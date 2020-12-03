Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна

NASA готується до повернення людини на Місяць (фото: facebook.com/NASA)

США планують повернутися на Місяць в рамках проекту "Артеміда". Як NASA має намір освоювати земний супутник і яку роль у цьому може відіграти Україна – в матеріалі РБК-Україна.

Після майже півстолітньої перерви Сполучені Штати хочуть повернутися на Місяць для того, щоби дослідити супутник Землі. Орієнтовна вартість нової місячної програми становить 35 млрд доларів. Це більш ніж у чотири рази менше загального фінансування програми "Аполлон", в рамках якої на поверхню Місяця вперше ступила нога людини.

У 2021 році американське космічне агентство NASA планує почати місію Artemis або ж "Артеміда". Як і в давньогрецькому міфі, "Артеміда" – сестра-близнюк "Аполлона". Мета місії – повернути американців на Місяць. У 2024 році NASA хоче не просто повернути людину на земний супутник, але й облаштуватися там.

"На цей раз, коли ми полетимо на Місяць, це буде не просто візит – ми збираємося залишитися", – заявив у липні 2019 року віце-президент США Майк Пенс.

Тренування перед Марсом

Місячні місії потрібні американцям в тому числі для розробки нових технологій та методів, які дозволять людині довго перебувати на іншій планеті. Вважається, що в майбутньому це допоможе в освоєнні Марса.

Але "Артеміда" в корені відрізняється від місій півстолітньої давнини. Перед тим, як відправити на Місяць наступного чоловіка і першу жінку, NASA хоче доставити туди все необхідне для їх подальшої роботи. Починаючи з 2021 року комерційні компанії будуть відправляти на земний супутник роботів і різне обладнання. І тільки ближче до кінця 2023 року на Місяць вирушать люди.

Концепція "місячних воріт" – космічної станції на орбіті земного супутника (фото: nasa.gov)

Американці планують вивести на місячну орбіту Lunar Gateway – так звані "місячні врата". Ця космічна станція стане місцем пересадки перед висадкою на Місяць. Також NASA спільно з міжнародними партнерами і приватними компаніями створять абсолютно новий космічний корабель Orion, який може вмістити шістьох астронавтів, а виведе його за межі Землі – найбільша в світі ракета SLS. Місячний модуль вже буде чекати астронавтів на Gateway.

Особливість шлюзу в тому, що він зможе приймати одразу кілька місій, що дозволить NASA розширити співпрацю з міжнародними партнерами. Gateway і "Оріон" планують надалі використовувати для експедицій на Марс. Польоти до четвертої планети від Сонця вимагають більшої підготовки і досвіду, тому зараз головне завдання NASA – освоїти найближчий до Землі космічний об'єкт.

Колонізувати не можна досліджувати

Відновлення експедицій на Місяць може стати початком колонізації космосу, але не все так просто. У жовтні цього року США, Японія, Канада, Австралія, Італія, ОАЕ, Великобританія та Люксембург підписали угоду Artemis. Договір про космічне співробітництво регламентує можливу діяльність за межами Землі. Країни, що приєдналися до ініціативи, зобов'язалися використовувати проект "Артеміда" тільки в мирних цілях для наукових досліджень на Місяці та інших космічних об'єктах.

"Ми об'єднуємося з нашими партнерами для вивчення Місяця і встановлення життєво важливих принципів, які створять безпечне, мирне і процвітаюче майбутнє в космосі, яким зможе насолоджуватися все людство", – заявив директор NASA Джим Брайденстайн.

Директор NASA виступає за спільне освоєння космосу в мирних цілях (фото: flickr.com/nasahqphoto)

До ініціативи поки що не приєдналися Росія і Китай, з якими у Штатів напружені відносини. Торгова війна, розрив ракетного договору, втручання у вибори явно не сприяють партнерству між ними. Також не потрібно забувати, що Москва була головним конкурентом Вашингтона у часи Холодної війни, коли СРСР і США змагалися за першість у космосі. Водночас у NASA стверджують, що абсолютно будь-яка країна може в будь-який час приєднатися до угоди.

Але поки залишається незрозумілим, як саме збираються карати порушників угоди і чи взагалі їх каратимуть. Що може завадити тому ж Китаю чи Росії, або навіть Штатам, створити на Місяці військову базу або розмістити там якесь озброєння? Поки що для цього немає ніяких перешкод.

Цю думку Netflix недавно обіграли в комедійному серіалі Space Force: американські астронавти історично повертаються на Місяць, а там вже стоїть китайська база. Ситуація, звичайно, умовно вигадана, але перегони між Штатами і Китаєм на місячному напрямку набирають обертів.

До прикладу, нещодавно КНР відправила на Місяць апарат, який повинен доставити на Землю кілька кілограмом місячного грунту. NASA нічого не залишалося, як тільки висловити надію, що китайці поділяться зі світом отриманими зразками.

На Місяці має з'явитися перший житловий модуль для астронавтів (фото: facebook.com/moonvillageassn)

Повернемося до досліджень. Нещодавно американське космічне агентство за допомогою телескопа SOFIA знайшло сліди води на сонячній стороні Місяця. "Ми ще не знаємо, чи можемо ми використовувати її в якості ресурсу, але вивчення води на Місяці є ключовим для наших планів по дослідженню в рамках Artemis", – зазначив директор NASA.

Крім того, на Місяці має з'явитися зв'язок з технологією 4G. Побудувати стільникові вишки на супутнику Землі вже запропонувала американцям фінська компанія Nokia. Сума контракту 14,1 млн доларів. Мережа повинна з'явитися на Місяці до 2028 року, саме до цього часу NASA хоче закінчити будівництво місячної бази.

Але це не означає, що з'явиться можливість "набрати Місяць" по мобільному. Мережа 4G потрібна для того, щоби прискорити передачу інформації між Землею і Місяцем, щоб астронавти могли передавати знімки і відео швидше і в кращій якості, управляти робототехнікою, а також поліпшити свою навігацію за допомогою онлайн-карт.

Загалом на розміщення різних технологій на Місяці американський уряд виділив 370 млн доларів більше ніж десяти компаніям. Серед іншого на проекти з віддаленого вироблення електроенергії і кріогенного заморожування.

Дев'яті у списку

У листопаді 2020 року Державне космічне агентство (ДКА) підписало домовленості в рамках програми Artemis. Україна стала дев'ятою країною, яка приєдналася до угоди.

"Це важливо для України, тому що ми зможемо реалізувати свої власні проекти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу", – зазначив голова ДКА Володимир Усов.

Примітно, що Україна теж може залишити свій слід в новому етапі освоєння космосу. У вересні проекти Державного космічного агентства увійшли в глобальний сценарій дослідження поверхні Місяця в рамках програми "Артеміда" та ініціатив Moon Village Association.

У Держкосмосі заявляли, що українська сторона працює над проектами зі створення сонячної електростанції для місячної бази, розробці супутника, який буде робити знімки поверхні Місяця, перебуваючи на його орбіті, а також докладе руку до створення сонячно-термоелектричного генератора.

Українські вчені працюють над супутником для зйомки місячної поверхні (фото: nasa.gov)

Але у відповідь на запит РБК-Україна в агентстві повідомили, що на даний момент Україна не бере участі у проектах програми "Артеміда", оскільки в країні ще не затверджена Космічна програма на 2021-2025 роки. Цей документ визначає космічні проекти, які Україна планує реалізувати, і скільки на це виділять коштів.

"Виходячи з цього, питання співпраці з NASA, в тому числі і в рамках програми "Артеміда", є передчасним", – пояснили виданню в ДКА.

Висадки українських астронавтів на земному супутнику поки чекати теж не варто. Як розповіли в Держкосмосі, поки що в проекті Космічної програми не передбачена підготовка астронавтів і їх участь у висадці на Місяць.

Цікаво, що в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський розповідав про плани створити до 2024 року власну ракету-носій. Оскільки зараз в України коштів для такого проекту немає, зазначав міністр, то в уряді хочуть залучити іноземних інвесторів.

Хоч NASA і є важливим партнером, українське космічне агентство шукає можливості співпраці і з іншими країнами. Тільки з початку 2020 року Держкосмос провів переговори з Мексикою, Бразилією, Німеччиною, Швейцарією, Португалією, Литвою, Туреччиною, Азербайджаном, Нігерією, Кенією, Єгиптом, Індією, Китаєм, Європейським космічним агентством, ГУАМ та іншими країнами та організаціями. Однак про якісь прориви на цьому напрямку поки невідомо.

Поки що Україна має шанс залишити свій слід в програмі "Артеміда" і допомогти своїми проектами світовому співтовариству в освоєнні космосу. І якщо вона ним скористається, то може бути, в майбутньому свій слід на Місяці залишать і українські астронавти.