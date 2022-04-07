Робота в тилу. Як бізнес допомагає країні і своїм співробітникам

Через вторгнення російських військ в Україну багатьом компаніям довелося перебудувати виробничі процеси, перейти в режим часткової роботи або взагалі зупинити функціонування. Про те, як війна вплинула на роботу українського бізнесу, а також як компанії допомагають країні й своїм співробітникам, – в матеріалі РБК-Україна.

У Європейській бізнес асоціації відзначають, що український бізнес активно допомагає Збройним силам України й переселенцям, при цьому не забуваючи виплачувати зарплати своїм співробітникам.

"Велика частина компаній продовжує зараз виплачувати заробітну плату. Більш ніж половина компаній з них зберегло зарплату своїм співробітникам на найближчі півроку і до кінця року. Хтось виплачує додаткові кошти для переміщення своїх співробітників разом з сім'ями в безпечні місця на захід або за кордон", – розповідає директор ЄБА Ганна Дерев'янко.

Також за її словами, якщо раніше бізнес думав про розвиток, то сьогодні потужності розвивають ті, хто виробляє необхідні саме зараз товари.

Про те, як працюють великі компанії в умовах воєнного часу – розглянемо на конкретних кейсах.

"Філіп Морріс": вихід з РФ, допомога співробітникам і їх сім'ям

Компанія "Філіп Морріс", яка зараз працює над варіантами повного виходу з російського ринку, істотно постраждала з початку війни в Україні. Як відомо, фабрика компанії знаходиться в Харкові, а найбільші склади – в Києві й передмісті столиці.

"Можете уявити, з якою складністю ми зіткнулися, коли мова йде про логістику і доставку продукту. Нам знадобилося два тижні, щоб відновити поставки в 12 областей і продукт все одно швидко зникає з полиць. Деякі наші партнери перестають платити за контрактами, тому ми змушені покривати це шляхом наших резервів. Що стосується бездимних продуктів, то за попередній тиждень ми відновили роботу 10 фірмових магазинів IQOS. На цьому тижні плануємо запустити роботу ще двох", – розповідає в коментарі РБК-Україна генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Водночас за його словами, основна увага компанії зосереджена на співробітниках. Ті, хто працює в магазинах і на складах, мають поруч укриття на випадок повітряної тривоги. Решта команд працюють дистанційно, допомагаючи як у комерційних, так і у волонтерських.

"Ми керуємося чотирма основними принципами: стійкі дії, спрямовані на безпеку і благополуччя, фінансову стабільність і працевлаштування, справедливий підхід, гнучкість і турбота. Так, за лютий, березень і квітень заробітна плата була виплачена заздалегідь, ми також надали одноразову грошову допомогу на покриття непередбачених витрат всім працівникам, незалежно від того, чи можуть вони виконувати свої обов'язки. Автобуси нашої фабрики евакуювали понад 1600 осіб, у тому числі родичів наших співробітників, а також домашніх вихованців з Харкова, Києва, Чернігова та інших найбільш постраждалих регіонів", – додає топ компанії.

Також в "Філіп Морріс" відзначили, що надають підтримку з житлом в Україні та за кордоном для колег і членів їх сімей (для подружжя або партнерів, дітей, батьків, братів і сестер). 225 співробітників компанії зараз вже за кордоном, більшості з них був забезпечений трансфер і підтримка 24/7. Для тих, хто вирішив залишитися на Україні, була організована гуманітарна підтримка – по Україні зараз розподіляється 30 тонн товарів першої необхідності від PMI.

У контексті підтримки бюджету країни, з початку війни "Філіп Моріс" вже сплатила 1,4 млрд акцизних платежів, більш ніж половина яких – аванс майбутніх періодів.

"Крім цього, з самого початку війни ми почали забезпечувати військових сигаретами, і за перший місяць передали на потреби військових понад 4,5 млн пачок сигарет загальною вартістю понад 250 млн доларів", – додають в компанії.

Також PMI перерахувала 10 млн доларів США на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль, профінансували придбання 23 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для дитячої лікарні в Івано-Франківську. Крім цього, офіси компанії виділили ще понад 1 млн доларів на гуманітарну допомогу.

SCM: робота 24/7, гуманітарна допомога регіонам

Фонд Ріната Ахметова з початку війни спільно з бізнесами SCM вже направив понад 600 млн гривень допомоги для жителів України. В основному фонд займається забезпеченням постраждалих провізією, медикаментами та генераторами бомбосховища, надають допомогу переселенцям, відкривають пункти збору гуманітарної допомоги, постачають киснем та іншими матеріалами лікарні.

ДТЕК мобілізував всі бригади для оперативного відновлення світла. Всі виїзди в місця пошкодження можливі тільки при узгодженні з ВСУ. Крім того, ДТЕК безкоштовно постачає електроенергію медичним установам, виробникам хліба, військовим структурам у Києві, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Також бізнеси компанії допомагають своїм співробітникам і цивільному населенню евакуюватися з найгарячіших точок, наприклад Волновахи й Маріуполя.

"Ми не стоїмо осторонь з гуманітарних питань. Протягом усіх цих тижнів ми забезпечували евакуацію співробітників і членів їх сімей, це близько трьох тисяч осіб", – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Також "Метінвест", UMG Investments, ДТЕК та інші бізнеси System Capital Management створюють "Логістичний фронт України" – національну та міжнародну мережу перевізників. Її мета – допомогти людям і містам, постраждалим від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Крім цього в SCM направили в березні до бюджетів України всіх рівнів податки за 2021 рік. Сумарна сума податків і зборів склала понад 86 млрд гривень.

"Українські бізнеси SCM у 2021 році направили рекордну суму податків за свою більш ніж 20-річну історію. 86 млрд гривень. Це наш внесок у розвиток, силу, в гідне життя України та українців. І тоді, і зараз ми в Україні і з Україною", – резюмували в компанії.

АТБ: бомбосховища для всіх, робота в посиленому режимі

З перших днів магазини торгової мережі "АТБ" і підприємства групи працюють в посиленому режимі. У компанії відзначають, що докладають максимальних зусиль щодо забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності в максимальному обсязі. Також були введені всі заходи щодо забезпечення безпеки співробітників магазинів.

В АТБ зазначають, що вже передали гуманітарної допомоги харчами та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень. Ця допомога призначена, в першу чергу, для населення в гарячих точках, волонтерських рухів, переселенців. Для медичних установ і дитячих лікарень. Для бійців ЗСУ, Нацгвардії та ТРО. Також в магазинах мережі відкрили підвальні приміщення для всіх, хто не може сховатися в іншому місці в період повітряної тривоги.

"В умовах військової агресії всі магазини торгової мережі "АТБ" працюють в посиленому режимі. Графік їх роботи коригується відповідно до регіону і місцем розташування, а також з урахуванням загострення бойових дій. Деякі магазини в містах, які знаходяться в зонах безпосередніх бойових дій – м. Київ, м. Харків, м. Суми, м. Чернігів – закриваються. Такі заходи компанія робить, щоб запобігти небезпеці для співробітників і відвідувачів магазинів. При стабілізації ситуації – вони відновлюють свою діяльність", – розповів РБК-Україна генеральний директор корпорації Борис Марков.

Також, за його словами, на початку березня "АТБ" сплатила авансовий податковий платіж до держбюджету країни в розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення компанія прийняла для оперативного забезпечення обороноздатності країни в ході військової агресії.

"На сьогодні вся команда корпорації працює 24/7 і спрямована на виконання свого головного завдання – забезпечення населення харчами й товарами першої необхідності", – резюмував Марков.

"Дарниця": нові лінії виробництва та сховища на складі

Фармацевтична компанія "Дарниця" не зупиняла виробництво з початку війни. У компанії відзначають, що роблять все можливе, щоб забезпечувати українців ліками, в тому числі в населених пунктах, які вже не один день оточені російськими окупантами. Лікарські засоби доставляються майже в усі гарячі точки країни, такі як Маріуполь, Харків, Київ, Житомир.

"Також ми зібрали під дахом компанії цілі покоління. Зокрема, з першої доби війни ми оголосили, що співробітники, які потребують більшого захисту, можуть розміститися в сховищі компанії разом зі своїми сім'ями. І прийняли до себе 150 осіб, з яких 39 – діти співробітників. Ми облаштували в сховищі спальні місця, ігровий куточок, забезпечили тепло та інші комунікації, провели туди інтернет. Тому батьки можуть працювати навіть при загрозі повітряної тривоги. А для дітей ми організували спеціальний освітній діджитал-проект", – розповіла прес-служба компанії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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