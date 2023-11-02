В Раде хотят усовершенствовать законодательство в сфере игорного бизнеса: что изменится

О происходящем на азартном рынке и какие изменения в парламенте хотят внести в закон о государственных лотереях – в материале РБК-Украина.

Что происходит на рынке азарта

В 2020 году был принят отраслевой закон, легализовавший азартные игры в Украине. Нормы закона достаточно строги, но это общепринятая практика. Игорная отрасль достаточно зарегулирована в мире с учетом всех рисков.

В настоящее время в Украине выдано три лицензии на услуги ставок на спорт в сети Интернет, более 10 лицензий онлайн-казино, функционирует два наземных казино.

В то же время, согласно закрытым исследованиям, которое проводил Всеукраинский совет гемблинга (ВРГ), лидером трафика азартных игр в Украине остается российский бренд Mostbet.

Mostbet настолько свободно чувствует себя в Украине, что проводит довольно агрессивные рекламные кампании, в том числе в социальных сетях без какого-либо контроля и ограничений со стороны тех же правоохранительных структур.

В ВРГ посчитали, что сейчас в Украине можно беспрепятственно играть в азартные игры более чем на 1200 нелегальных сайтах. Тех, кто имеет лицензии, например, на онлайн казино, всего 15.

Масштаб проблемы колоссальный. Так как такое количество нелегалов – теневые финансовые потоки, отсутствие налоговых уплат, незащищенность игроков.

"Нелегальные сайты никто не хочет находить, закрывать, ограничивать работу. А вот легальные сайты онлайн казино, которых сейчас всего 15, легче находить, потому что на них указаны все реквизиты компаний: юридические адреса, Ф.И.О. директоров, контактные телефоны и т.д.", – заявил Антон Кучухидзе, директор Всеукраинского совета гемблинга.

В то же время у фискальной службы нашлось время на комплексную проверку легальных игроков. По словам участников рынка, суммы штрафов, указанных в Актах проверки, измеряются миллиардами гривен.

Представители компаний говорят о том, что проверяющие не разбираются в особенностях работы игровой отрасли, не до конца разбираются в особенностях налогообложения выигрышей игроков. Компании готовят обоснованные ответы на налоговые замечания и готовы в судах защищать свои права.

В частности, готовится к диалогу с властями Cosmolot, в офис которого в конце прошлой недели посетили Бюро экономической безопасности.

Компания на своей странице отметила, что "это все будет приводить к необратимым и губительным последствиям как для экономики, так и для общества: сокращение рабочих мест, уменьшение спроса на услуги смежных отраслей, распространение нелегальных казино и как результат – недополучение налогов в бюджет".

Будущее лотереи

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №10101 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей". Автором документа есть группа народных депутатов, в частности Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

Документ предусматривает ряд изменений в уже принятый в 2020 году закон, легализовавший азартные игры.

В частности, предлагается сделать невозможным возврат на рынок организаторов, которые до сих пор не оплатили лицензии, усилить контроль регулятора КРАИЛ над отраслью в виде новых проверок, количество которых неограничено, а обжаловать Акт проверки у организатора азартных игр не будет возможности.

Особенность документа состоит в том, что он фактически создает лояльные условия легализации лотерейных компаний.

В Украине работают два оператора – ООО "М.С.Л." (МСЛ) и ПИИ "Украинская национальная лотерея" (УНЛ).

Согласно официальным источникам, указанные компании работают под основным видом деятельности – Организация азартных игр. Однако в перечне лицензируемых компании на сайте КРАИЛ ни одного лотерейного оператора нет. Это не мешает им предоставлять услуги ставок на спорт, онлайн-казино, игровые автоматы.

Законопроект №10101 предусматривает проведение конкурса на выдачу лицензий лотерейным компаниям сроком 10 лет. В случае принятия закона, МСЛ и УНЛ смогут фактически проводить букмекерскую деятельность (лотереи тото), организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к гостиницам) и онлайн казино (без ограничения количества сайтов-распространителей). И при этом без ограничений, которые существуют для организаторов азартных игр.

К примеру, первым можно работать без РРО, а букмекерам нет. Лотереи не имеют ограничений в рекламе своих услуг в отличие от азартных игр. Отсутствие влияния КРАИЛ в виде проверок, штрафов, аннулирования лицензий, онлайн контроля со стороны ГСОМ – также привилегии лотерейщиков.

В то же время, с учетом зарегулированности и огромного количества ограничений букмекер, например, за соответствующую лицензию платит 120,6 млн грн в год. Для лотерейного оператора стоимость лицензии предусмотрена 18,76 млн. грн.