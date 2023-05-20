Реестр ущерба как первый шаг в создании механизма репараций

На саммите Совета Европы в Исландии был создан Международный реестр ущерба, который Россия нанесла Украине с начала военного вторжения. О том, как этот реестр поможет в создании механизма репараций – в колонке РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Международный реестр ущерба будет открыт для физических, юридических лиц и правительства Украины. В реестре будут фиксироваться факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.

Считаю, что это не просто первый шаг в формировании механизма возмещения ущерба. Это символическое событие необычайного веса. Она свидетельствует о решительной настроенности цивилизованного мира наказать агрессора и таким образом показать всем, как сказал наш президент, "что агрессия не стоит того, чтобы даже думать о ней".

Должны поблагодарить всех, кто добился этого выдающегося результата и в первую очередь – рабочей группе во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Это был длительный и трудный путь и он заслуживает того, что вспомнить его основные вехи:

Решение комитета министров Совета Европы от 15.09.2022 и 24.02.2023 о необходимости полного возмещения ущерба, причиненного РФ в Украине.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 14.11.2022, которой признана необходимость создания международного механизма возмещения нанесенного РФ ущерба.

Решение от 12 мая 2023 года, которым Комитет министров Совета Европы решил создать расширенное частичное соглашение о Реестре ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины и Устав, которым будет руководствоваться Реестр.

Создание Реестра ущерба является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным договором в сотрудничестве с Украиной. В дальнейшем будет сформировано:

Компенсационную комиссию по рассмотрению претензий, которая будет непосредственно рассматривать претензии и присуждать компенсации.

Компенсационный фонд, который будет аккумулировать средства для выплаты компенсаций, в том числе путем конфискованных активов страны-агрессору.

Отдельно следует отметить, что к Соглашению о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, присоединились 43 страны, в том числе все государства-члены G7. Такое единодушие означает, что со временем мы станем свидетелями и последующих шагов.

Объем нанесенного Россией ущерба огромный. Только к началу 2023 года, по оценке правительства Украины, они составляют около 600-750 миллиардов долларов. И эта сумма постоянно увеличивается в результате продолжения военной агрессии.

При этом преступления страны-агрессора не ограничиваются разрушенным жильем и экологической средой, историко-культурными объектами и объектами инфраструктуры.

К ним также относится множество других злодеяний: убийства мирного населения, пытки, сексуальные насилия, депортация, похищение детей и т.д. Поэтому Россия должна не только компенсировать все материальные и ненематериальные убытки, но и ответить за все преступления.

В этом контексте большой символизм приобретает тот факт, что местоположение Реестра определено Гаагу. Несомненно, именно здесь в скором времени в Международном уголовном суде будут судить и вождей преступной идеологии рашизма.