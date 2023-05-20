Реестр ущерба как первый шаг в создании механизма репараций
На саммите Совета Европы в Исландии был создан Международный реестр ущерба, который Россия нанесла Украине с начала военного вторжения. О том, как этот реестр поможет в создании механизма репараций – в колонке РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.
Международный реестр ущерба будет открыт для физических, юридических лиц и правительства Украины. В реестре будут фиксироваться факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.
Считаю, что это не просто первый шаг в формировании механизма возмещения ущерба. Это символическое событие необычайного веса. Она свидетельствует о решительной настроенности цивилизованного мира наказать агрессора и таким образом показать всем, как сказал наш президент, "что агрессия не стоит того, чтобы даже думать о ней".
Должны поблагодарить всех, кто добился этого выдающегося результата и в первую очередь – рабочей группе во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Это был длительный и трудный путь и он заслуживает того, что вспомнить его основные вехи:
- Решение комитета министров Совета Европы от 15.09.2022 и 24.02.2023 о необходимости полного возмещения ущерба, причиненного РФ в Украине.
- Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 14.11.2022, которой признана необходимость создания международного механизма возмещения нанесенного РФ ущерба.
- Решение от 12 мая 2023 года, которым Комитет министров Совета Европы решил создать расширенное частичное соглашение о Реестре ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины и Устав, которым будет руководствоваться Реестр.
Создание Реестра ущерба является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным договором в сотрудничестве с Украиной. В дальнейшем будет сформировано:
Компенсационную комиссию по рассмотрению претензий, которая будет непосредственно рассматривать претензии и присуждать компенсации.
Компенсационный фонд, который будет аккумулировать средства для выплаты компенсаций, в том числе путем конфискованных активов страны-агрессору.
Отдельно следует отметить, что к Соглашению о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, присоединились 43 страны, в том числе все государства-члены G7. Такое единодушие означает, что со временем мы станем свидетелями и последующих шагов.
Объем нанесенного Россией ущерба огромный. Только к началу 2023 года, по оценке правительства Украины, они составляют около 600-750 миллиардов долларов. И эта сумма постоянно увеличивается в результате продолжения военной агрессии.
При этом преступления страны-агрессора не ограничиваются разрушенным жильем и экологической средой, историко-культурными объектами и объектами инфраструктуры.
К ним также относится множество других злодеяний: убийства мирного населения, пытки, сексуальные насилия, депортация, похищение детей и т.д. Поэтому Россия должна не только компенсировать все материальные и ненематериальные убытки, но и ответить за все преступления.
В этом контексте большой символизм приобретает тот факт, что местоположение Реестра определено Гаагу. Несомненно, именно здесь в скором времени в Международном уголовном суде будут судить и вождей преступной идеологии рашизма.