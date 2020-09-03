Прогноз на осінь: чи впаде курс гривні до долара

Аналітики не очікують різкого падіння гривні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Яким буде курс гривні до долара у найближчі місяці – у матеріалі РБК-Україна.

За останні пів року було два різких стрибки курсу гривні до долара. І, за великим рахунком, обидва трапилися через паніку. Перший – у березні, після запровадження жорсткого карантину. Другий – у липні, після заяви екс-глави НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск.

Нервовості валютному ринку додавали публічні нагадування від перших осіб країни про середньорічний курс 30 гривень/долар, на якому розраховувався держбюджет. До того ж чиновники Кабміну не приховували свого розчарування у міцній гривні, що не дає заробити експортерам.

Не приводи для паніки

Ці заяви багато хто сприймав як меседжі про майбутню девальвацію, особливо на тлі кадрових перестановок у керівництві Нацбанку. А проблеми влади з наповненням держскарбниці тільки посилювали ці побоювання.

Втім, у серпні курс закріпився у коридорі 27,3-27,8 гривень/долар. Пропозиція валюти на міжбанку у минулому місяці перевищувала попит, пояснює аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко. А апетити імпортерів, як і кілька місяців перед цим, були досить помірними.

"Щоб уникнути швидкого зміцнення курсу, Нацбанк протягом місяця був активним покупцем валюти на міжбанку. За перші три тижні серпня обсяг купівлі валюти склав 392,5 млн доларів (всього у серпні НБУ поповнив резерви на 461 млн доларів, – ред.)", – сказала РБК-Україна аналітик Concorde Capital.

Підтримку курсу гривні також надавали сприятливі умови торгівлі, насамперед пов'язані з різким стрибком цін на залізну руду, зазначив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

"Мабуть, як і у попередні місяці досить стійким був приплив валюти від експорту продукції АПК та ІТ-послуг, переказів трудових мігрантів. Зростає виробництво хімічної продукції, відновлюється металургія, що теж сприяє експортним надходженням", – пояснив економіст.

Разом з тим, як уточнив Ніколайчук, витрати українців на закордонний туризм залишаються дуже низькими у порівнянні з літніми місяцями попередніх років.

Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко вважає, що цієї осені може зберегтися літня тенденція, коли імпорт скорочувався, а разом з ним – попит на валюту.

До того ж, як зазначив Левченко, осінь – час аграріїв, які починають частково продавати свою продукцію, і у більшій частині на експорт. Крім того, непогано справи йдуть у металургійних компаній, які експортують свою продукцію за кордон. Та й в цілому фактори, що впливають на курс, зараз більше на стороні гривні.

"Сальдо торговельного балансу України за перше півріччя склало мінус 1,4 млрд доларів, а у 2019 році за аналогічний період сальдо торгового балансу склало мінус 5,8 млрд доларів. Рівень інфляції до кінця року планується на рівні 5-6%, панічних настроїв у населення немає, а політика НБУ спрямована на викуп долара з ринку, що є хорошою тенденцією", – вважає Ігор Левченко.

Не вище 30

В уряді поки не очікують різкого стрибка курсу. Кабінет міністрів минулого тижня затвердив підготовлений Мінекономіки прогноз соціально-економічного розвитку на наступні чотири роки. З нього випливає, що за підсумками цього року середньорічний курс складе 27 гривень/долар, а на кінець року – 28,3 (±1) гривень/долар.

Який курс прогнозують фінансові аналітики? Євгенія Ахтирко каже, що у Concorde Capital у вересні очікують курс в межах 27,5 гривень/долар.

Сценарій різкої девальвації малоймовірний, погоджується голова аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін. Він уточнив, що, згідно з очікуваннями їх інвесткомпанії, прогнозний коридор по курсу американської валюти на осінь складе від 27,1 до 28,4 гривень/долар.

"Враховуючи позитивний тренд по поточному рахунку платіжного балансу України, а саме рекордний профіцит 4,3 млрд доларів за другий квартал, цілком можна чекати підтримку курсу гривні з боку експортерів", – каже Чурін.

Для українського експорту залізної руди та зернових поки дійсно спостерігається відносно хороша кон'юнктура ринку, уточнив він. Але якщо ціни на світових ринках на руду і зерно різко почнуть знижуватися, це швидко знизить надходження валюти в Україну і призведе до зростання курсу долара і євро до гривні, роз'яснив аналітик.

Думки аналітиків щодо курсу гривні до долара різняться (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У ICU восени очікують незначну девальвацію і курс у діапазон 29-30 гривень/долар до кінця року. За словами Сергія Ніколайчука, такі очікування пов'язані з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок.

"Зростання доходів населення та обсягів роздрібної торгівлі дає всі підстави очікувати сплеск споживчого імпорту найближчим часом. Також передбачуване зниження цін на залізну руду і слабкий попит на європейському ринку металопродукції з високою імовірністю негативно відіб'ються на експортних надходженнях", – припустив Ніколайчук.

Ще один вагомий фактор посилення девальваційного тиску, за словами експерта ICU, – це традиційно високі фіскальні виплати наприкінці року. У цьому році вони можуть побити всі рекорди, враховуючи план щодо дефіциту бюджету майже 300 млрд гривень.

Є ряд і інших ризиків, здатних послабити гривню у найближчі місяці. Ігор Левченко припускає, що тиск на курс восени можуть здійснювати нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих ОВДП з подальшою конвертацією у валюту. З початку 2020 року їх частка в загальному обсязі внутрішніх держпаперів зменшилась зі 110 до 87 млрд гривень, нагадав експерт UKRSIBBANK BNP Paribas.

Повільний прогрес у проходженні першого перегляду програми з МВФ і отримання наступного траншу також не буде сприяти поліпшенню настроїв іноземних інвесторів, вважає Сергій Ніколайчук з ICU.

Курс, на думку Євгенії Ахтирко, може виявитися вище урядового прогнозу, якщо валютний ринок буде піддаватися негативному потоку новин. Наприклад, як це було у зв'язку з панікою на світових ринках через пандемію навесні або влітку у зв'язку з відставкою голови Нацбанку, а також кількох необережних заяв уряду, що стосуються економічної політики.

"У цьому році всі сплески курсу, пов'язані з негативним новинним фоном, були порівняно нетривалими, оскільки вони були пов'язані з психологічними чинниками та не мали значних фундаментальних підстав", – підкреслила Ахтирко.

Експерти також радять не виключати ризики можливого загострення зовнішніх проблем глобального масштабу. Одна з них – торгові війни, посилені падінням економік через карантин та пандемію. Найбільше це стосується взаємин Китаю і США.

"Зараз існує вичікувальна позиція обох сторін на тлі запланованих на листопад виборів президента США. Якщо знову перемога дістанеться Трампу, то конфронтація між США і Китаєм може посилитися, що негативно позначиться на всій світовій торгівлі", – вважає Дмитро Чурін з Eavex Capital.

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У світлі місцевих виборів, що наближаються в Україні, влада навряд чи зацікавлена у потрясіннях економічного характеру, як, скажімо, різкий стрибок курсу гривні та подальше зростання цін.

Виходячи з прогнозів фінансових аналітиків, приводів для раптової девальвації немає. Якщо, звичайно, не трапиться політичної кризи або чергового локдауну через коронавірус. Поки куди ймовірніше, що під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх ринкових факторів українська валюта до кінця року буде поступово здавати позиції, але залишиться у межах курсу 27-30 гривень/долар.