Посол Израиля Михаэль Бродский: Восстановление Украины после войны затянется на годы

Интервью посла Израиля в Украине для РБК-Украина – о реабилитации украинских военных, украинских беженцах, а также о том, какая помощь нужна будет Украине в будущем.

Израиль начал поддерживать Украину во время войны уже вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Украинское общество, как и руководство государства, активно просят у Израиля оружие. Однако там каждый раз повторяют, что страна не переходит "красные линии", но гуманитарную и другую помощь Украине оказывают очень активно.

В частности, на днях во Львове пришел масштабный Украино-Израильский саммит по реабилитации – ведущие специалисты делились своим опытом того, как помогать военным и гражданским преодолевать травмы войны – психологические и физические. Израиль сам находится в состоянии войны и давно внедряет программы по реабилитации.

Про лечение военных и другие программы сотрудничества наши стран, а также почему израильская модель реабилитации пострадавших от войны подходит Украине – Михаэль Бродский рассказал в интервью РБК-Украина.

– Господин посол, во Львове состоялось масштабное событие – Украинско-Израильский саммит, посвященный вопросам реабилитации во время войны – физической, психологической. Обсуждали много важных вопросов, опытом делились израильские коллеги. Можем ли мы говорить, что помощь Израиля Украине во время войны выходит на еще более активный уровень?

– Здесь, скорее, стоит говорить о том, что потребности Украины во время войны со временем меняются. Раньше потребности касались каких-то срочных вещей, например, одеял, генераторов, продуктов питания, лекарств, питьевой воды, и мы этим всем занимались, мы это все предоставляли Украине. Предоставляли так же, как многие другие страны. Сегодня потребности Украины меняются, и больше внимания уделяется долгосрочным проектам, долгосрочным процессам. К этому относится вопрос реабилитации.

Реабилитация – это, безусловно, долгосрочный процесс. То, что Украина хочет сделать – это построить комплексную систему физической и психологической реабилитации. И мы в свою очередь понимаем, насколько это необходимо. Поэтому те запросы, которые идут со стороны Украины, мы тщательно изучаем. И предлагаем наше решение, рассказываем про нашу модель, пытаемся передать наш опыт.

Для этого, собственно, мы и организовали эту конференцию. Чтобы обсудить, как именно мы могли бы предоставить Украине наш опыт, найти пути, как мы можем представить израильскую модель реабилитации. Во-вторых, нужно понять, как ее можно здесь активно использовать, в каком формате лучше обучать реабилитологов – в Израиле или в Украине. И обо всем этом мы говорим на конференции.

Фото: Израильская и украинская делегации в центре реабилитации военных неалеко от Львова (предоставлено РБК-Украина)

– Какие в основном запросы приходят сейчас от украинской стороны? И в каких сферах вы видите, что сможете точно помочь?

– Украина сегодня нуждается абсолютно во всем. И процесс послевоенного восстановления Украины – это процесс, который затянется на годы. Но скажу, что обращения к нам приходят в основном в тех сферах, где Израиль традиционно обладает хорошей репутацией.

Это, прежде всего – система здравоохранения, безопасность, инфраструктура. Сейчас мы активно сотрудничаем в основном по этим темам. На более позднем этапе будут запросы по темам сельского хозяйства, водоснабжения, разминирования. Это все очень важные темы. У Израиля в этом тоже есть большой опыт, есть что показать и рассказать.

– Сейчас видно, что в вопросе реабилитации у Украины и Израиля много аспектов. Украинские реабилитологи едут учиться в Израиль, из Израиля специалисты едут в Украину. Плюс – идет реабилитация самих военных уже в израильских клиниках.

– Да, в Израиле проходит реабилитация украинских военных. Речь сейчас идет о десятках военных. К сожалению, потребность Украины в реабилитации военных сегодня – это не десятки и даже не сотни, это тысячи. Поэтому мы понимаем, что нужно уже в Украине создать систему реабилитации – физической и психологической. И чтобы военным можно было проходить протезирование и реабилитацию дома, в Украине. Именно об этом мы говорим совместно с украинскими коллегами.

– Насколько Украине подходит именно израильская модель?

– Я убежден, что именно израильская модель лучше всего подходит для Украины. Ведь Израиль – воюющая страна и сегодня. Мы сталкивается с похожими проблемами, что и люди в Украине. Поэтому наиболее актуален в Украине именно такой подход – решать вопросы по реабилитации непосредственно во время войны. Начинать Украине, я уверен, однозначно нужно сейчас. Потребности уже ясны, и они будут с каждым днем только увеличиваться. Поэтому чем раньше начать строить такую модель, тем лучше.

Естественно, после войны делать это будет, наверное, проще. Потому что не будет ежеминутной и постоянной угрозы. Но тогда этот вопрос придется решать годами. Как это происходит в Израиле? Там система построена так, что реабилитация человека, который пострадал от войны, – физически или психологически, – продолжается на всех этапах, продолжается всю его жизнь.

– В чем, как вы считаете, секрет успешной реализации этих программ по реабилитации в Израиле и что стоит учитывать Украине?

– Не думаю, что есть какой-то один конкретный секрет успеха. Скорее, много факторов. Они в комплексе и повлияли на то, что в Израиле в итоге работает довольно успешная система реабилитации.

Это и забота государства о тех, кто пострадал от войны, это и особое отношение к армии, это и само гражданское общество, которое активно участвует в реабилитации, это неправительственные организации. И это то, о чем мы рассказываем в Украине.

Фото: Михаэль Бродский: Реабилитация человека, который пострадал от войны, продолжается всю его жизнь (Виталий Носач/РБК-Украина)

Интересно, например, что система центров по реабилитации военных в Израиле была создана самими военными. Причем не просто военными, а людьми, которые сами пострадали, которые получили разной степени травмы. Они собрались, объединились и создали целую систему, которая в итоге сегодня помогает таким же, как они. Это взаимопомощь в Израиле проявила себя в лучшем виде и оказалась очень мощной.

– Хочу вас спросить о другом аспекте помощи Израиля украинцам – приеме беженцев. Стоит ожидать, что условия для них изменятся?

– Сейчас в Израиле нет массового приема новых беженцев. Может быть, речь идет о единицах людей. Происходит, насколько мне известно, наоборот: люди возвращаются в Украину из Израиля. Да, в самом начале войны была большая волна беженцев: Израиль принял порядка 15 тысяч человек. Они до сих пор все находятся в Израиле на полностью легальных основаниях. И пока идет война, они смогут находиться в Израиле без каких-либо препятствий.

Израиль продолжает принимать репатриантов. Это другая история. Из Украины могут приехать евреи и члены их семей: они приезжают в Израиль по закону о возвращении. Такая возможность существует всегда. С началом войны Израиль принял несколько тысяч репатриантов. Сейчас, опять же, такой большой волны приезжающих нет.

– То есть если мы говорим про беженцев, то возможность приехать остается? Просто люди в силу разных причин сами решают не ехать так массово, как раньше?

– Сегодня острая фаза войны в Украине, имею ввиду февраль и март прошлого года, в контексте массовых выездов беженцев из страны завершилась. Именно тогда, в феврале и марте, мы приняли самый большой поток беженцев. Как в Израиль, так и в Европу, выехала основная часть.

Фото: Реабилитация военных в Украине необходима тысячам людей (предоставлено РБК-Украина)

И, насколько я знаю, в Европе сейчас ситуация обратная: больше людей возвращаются домой, чем уезжают из Украины. И хорошо, что это так. То же самое касается Израиля. Сегодня больше людей возвращаются из Израиля в Украину.

– Планирует ли Израиль как-либо менять процедуру въезда украинцев, которые едут в страну на общих основаниях, с украинским паспортом?

– Для всех украинцев в Израиле действует та же система, которая и была ранее. У нас действует безвизовый режим, и он работает, в этом смысле ничего не изменилось. Любой украинец имеет право приехать в Израиль без визы. Как и человеку из любой страны, Израиль имеет право отказать во въезде в точечных случаях. Подчеркну, что это касается любой страны.

– Важный момент – отношение самих жителей Израиля к тем событиям, которые происходят в Украине. Меняется ли оно сейчас? В предыдущем интервью вы говорили нам, что большинство людей в Израиле – все-таки на стороне Украины.

– Я вам покажу одну фотографию, которая была сделана буквально в эти дни. Мне ее сегодня прислали. На улицах Тель-Авива ездит автобус в цветах украинского флага. Вот видите, в центре Тель-Авива так выглядят автобусы. Это одно из доказательств, которое говорит нам о том, что отношение не меняется.

Большинство жителей Израиля по-прежнему поддерживают Украину. Все сопереживают в Украине, все волнуются. Это касается и тех, у кого есть здесь родственники, друзья, просто знакомые. И тех, у кого близких в Украине нет. Поэтому я не вижу каких-то изменений. Поддержка израильского общества Украины остается сильной.

– Но в то же время в отношении России в Израиле нет какого-то особенного закона, который бы позволил ввести санкции против конкретной страны. Планируют ли рассмотреть такой закон?

– Да, какого-то отдельного закона, который бы позволил в индивидуальном порядке вводить санкции, нет. С другой стороны, Израиль не отходит от санкций, принятых демократическими государствами. Израиль не делает ничего, чтобы нарушило бы режим санкций, который был введен США и Европейским Союзом.

Что касается индивидуальных санкций, то у нас такой практики нет. И Израиль – это страна, которая открыта для всех евреев и их потомков. Поэтому человек, который имеет право на получение израильского гражданства, всегда может приехать на Израиль из любой страны мира. В этом смысле война на это право не повлияла.

Фото: Израиль продолжит помощь Укарине в гуманитарных сферах, – посол (РБК-Украина/Виталий Носач)

– Может быть, есть в израильском обществе разговоры, дебаты, о том, чтобы принять такой отдельный закон?

– Разговоры в обществе идут разные. Но Израиль – это во многих смыслах особенная страна. Израиль – это прежде всего страна, которая принимает евреев со всех государств мира. В том числе из Украины, в том числе и из России. Поэтому любой еврей или человек, имеющий право на репатриацию, по закону может в любой момент приехать в Израиль из любой точки мира.

– В завершение разговора еще хочу вас спросить: что бы вы пожелали всем украинцам в это тяжелейшее время войны, чтобы не сдаваться и оставаться сильными духом?

– Я пожелаю украинцам не сломаться. Искренне пожелаю им выдержать то тяжелое испытание, которое пришлось на их судьбу. Желаю скорейшего окончания войны и скорейшего возвращения к мирной жизни. Хотел бы пожелать, чтобы все жители страны использовали эту ситуацию в свою пользу, чтобы в итоге построить еще более сильную, еще более развитую, еще более свободную Украину.