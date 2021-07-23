Рецидив після ремісії, або як четверту хвилю COVID сьогодні зустрічає Ізраїль

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман про те, як четверту хвилю COVID сьогодні зустрічає Ізраїль.

Приклад Ізраїлю яскраво ілюструє дві речі: штам "Дельта" набагато небезпечніше, ніж вихідний уханьскій, і вакцинація допомагає боротися з ним, хоча ймовірність заразитися все ж висока.

Нагадаємо, що 1 червня Ізраїль скасував всі обмеження, пов'язані з коронавірусом, але вже 25 червня повернув обов'язкове носіння масок в приміщеннях. Всьому виною зростання захворювання. Якщо на початку червня виявляли по 10-15 заражених, то зараз — близько тисячі кожен день.

Але найважливіший і, мабуть, найкритичніший показник — кількість тяжкохворих залишається досить низькою. Зараз їх у лікарнях менше сотні. Це сильно нагадує ситуацію в Британії, де теж спостерігається пристойне зростання числа заражених, але важких хворих мало.

За показниками вакцинації Британія наблизилася до Ізраїлю — велика частина дорослого населення щеплена.

Тим часом в країнах, де вакцинація рухається повільно, — справжнє цунамі. Росія буквально захлинається — там що не день — новий антирекорд за кількістю смертей і заражених. В Україні темпи захворюваності зростають. І в обох країнах — велика кількість важких хворих і багато загиблих. Це абсолютно виразно говорить про те, що вакцина, якщо і не захищає від зараження на 100 відсотків, то майже гарантує легкий або середньотяжкий перебіг хвороби й запобігає загибелі пацієнтів.

На питання "чи будуть нові обмеження?", а, головне - "чи буде локдаун?" — влада відповідала ухильно, мовляв, подивимося. Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш, який довгий час очолював Національний штаб по боротьбі з пандемією, відповів буквально так:

"Ми повинні ретельно відстежувати ситуацію — особливо кількість пацієнтів — і перевіряти, чи не досягли ми положення, в якому ставимо під загрозу систему охорони здоров'я. Поки ми вважаємо, що не досягнемо такої стадії, що такої кількості важких випадків, як у попередніх хвилях. Але це вимагає спостереження і, якщо необхідно, якщо ми побачимо, що кількість важких хворих ставить під загрозу систему, тоді нам доведеться зробити подальші кроки, включаючи серйозні обмеження".

З цієї малозрозумілої сентенції журналісти зробили висновок, що влада буде приймати рішення, виходячи з єдиного параметра — все тієї ж кількості тяжкохворих. Але трохи пізніше уряд вирішив діяти на випередження.

В Ізраїлі знову введено "зелений стандарт". Тепер при відвідуванні масового заходу (100 осіб і більше), спортзалу, ресторану, розважального закладу — потрібно пред'явити "зелений паспорт" або сертифікат про вакцинацію. Майже два місяці цього ніхто не вимагав. Можливо, таким способом влада хоче підстьобнути вакцинацію, темпи якої знизилися в порівнянні з весною або взимку. Поки прищеплюють підлітків з 12 років і тих, хто не встиг або перехворів. За великим рахунком, всі (крім дітей), хто хотів зробити щеплення, — вже отримали дві дози вакцини.

Говорячи про ефективність вакцини від COVID-19 на поточний момент, то вона досить швидко знизилася. Західна доказова медицина: "це показують результати дослідження, проведеного експертами МОЗ Ізраїлю. Оприлюднені дані на п'ятницю, 23 липня, такі: захист вакцини лише в 40% випадків запобігає зараженню і лише в 41% випадків — захворювання в легкій формі.

У світі той же час титуловані вакцини зберігають досить високу ефективність захисту, в запобіганні ускладнень: вона в 87% випадків запобігає протіканню хвороби, що вимагає госпіталізацію в гострому відділення і в 91% випадків — захворювання у важкій формі.

В уряду поки — "м'яка" стратегія боротьби з вірусом. Міністри шукають баланс — як захистити народ, але при цьому не угробити економіку і так сильно постраждалу від пандемії.

Вирішено зробити наголос на пропаганду захисних заходів, вакцинації та обмеження в'їзду-виїзду в країну. Складено, так званий, "червоний" список країн, куди в'їзд заборонений. Буквально днями в нього потрапили Великобританія, Грузія, Кіпр і Туреччина. Хоча ізраїльтяни як і раніше, всіма правдами й неправдами, намагаються виїхати за кордон і влада всерйоз обговорює можливе тотальне обмеження на польоти.

Виникає питання, а що робити в цій ситуації простим громадянам. Фахівці першого медцентру Тель-Авіва, які ще майже рік тому передбачили появу вакцини, відповідають: берегтися.

Четверта хвиля вірусу в Ізраїлі офіційно настала. Географія пандемії на ньому не обмежиться, бо сама пандемія не закінчилася і навіть не вщухла. Тому — вживати всіх запобіжних заходів, носити маски, користуватися антисептиками, дотримуватися дистанції.

Але головне — прищепитися. Поки це єдиний спосіб захисту. Світу варто задуматися вже зараз про те, як важливо вдатися до здорового глузду і тотальної переоцінки статусу-кво в настільки непросту для людства годину.