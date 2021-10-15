Щеплені проти нещеплених. До чого призведе зростання кількості противників вакцинації

В Україні помітно погіршилася ситуація із захворюваністю ковідом. Влада починає вводити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для окремих груп населення. Чому в суспільстві як і раніше багато противників вакцинації й до чого це призведе — в колонці для РБК-Україна розповідає експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

Ще на початку пандемії фахівці: вірусологи, епідеміологи, лікарі сказали — перемога над COVID-19 можлива тільки після винаходу вакцини. На неї покладали надії, її чекали, як чекають армію визволителів.

Світова наука зробила майже неможливе — препарат вдалося розробити і випробувати за рік. Причому, не один. Діючих і визнаних у світі вакцин вже мінімум шість, не рахуючи локальних. Почалася кампанія з масової вакцинації.

Першим її провів Ізраїль, за кілька місяців прищепивши більшу частину своїх громадян. Україна початок кампанії провалила повністю — в країні просто не було вакцини, нічим було вакцинуватися. Нехай не швидко, але проблему вдалося вирішити.

Сьогодні в Україні доступні практично всі основні вакцини, і з минулого літа — вакцинація всього лише питання усвідомленого рішення. Але тут і криється головна проблема — щеплених повністю, двома дозами, всього близько 15% від населення.

Останні дані шокують — за добу фіксують вже понад 16 тисяч нових випадків, з них півтори тисячі дітей, померла 471 людина. Друге місце в Європі за смертністю. Понад 97% загиблих — невакциновані.

Якщо порівнювати з тим же Ізраїлем, тенденція простежується схожа, при тому що в єврейській державі статистика істотно краще, менше відсоток летальних випадків. Однак, 83% важких пацієнтів не вакциновані. Серед тих, хто молодше 50 — таких понад 90 відсотків. На 10 жовтня в лікарнях у важкому стані перебували 365 осіб, з них 336 були не вакциновані.

Лікарі всього світу, в тому числі фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва, вже багато разів повторювали: вакцина — не панацея. Вона не захищає повністю від зараження коронавірусом, особливо від варіанту "Дельта". Вона навіть не гарантує на 100 %, що не буде важкого перебігу хвороби або смертельного результату. Але вона на порядки (в десятки разів) знижує ці ймовірності. Вищенаведені цифри служать тому відмінним доказом. Однак, все це не діє на противників вакцинації.

"Аргументи" у них завжди химерні, постійно змінюються і будь-який аргумент відскакує від них під непередбачуваним кутом, як снаряд від танкової броні.

"Вірус не страшний — перехворіємо і одужаємо, це як звичайний грип" — 4,5 мільйона загиблих у світі, тоді, як від сезонної епідемії грипу на планеті вмирали близько півмільйона людей. "Вакцина не перевірена" — перевірили. "Перевірена недостатньо" — приклад того ж Ізраїлю показує, що вона працює. "Її занадто швидко зареєстрували" — так, первісна реєстрація проводилася за прискореною процедурою, цього вимагала масштабність пандемії і її унікальність (вперше за 100 років).

Вакцина Phizer, до речі, вже зареєстрована і за звичайною процедурою. Далі починається суща маячня — про зміну ДНК або РНК, про чіпування, всесвітню змову і тому подібні вигадки, які просто немає сенсу спростовувати в силу їх маячні.

Як переконати людину, що земля кругла, якщо він вірить, що вона плоска? Вивчення соціального зрізу противників вакцинації дає вражаючий результат —немає ніякої залежності від рівня доходів, соціального стану, наявності/відсутності освіти. У нісенітницю про чіпування вірять і блогери Інстаграма і бабусі з далекого села.

Але, справедливості заради зауважимо, що так було завжди — Ліга противників обов'язкової вакцинації з'явилася в Британії ще в другій половині 19 століття. Абсолютна більшість тих, хто сьогодні з піною у рота несе весь цей неймовірне марення про шкоду щеплень і вплив на ДНК ще в нетямущому дитинстві були щеплені, наприклад, від віспи або поліомієліту. І ніхто їх при цьому не питав. А який результат? Віспа, яка тільки у 20 столітті вбила півмільярда людей, зовсім зникла, а поліомієліт практично переможений.

Так в чому феномен противників вакцинації? В повній відсутності логіки. Кожна епоха народжує свої забобони, як породила їх і цифрова. Психологи кажуть: в періоди потрясінь людина часто відмовляється від критичного мислення і покладається на "мудрість натовпу".

У сучасному світі масове мислення переважає і з величезною швидкістю поширюється в соціальних мережах. Там є цілі спільноти тих, хто вірить в самі ірраціональні ідеї. У мережі надлишок інформації і тут дійсно треба володіти неабияким розумом або спеціальними навичками, щоб відрізнити міф (фейк) від реального факту. Крім того, доступність інформації дозволяє легко нею маніпулювати, висмикуючи і тасуючи її фрагменти.

Питання — а що з усім цим робити? Лунають вже зовсім радикальні вигуки, начебто — зобов'язати противників вакцинації самих платити за лікування. Але це крайність. Влада ламає голову над тим, як бути. Як змусити, а точніше, переконати людей робити щеплення. Пряник, у вигляді лотерей і навіть грошових бонусів, не спрацював, тоді залишається батіг.

У багатьох країнах світу, наприклад, вводять примусову вакцинацію окремих категорій населення. Співробітників сфери послуг, охорони здоров'я, освіти, всіх, хто спілкується з великою кількістю людей, без щеплення просто не допускатимуть до роботи. В Ізраїлі в Кнесет збираються внести законопроект про те, що відмовилися щепитися і втратили через це роботу, не будуть платити допомогу по безробіттю. Навіть в найдемократичніших країнах починають потихеньку закручувати гайки.

У Франції медиків усувають від роботи за відсутність щеплень. У Британії дітей з 12 років будуть вакцинувати без згоди батьків (але за згодою дитини). Придумано ковідні паспорти, QR-коди, зелені перепустки тощо. І все одно — це не працює, точніше, працює неефективно. Особливо в країнах, де всі ці документи доступні на чорному ринку.

Напевно, доведеться діяти дідівськими способами, а саме — переконувати. Як переконували лікарі в Англії та Америці прищеплювати дітей від віспи, пробиваючись крізь стіну невігластва і невіри. Але там ще й карали, причому досить жорстко. Тут вже вибір має зробити влада — як бути з тими, хто не вірить у науку. Яка вже досить переконливо довела — тільки вакцина може захистити від коронавірусу.

Бережіть себе і своїх близьких, прищеплюйтеся, не нехтуйте можливістю зберегти найбільший скарб – свої здоров'я і життя.