмов было очень много, не думаю, что хотя бы один был похож на другой. Но в целом они проводились по классическим канонам военного дела", ­­– вспоминает пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады были одиними из тех, кто прошел Херсонскую операцию от начала до конца (фото t.me/brigade128)

С первых дней российского вторжения бригада была на Запорожском направлении, но под контрнаступление-2022 ее перебросили в Херсонскую область, где она воевала по большей части в Бериславском районе. По его словам, штурмы готовились очень тщательно: сначала работала аэроразведка, изучались вражеские позиции, чтобы каждый четко знал, на какую точку заходить, откуда должна подойти помощь и чего ждать от противника.

"Перед самым штурмом шла мощная артподготовка в несколько этапов. Работала прицепная и самоходная артиллерия, были задействованы вертолеты, в последнюю очередь выдвигалась пехота на броне. Во многих случаях была поддержка танков", – рассказал Галас изданию.

Он также вспоминает, что войска так называемых "ЛНР/ДНР" были наименее боеспособными и быстро отступали, в то же время регулярная армия огрызалась достаточно сильно. Однако сам факт продвижения настолько воодушевлял бойцов, что многие входили в азарт и даже те, кто получал легкие ранения, старались быстрее вернуться в строй.

Идти вперед удавалось стремительно, россияне в панике часто бросали большое количество техники. В том числе ту, которая не успела сделать ни единого выстрела. Обычно села освобождали без крупных боев, большинство из них пострадало минимально и там оставались местные жители.

"Один из наших штурмовиков говорил, что никогда не забудет, как они заходили в село на бронетехнике, а маленькие дети встречали освободителей на коленях. Эта картина очень сильно мотивировала, и бойцы своими глазами видели, что значит освобождать украинскую землю", – добавил пресс-офицер.

Сегодня 128-я бригада продолжает выполнять задачи в Запорожской области. На прошлой неделе в одном из прифронтовых сел произошел трагический случай, когда оккупанты ударили ракетой "Искандер-М", в результате погибли 19 воинов и десятки получили ранения.

Этап пятый. Заключительная фаза и "непростое решение" Суровикина

К концу октября украинские войска находились в районе Чернобаевки и двигались на Херсон со стороны Берислава. Ракетно-артиллерийские подразделения вышли на новые рубежи, взяв под огневой контроль вражеские позиции, пункты управления, склады и коммуникации на большой территории. А уничтожение российского укрепрайона возле Снегиревки (Николаевская область) открыло еще одну дорогу на Херсон.

Как отмечают в Генеральном штабе, такая тактика в сочетании с интенсивными пехотными боями позволила перехватить стратегическую инициативу и обратить россиян в бегство. Уже 9 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу и командующий оккупационных войск Сергей Суровикин объявили "непростое решение" отступить из Херсона и занять оборону по левому берегу.

Украинские силы стали продвигаться активнее и стало ясно, что возвращение в Херсон ­– вопрос ближайших дней. К вечеру 11 ноября Силы обороны зашли в город, установили сине-желтый флаг на областном управлении полиции, а сотни херсонцев вышли на центральную площадь встретить героев. Президент Владимир Зеленский посетил город спустя три дня.

Херсонцы празднуют освобождение от российской оккупации (фото Getty Images)

По мнению Александра Мусиенко, потеря единственного захваченного с февраля 2022 года областного центра стала мощным ударом по Владимиру Путину и российскому командованию. От которого, впрочем, удалось оправиться и уже целый год Украина не может добиться громких побед, подобных Харьковской или Херсонской.

"Мы не можем проводить настолько масштабные наступления из-за того, что противник несколько месяцев укреплял свои позиции на юге. Но и здесь возможны решения, частично мы видим их сейчас на левобережье. Думаю, в наши планы входило продвижение с правого берега на левый, но россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС и это спутало наши планы. Надеюсь, все моменты учтены, и у наших военных есть план действий. Как говорил президент, нам нужно больше оружия", – подчеркнул он.

Эксперт Владислав Селезнев обращает внимание: каждая операция является уникальной по составу сил и средств, географическим, погодным условиям и другим факторам. И, пожалуй, не стоит рассчитывать на то, что Херсонское наступление может точь-в-точь повториться на других участках. А что касается ключевых моментов, которые обеспечат Украине позитив на фронте, то их недавно перечислил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: превосходство в воздухе, усиление радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также наращивание резервов.

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Год назад российские оккупанты вышли из Херсона, но не оставили его в покое. С левого берега Днепра они бьют из всевозможных орудий. Снаряды летят в частные дома, многоэтажки и неработающие заводы, постоянно поступают сообщения о жертвах. Жители прифронтового города под обстрелами стоят в очередях за гуманитаркой, есть большие проблемы с питьевой водой.

Сегодня здесь не будут громко отмечать годовщину свободы. Здесь не будет мероприятий, поскольку враг тяготеет к скрепам, памятным датам и может ударить по скоплению людей. Массовое празднование откладывается до большой победы Украины, в которой победа в битве за Херсон займет особое место.

Накануне президент Зеленский собирал Ставку, на которой обсуждались конкретные решения по защите Херсона. По его словам, ее усилят противовоздушной обороной, средствами контрбатарейной, радиоэлектронной борьбы и разведки.