Рейдерство в Україні: хто стоїть за захопленням агрохолдингу в Чернігівській області

Фото: підприємство, що платило мільйони гривень до бюджету доведено до банкрутства (latifundist.com)

В Мін'юсті вже майже рік говорять про закінчення епохи рейдерства. "Щоб хтось сторонній напав на бізнес і відібрав корпоративні права у власників – такого зараз майже немає", – запевняє міністр юстиції Денис Малюська.

Тим часом підприємств, котрі були незаконно переоформлені колишніми акціонерами, багато. Власники скаржаться на неможливість відстояти свої права і стверджують: поки прокуратура "гальмує" процес розслідування, нові "власники" продовжують збагачуватися, збільшуючи підприємствам борги й вбиваючи успішний раніше бізнес.

Приватні випадки хоч і відрізняються, все ж мають багато спільного. РБК-Україна розбиралося в деталях сумнівної зміни власників агрохолдингу в Чернігівській області, яка ускладнюється ще й тим, що в ній фігурують нардеп і депутат облради.

Агрохолдинг ТОВ "Промбудіновація" має земельний актив загальною площею близько 5000 га. Щорічний оборот холдингу до фіктивної зміни власника складав понад 200 млн грн. Організаторами схеми незаконної зміни основних акціонерів є власники 25% (з 12,5% на двох) частки агрохолдингу.

Хронологія подій

У 2011 році 50% активу агрохолдингу ТОВ "Промбудіновація" належали нардепу ВО "Батьківщина" Валерію Дубілю та депутату Чернігівської облради від Радикальної партії Олегу Aвер'янову. Ще 50% акцій придбала компанія "Скайнет Маркетинг ЛТД", що належить Олександру Головачу.

Не маючи можливості інвестувати в бізнес і розвивати його, у 2012 році Дубіль і Авер'янов звернулися до Головача для подальших інвестицій і отримали від нього особисті позики. Прізвища Дубіля і Авер'янова в документах зазначено не було, однак почеркознавча експертиза підтвердила факт, що підписи на документах належать народним обранцям.

Щоб повернути борг, Дубіль і Авер'янов скоротили частки МБК "Смарт Лайф ЛТД" (бенефіціар Дубіль) та МБК "Аксаком ЛТД" (бенефіціар Авер'янов) на 12,5%, отримавши на двох 25% активів компанії.

Частка МБК "Скайнет Маркетинг ЛТД" (підприємство Головача) зросла до 75%.

У 2012-2018 рр. за кошти Головача була придбана сучасна сільськогосподарська техніка, земельний банк з 1500 га збільшено до 5000 га, близько 12 га засаджено сучасними сортами полуниці, розвивалося племінне молочне стадо великої рогатої худоби. Оборот підприємства збільшено з 60 млн грн до більш ніж 200 млн грн на рік.

Зазначений бізнес забезпечував понад 300 робочих місць з "білою" гідною заробітною платою. Завдяки цьому місцеві жителі мали можливість утримувати сім'ї, а держава отримувала мільйони гривень у вигляді загальнообов'язкових бюджетних платежів.

У 2018 році нотаріус Ірина Мамай оформила завідомо підроблений документ – договір опціону, за яким частка Головача (75%) "перейшла" компаніям Авер'янова та Дубіля.

Згідно з підробленим документом, агрохолдинг вартістю понад 300 млн грн придбано рейдерами всього за 11 млн грн. При цьому для імітації угоди на депозитний рахунок нотаріуса перераховано 2 млн грн.

Після фіктивного правочину нові власники ТОВ "Промбудіновація" кілька разів змінювалися. Зараз власником де-юре є компанія ТОВ "Аріус Центр". Паралельно навколо агрохолдингу створено фіктивні договори позики, що призвело до його банкрутства.

Сьогодні, депутати, на користь яких було незаконно переписано ¾ агрохолдингу, частково перереєстрували земельний банк агрохолдингу на помічника нардепа Дубіля – Тінюкова, а нерухомість – на компанію "Прилуки Агроінвест", засновниками якої, крім Тінюкова, є діти Дубіля і його теща.

Правоохоронні органи досі проводять розслідування.

Генпрокуратура розслідує кримінальну виробництво за фактом захоплення ТОВ "Промбудіновація" за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

За тією ж схемою Дубіль і Авер'янов "переоформили" ще одне підприємство – Прилуцьке ХПП. Використовуючи підроблені доручення, здійснили переоформлення автопарку на ТОВ "Курс-Агро", директором якого є помічник Дубіля Тінюков.

За фактом протиправного заволодіння майном ТОВ "Прилуцьке ХПП" з використанням підроблених документів розслідується виробництво за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України.

За словами адвокатів справжніх власників холдингу, слідство встановило, що довіреності були підроблені, але кроки по залученню винних досі не вжито.

Після численних скарг потерпілої сторони прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт нерухомості та інших активів, що раніше належали ТОВ "Богданівське" і ТОВ "Оріон-СКТ".

Арешт був накладений Печерським судом, однак внаслідок саботажу з боку ДП "Інформаційні судові системи" рішення про арешт так і не були зареєстровані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Оскільки правила реєстрації арештів в реєстрі нерухомості сформульовані таким чином, що без реєстрації рішення суду в Єдиному реєстрі судових рішень арешти не можуть потрапити в реєстр нерухомості, у липні-серпні 2020 року активи були знову перепродані.

Своєю чергою, постраждала сторона впевнена в затягуванні процесу розслідування з боку генпрокурора. В Офісі генпрокурора стверджують: виробництва розслідуються, а на слідство ніхто не тисне.

Тим часом раніше прибуткове підприємство, яке платило мільйони гривень до бюджету доведене до банкрутства. Полуниця і урожай зерна реалізовані за ціною, в рази нижче ринкової. Поголів'я худоби вирізано. Земля і техніка оформлені на підставні компанії, тоді як нові "власники", по всій ймовірності, збагатилися на сотні мільйонів гривень.