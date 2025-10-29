Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине

В Нидерландах сегодня, 29 октября, состоятся внеочередные парламентские выборы. Станет ли ультраправый лидер предвыборных опросов Герт Вилдерс победителем и новым премьером, – читайте в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

Главное

Почему Нидерланды второй раз за два года избирают парламент?

Кому прогнозируют победу опросы?

Чего ждать Украине от выборов в Нидерландах?

Искусственный интеллект играет все большую роль в повседневной жизни людей, влияя даже на политические процессы. Так, накануне внеочередных выборов в Нидерландах, избиратели начали активно обращаться к чат-ботам с ИИ, чтобы определиться со своим политическим выбором и понять, за кого именно проголосовать.

Странным образом, как выяснило Нидерландское управление защиты данных, все эти чат-боты оказались предвзятыми. Независимо от запроса, они отдавали предпочтение только одному кандидату – Герту Вилдерсу, лидеру ультраправой "Партии Свободы" (PVV). И именно из-за него нидерландцам и пришлось второй раз за два года идти избирать парламент.

Кто разрушил коалицию

После триумфальной победы на выборах 2023 года, PVV, которая сенсационно получила больше всего мест, после шести месяцев переговоров сформировала шаткую четырехстороннюю правоцентристскую коалицию вместе с Движением фермеров-граждан (BBB), "Новым социальным контрактом" (NSC) и либерально-консервативной VVD. Тогда из-за своей токсичности Вилдерсу пришлось уступить премьерские амбиции в пользу беспартийного Дика Схофа.

Однако это правительство просуществовало всего 11 месяцев. В июне этого года Вилдерс вывел PVV из коалиции, что автоматически привело к ее распаду. Непосредственной причиной стал отказ партнеров поддержать радикальный план Вилдерса по миграционной политике. Он включал привлечение армии для патрулирования границ и отправку домой всех сирийских беженцев.

Развал коалиции стал сознательным ходом Вилдерса. Этот политический маневр может обеспечить партии PVV победу на внеочередных выборах. Но в то же время не обещает Вилдерсу власти.

В Нидерландах пройдут внеочередные выборы в парламент (фото: Getty Images)

Из-за низкого проходного барьера (достаточно набрать всего 0,67%), в новый парламент войдет с полтора десятка партий. Из-за такой распыленности сил ни одна из них, по опросам, не наберет более 20% голосов. Поэтому формирование будущего правительства уже традиционно превратится в затяжной коалиционный марафон, который может длиться месяцами.

Результаты этих выборов не только сформируют политическую повестку дня Нидерландов на ближайшие четыре года, но и будут иметь влияние на будущее партнерство с Украиной.

Чего ждать Украине

Нидерланды имеют репутацию страны с жесткой позицией по поводу политики расширения ЕС, особенно в правовых аспектах. Осенью это в очередной раз подтвердил премьер Дик Схоф, когда решительно отверг идею изменить правила принятия решений в Евросоюзе, выдвинутую главой Европейского совета Антониу Коштой.

Целью инициативы было обойти венгерское вето и открыть вступительные переговоры с Украиной, но Схоф выступил против таких изменений. По словам главы исследовательской программы "Европа" аналитического центра ADASTRA Ярослава Смовжа, это связано с тем, что предложение Кошты касалось изменения всей процедуры голосования в Европейском Совете по открытию переговорных кластеров.

"То есть кроме Украины это касалось бы и Молдовы и стран Западных Балкан. Схоф, как политик консервативного толка, выступил против и призвал вместо этого давить лично на Виктора Орбана, чтобы помочь Украине открыть первый кластер", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Сейчас нет оснований считать, что предложение Кошты снова появится на повестке дня, считает Смовж. Ведь в апреле 2026 года в Венгрии состоятся выборы, которые могут стать крахом Орбана и положат конец "венгерскому вето" как таковому.

Поэтому безоглядной поддержки украинской евроинтеграции от Нидерландов не стоило бы ожидать, даже если бы предыдущая коалиция не распалась. С другой стороны, к власти может прийти Вилдерс, который в прошлом был замечен в открытых симпатиях к Кремлю.

В 2018 году он ездил в Москву и призывал к партнерству, чем вызвал гнев родственников жертв сбитого россиянами на Донбассе авиарейса MH17. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину и, особенно, после победы на выборах, риторика Вилдерса резко изменилась.

Герт Вілдерс – лідер передвиборчих опитувань (фото: Getty Images)

В мае 2024 года нидерландское правительство, возглавляемое PVV, обещало Украине политическую и финансовую поддержку. Это прагматичное "переобувание" было необходимо Вилдерсу, чтобы избежать полной политической изоляции, ведь подавляющее большинство нидерландских партий решительно выступает за поддержку Киева.

По словам Смовжа, в отличие от других ведущих правых популистов Европы (как Виктор Орбан или Марин Ле Пен), в случае Вилдерса не все так неутешительно. У него были разные заявления: и в поддержку Украины, и против выделения Украине средств. Вилдерс встречался с Зеленским, а также признавал право Украины на самооборону и называл российскую агрессию варварской и незаконной.

"Поэтому в той версии реальности, где он станет нидерландским премьером, Украина сможет с ним найти общий язык. Хотя, конечно, откровенно проукраинским его не назвать. Как мы успели увидеть за уходящий год, участие Вилдерса в коалиции также не помешало поддержке Нидерландами Украины", – отметил аналитик.

Но несмотря на лидерство в опросах, единоличного большинства PVV в новом парламенте не получит. Поэтому, вероятно, Вилдерсу снова придется маневрировать в попытках привлечь в коалицию более умеренные партии.

Кто пройдет в парламент

Парламент Нидерландов состоит из 150 депутатов, а для формирования правительства требуется простое большинство – 76 мест. Однако ни одной партии никогда не удавалось достичь этого результата самостоятельно, поэтому уже более века страна управляется исключительно коалиционными правительствами.

Эта традиционная коалиционная модель усугубляется современной политической тенденцией. Как и в большинстве стран Европы, за последние десятилетия Нидерланды пережили резкое падение поддержки исторически доминирующих партий (как правоцентристских, так и левых): их совокупная доля голосов сократилась с более чем 80% в 1980-х годах до чуть более 40% сейчас.

Место "старых" партий быстро заполняется. Этот процесс сопровождается впечатляющим ростом и размножением малых политических сил. На этих выборах баллотируются аж 27 партий, среди которых есть довольно необычные: партия людей старше 50 лет, партия животных, а также партия спорта.

Праворадикальная PVV – безусловный лидер предвыборных опросов. По последним прогнозам, партия Вилдерса, хоть и потеряет часть из нынешних 37 мандатов, может получить 31 кресло в новом составе. Среди идей, за которые выступает PVV – полное замораживание предоставления убежища в Нидерландах и возвращение домой мужчин-беженцев из Украины.

Сразу за PVV в опросах "нос в нос" идут две крупные политические силы, которые могут стать основой будущей коалиции.

Левоцентристский альянс Зеленые левые/Партия труда (GL/PvdA) может получить 25 мест в парламенте. Блок, который возглавляет опытный экс-еврокомиссар Франс Тиммерманс, поддерживает сохранение и усиление помощи Украине, а также выступает за ее европейские перспективы.

Христианские демократы (CDA) претендуют на 23 мандата. Партия, которая когда-то доминировала в нидерландской политике, переживает "возрождение" после того, как на прошлых выборах получила лишь пять мест. Под руководством Анри Бонтенбала CDA призывает к "нормальной, цивилизованной политике", предусматривающей поддержку Киева на фоне российской агрессии.

27 партий будут бороться за места в парламенте Нидерландов (фото: Getty Images)

Кроме этой тройки лидеров, в парламент точно попадут еще несколько партий, которые могут сыграть решающую роль в коалиционных торгах.

Либерально-прогрессивная D66 во главе с Робом Йеттеном может увеличить свое представительство с девяти до 14 мест. Партия последовательно поддерживает военную помощь и интеграцию Украины в ЕС.

Зато Либерально-консервативная VVD, партия экс-премьера Марка Рютте, теряет позиции. Из-за критики ее лидера, Дилан Ешилгез, за слишком сильный крен справа партия может потерять до десятка мест из 24 нынешних.

Значительной фракцией с 13 местами может стать и популистская, жестко консервативная JA21, которая, похоже, собирает голоса избирателей, разочарованных в PVV и VVD.

В отличие от PVV и VVD, другим двум партнерам в прошлой неудачной коалиции повезло меньше. Движение фермеров-граждан (BBB) и Новый социальный контракт (NSC), как ожидается, потеряют значительную часть позиций. Самый неутешительный прогноз у NSC: партия может вообще не попасть в новый парламент.

Из-за чрезвычайной фрагментированности нидерландской политики, вопрос, кто финиширует первым, на самом деле менее важен, чем то, какие коалиции вообще могут возникнуть. Большинство крупных партий отказываются сотрудничать с Вилдерсом, который, несмотря на это, хочет возглавить правительство меньшинства.

Лидер-аутсайдер

Процесс формирования правительства в Нидерландах обычно превращается в длительный марафон. Сначала депутаты назначают "форматора" для поиска возможных альянсов. После того как жизнеспособная коалиция найдена, "форматор" (обычно, лидер крупнейшей партии) начинает финальные переговоры. Этот процесс может длиться месяцами.

Аналитики The Guardian предполагают, что наиболее правдоподобные варианты сейчас предусматривают сочетание центристов, левоцентристов и умеренных правых. Наиболее вероятные альянсы включают Христианских демократов (CDA) и Зеленых левых/Партию труда (GL/PvdA), а также либерально-прогрессивную D66 в комбинации с меньшими партиями, включая JA21.

"Сейчас больше похоже на то, что Нидерланды будут иметь центристскую коалицию из 3-4 партий в основе. Это будет проблематично: и образовать коалицию, и принимать в ее рамках решения тем легче, чем меньше в ней сторон. Другой выход - коалиция меньшинства, которая будет искать ситуативные союзы среди парламентских политсил, которых в Нидерландах много в силу низкого проходного порога", – отметил в комментарии РБК-Украина Ярослав Смовж.

Поэтому несмотря на прогнозируемое лидерство по количеству мандатов, Вилдерс может остаться оппозиционером-одиночкой. Он, вероятно, сделает ставку на увеличение народной поддержки, надеясь на непопулярность нового коалиционного правительства, чтобы воспользоваться этим в будущем.

"На мой взгляд, Вилдерс пытается играть в долгую игру, где на кону стоит не столько премьерство, сколько, фактически, единоличный контроль над парламентом и страной. Вот только нынешние выборы не станут для него тем самым моментом триумфа, хотя соцопросы предвещают его партии более 30 мандатов. Это много с точки зрения оценки настроений широкой нидерландской общественности, но мало для коалиции", – резюмировал аналитик.

***

В отличие от большинства европейских стран, где тема Украины часто на первых местах в избирательных процессах, в Нидерландах картина противоположная. Политические силы, борющиеся за власть, не сосредотачиваются на внешней политике. Все их внимание приковано к насущным внутренним социальным проблемам, в частности хроническому жилищному кризису и регулированию потока беженцев. Однако результаты этих выборов точно будут иметь влияние на Украину.

При подготовке материала использовались публикации The Guardian, NL Times и Нидерландского управления защиты данных, опросы EenVandaag и Verian, а также комментарий Ярослава Смовжа, главы исследовательской программы "Европа" аналитического центра ADASTRA.