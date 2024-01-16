Ускорение инфляции в США не смутило рынки, украинские еврооблигации растут на оптимизме инвесторов

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходило на мировых рынках

Рынки наконец-то взбодрились после новогодних праздников. За прошедшую неделю индексы акций S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,8% и 3,1% соответственно. Неплохие настроения царили и на долговых рынках: доходность двухлетних американских казначейских облигаций упала на 24 базисных пункта.

У инвесторов возобновилась жажда скупать рыночные активы даже несмотря на отсутствие особо благоприятных событий в информационном пространстве. Скорее наоборот, главные новости на прошлой неделе должны были насторожить рынки. Изрядно ускорилась в декабре потребительская инфляция в США – до 3,4% с 3,1% в ноябре.

Инфляционные данные не выявили слишком тревожных тенденций, однако показали, что в настоящее время у ФРС особых оснований снижать ставки нет. Похоже, рынки не пугает тот факт, что последний рывок к целевым уровням инфляции может затянуться – риски этого уже достаточно долго обсуждались, так что факт неожиданно высокой инфляции не смог существенно ухудшить настроения.

Хуже дела обстоят с инфляцией в Китае, где потребительские цены за месяц еще раз снизились, на этот раз на 0,3%. И это совсем не радует инвесторов, ведь еще больше намекает на дефляцию и слабое экономическое восстановление в стране.

Не вызывает пока особое беспокойство рынков и эскалация противостояния коалиции стран Запада против хуситских боевиков в районе Красного моря. Перевозчики уже стали перенаправлять суда в обход Африки, что повлечет за собой рост глобальных транспортных издержек – впрочем не настолько, чтобы существенно подстегнуть инфляцию. Пока наиболее чувствительно на конфликт реагируют цены на нефть – за атакой вооруженных сил США и Великобритании на хуситов последовал скачок котировок марки Brent на 2,5%.

Впрочем, все это происходило на фоне крайне слабого спроса на нефтепродукты в западных экономиках, поэтому прошедшую неделю нефтяные цены закончили снижением на 0,6%. Чего на самом деле боятся рынки, так это распространения конфликта на другие регионы Ближнего Востока, особенно на Персидский залив. Большее вовлечение в конфликт крупных экспортеров нефти и ужесточение санкций против Ирана уже будут иметь серьезные последствия как для цен на нефть, так и для глобальной инфляции.

Что происходило на финансовом рынке Украины

Между тем очень оживился рынок украинских еврооблигаций, стоимость которых за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 9% к диапазону 24-32 цента за доллар. Похоже, сказался рост оптимизма инвесторов относительно западной финансовой помощи для Украины. Этому способствовали обнадеживающие заявления официальных представителей Украины, возобновление активного обсуждения бюджетного соглашения в Конгрессе США и улучшение перспектив программы ЕС для Украины на 50 млрд евро.

Наконец перестала ослабляться гривна. Наличный курс в системно важных банках в среднем за неделю усилился на 0,5% до 38,0-38,8 грн/$, а официальный курс составлял к концу недели 37,84 грн/$ после ослабления исторического минимума 38,22 грн/$ /$ в прошлый вторник. Такой разворот наиболее вероятно является следствием ослабления сезонных факторов, прежде всего снижения спроса на валюту крупных импортеров и государственных предприятий.

Еще одним позитивом на прошлой неделе стали очередные низкие показатели украинской инфляции. Годовой рост индекса потребительских цен в декабре остался на уровне 5,1% - очень отличный результат, несмотря на второй год опустошительной войны, чему способствовал богатый урожай, относительно стабильная гривна и незначительные изменения коммунальных тарифов.