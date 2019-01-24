Різниця між менеджерами і популістами

Менеджери методично йдуть від газу на альтернативні джерела енергії. Користуючись логікою популістів, менеджери роблять ціну на газ дорівнює нулю. Тобто знижують її в нескінченну кількість разів.

Наприклад, у Покриві, при старій системі збитки від використання газу були 20 млн гривень щороку. При новій системі мінімум 20 млн гривень щороку Покрив направляє до Бюджету Розвитку. У скільки разів зросла ефективність якщо вважати в логіці популістів? В 20 мільйонів разів? В 40 000 0000 раз? Або у безконечну кількість разів?

Популісти вірять, що якщо вони дорвуться до влади, то всі свої обіцянки повісять на бюджет, включивши друкарський верстат.

Менеджери мовчки будують нові котельні, заповнюючи найпотужнішими котельнями в країні всю область, і міняють старі теплотраси на нові, роблячи обидва дії за рахунок приватних інвесторів і не витрачаючи на це гроші з бюджету. Створюючи при цьому нові робочі місця і нових платників податків в місцеві бюджети, паралельно розвиваючи суміжників.

Популісти обіцяють знизити ціну на газ, забуваючи про вбиту інфраструктуру тепломереж.

Менеджери, в результаті переходу на альтернативку і заміни мереж не за бюджетний рахунок, знижують тарифи на 10-30% і зменшують платежі за тепло кожної квартири або будинку в 1,5-2 рази. Просто за рахунок того, що тепер тепло не гріє повітря. А електрику не гріє гарячу воду.

Ще популісти мріють осідлати незвично для них прибутковий Нафтогаз, дав до того ж відсіч Мордору, щоб звично загнати його назад в борги і переступити до жаданої їх мрії - красти на збитки.

А менеджери, приводячи приватних інвесторів на раніше монополізований наглухо збитковими державними КП ринок постачання тепла, ці розсадники корупції і дикою неефективності ліквідують, вбиваючи, таким чином, вперше в нашій країні, корупцію не методом постійної боротьби з наслідками, а шляхом ліквідації її базової причини.

Але це боляче. У прямому сенсі цього слова. Мера Марганця, жінку, на сесії міськради, що приймає рішення про ліквідацію збиткового КП, пиляючі на ньому екс-керівники міста намагалися побити. Коли немає аргументів, у хід ідуть кулаки.

Такий підхід менеджерів і його реалізація супроводжується протидією з боку найбільш здичавілих і тупих активістів і псевдорасследователей, що підігріваються старими корупціонерами, яким, в силу ліквідації їх корумшки, красти стає нізвідки, тому останні наймаю перших і ті дають свої концерти, будучи не в змозі відповісти ні на одне питання по суті

Найсумніше у всій цій історії, що деякі з популістів, будучи в самих верхніх ешелонах влади, за час свого перебування там не зробили нічого для енергоефективності та енергонезалежності рідної області, в якій вони народилися і виросли.

Але найважливіше, що ні один «солодкий» гасло на бордах не замінить реальне, справжнє тепло в будинках, квартирах, школах і дитячих садах, та ще й укупі з уменьшившимися платежами за тепло.

Але популісти малограмотні і цього не розуміють. Тому, їх борди висять і в тих містах і районах, де вже давно перейшли з газу на альтернативку.

Той випадок, коли «солодкий» меседж популістів не зайшов в ЦА. Тому що менеджери спосіб життя ЦА мовчки вже поміняли.

Загалом, думайте головою, коли читаєте обіцянки і не стаєте виборцями-популістами. Вимагайте приходу у владу менеджерів і реалізації ними вже апробованих успішних кейсів.

Дякую всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація.