Розірвані мережіі. Як в Україні борються з "ВКонтакте" і причому тут вибори

Російська соцмережа ВК знову працює в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

В РНБО заявили, що користувачів забороненої російської соцмережі "ВКонтакте" можуть "поставити на облік". Представники цієї компанії, у свою чергу, стверджують, що змогли обійти блокування ресурсу в Україні. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Російські соціальні мережі, в тому числі і найпопулярніша "ВКонтакте" (ВК), були заборонені указом президента Петра Порошенка 15 травня 2017 року. Протягом трьох з половиною років санкції неодноразово подовжували, останній раз це зробив вже новий глава держави Володимир Зеленський вже в цьому році. Таким чином, заборона буде діяти ще три роки до 15 травня 2023 року.

Забороняючи російські соцмережі українська влада заявляла про те, що це вкрай необхідно для боротьби з "піратським контентом" і для захисту національної безпеки України.

"Ці соцмережі використовувалися, по-перше, для незаконного збору інформації, з іншого боку, через них ведеться фактично інформаційна агресія проти нашої країни, кондова пропаганда, вони використовуються навіть для вербування агентурної мережі російськими спецслужбами", – пояснював в 2017 році Олександр Турчинов, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони

Зеленський у квітні 2019 року в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що вважає блокування малоефективним, але тим не менш, через рік, продовжив його дію. Всі роки заборони аудиторія ресурсу неухильно знижувалася. Найбільш "переконані" користувачі соцмережі могли заходити в ВК тільки за допомогою встановлення VPN – спеціальної програми, що надає користувачу фальшиві IP-адреси для передачі даних.

Активізація протистояння почалася в середині вересня цього року, після того, як у "ВКонтакте" оголосили, що повністю подолали блокування на території України. Представники влади та експерти пов'язують це з наближенням виборів.

Боротьба за користувачів

Адміністрація ВК 12 вересня повідомила своїм українським користувачам, що у них тепер "немає перешкод" для використання ресурсу. Крім того, була запущена окрема тематична стрічка "Україна", яка генерує "українські новини, музичні релізи, комікси і відео місцевих авторів".

Більше того, адміністрація соцмережі направила деякими українськими користувачам листи з докладною інструкцією, що необхідно зробити для того, щоб користуватися "ВКонтакте" без підключення до VPN. Фактично розробники вбудували в мобільний додаток можливість автоматично підключатися до "проміжних" серверів, щоб приховувати, на який сайт намагається зайти користувач.

За станом на 8 жовтня на стрічку "ВК Україна" підписалися майже 1,6 млн користувачів. Більшість з них скаржаться на нестабільну роботу програми і проблеми з підключенням.

СБУ намагається закрити доступ до мобільного додатка ВК (фото: ssu.gov.ua)

Активізація "ВКонтакте" не залишилася без уваги українських силовиків. У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили РБК-Україна, що зверталися до Google і Apple з проханням видалити санкционную продукцію, в тому числі і додаток "ВКонтакте", з своїх онлайн-магазинів.

Джерело в СБУ зазначило, що переговори з американськими IT-гігантами ще тривають, і нібито навіть є "певні зрушення у вирішенні цього питання з боку Apple. Тим не менш станом на 8 жовтня заборонені програми все ще доступні українцям для скачування в Google Play і App Store.

Колишній глава Кіберполіції і заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк прямо пов'язав дії адміністрації ВК з місцевими виборами в Україні. Він упевнений, що власники російської соцмережі націлені на збір персональних даних українців та поширення дезінформації для маніпулювання громадською думкою.

"Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", – заявив Демедюк.

Він зазначив, що фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО взаємодіють з міжнародними колегами з цього питання. Головна мета – все-таки заблокувати роботу мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Секретар Радбезу Олексій Данілов на профільній онлайн-конференції з кібербезпеки в кінці вересня заявив, що українських користувачів російських соцмереж можуть взяти на облік, а нові механізми у мобільному додатку – нівелювати з допомогою "іноземних партнерів".

"Це має бути і відповідальність користувачів – навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати (по блокуванню ВК, – ред.), – про всіх цих користувачів будемо мати розуміння, вони будуть перебувати на обліку. І якщо вони і далі будуть поширювати російський контент на території країни, то вони будуть мати певні проблеми вже безпосередньо з нашої Нацполіцією, з нашими силовими структурами", – пригрозив Данілов.

Данилов запропонував поставити на облік користувачів ВК (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У той же час, в самій поліції не підтверджують інформацію Данілова про "облік користувачів". "Кіберполіція цим не займається. Це Данілов щось наплутав, або його неправильно зрозуміли", – сказало джерело РБК-Україна в цій структурі.

В "Інтернет Асоціації України" (ІнАУ) взагалі вважають заяви представників РНБО такими, що не можуть бути реалізованими.

"Це неможливо двічі. По-перше, це неможливо технічно, так як мало у кого з операторів є обладнання, яке дозволить це зробити, а по-друге, є таке поняття, як таємниця листування та спілкування в інтернеті. Порушення цього допускається тільки на підставі рішення суду щодо конкретної людини. Тому проаналізувати всіх (користувачів "ВКонтакте", – ред.) буде просто незаконно", – сказав в коментарі РБК-Україна Максим Тульєв, голова комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова.

За його словами, теоретично можливо зобов'язати інтернет-провайдерів використовувати DPI (Deep Packet Inspection – "системи глибокого аналізу трафіку"), але це дуже дороге і технічно складне обладнання.

Тульєв також пов'язує заяви представників РНБО з майбутніми українськими виборами.

"Я думаю, що це більше політичний момент, тому що зараз вибори. Росіяни будуть намагатися впливати на українські вибори, і таким чином там (РНБО – ред.) вирішили трішки налякати потенційну аудиторію "ВКонтакте". Так, вони просто полякали, але ні технічно, ні юридично вони цього зробити не можуть", – упевнений він.

При цьому експерт не бачить нічого поганого в цьому "ляканні". На його думку, українцям все ж "небажано" користуватися російськими ресурсами.

В московському офісі ВК (київське представництво російської соцмережі було закрито ще в 2017 році) в коментарі РБК-Україна повідомили, що виступають "категорично проти" озвучених ініціатив українського РНБО.

При цьому в прес-службі компанії відмовилися більш детально розповісти про те, що "ВКонтакте" робить для обходу блокування в Україні і чи спостерігається відтік українських користувачів соцмережі.

Покинута мережа

Експерт з інформаційної безпеки, колишній заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова вважає, що загроза російських соцмереж для національної безпеки на даний момент перебільшена.

"Я думаю, що в такому вигляді, в якому зараз є "ВКонтакте", вона вже не становить загрозу для національної безпеки України. Це потрібно дуже не поважати нашу нацбезпеку, щоб говорити, що вона ось у сьогоднішньому такому вигляді несе якусь загрозу", – сказала вона РБК-Україна.

Попова не бачить сенсу блокувати доступ до ВК (фото: facebook.com/ChamberUkraine)

На її думку, суттєвий відтік українських користувачів від російських соцмереж нівелював їх небезпеку. У той же час, вона скептично ставиться до заяв влади про "облік користувачів" і "повне і остаточне" блокування російських ресурсів. За її словами, накладені Україною санкції не забороняють ними користуватися, а вводять обмеження на економічні відносини.

Попова зазначила, що, будучи в керівництві Мининформполитки, зустрічалася з представниками китайського уряду, які активно цікавилися питанням блокування російських соцмереж в Україні (в Китаї заблокований доступ до більшості іноземних соцмереж, – ред.). У той же час, вона впевнена, що українська влада не повинна використовувати китайську практику, а, навпаки, зобов'язана активніше просувати свої меседжі серед російськомовної аудиторії російських соцмереж.

"Тому я за те, щоб нашим користувачам не забороняли користуватися "ВКонтакте", писати там свою позицію, і наші ЗМІ, я вважаю, повинні були б вести свої сторінки в ВК російською мовою. Коли ви йдете на риболовлю, ви берете те, що любить риба, а не те, що подобається вам. Навіть якщо вам подобається українська мова, але ви заходите у російськомовний простір, то є сенс заходити туди російською мовою", – пояснила медіаексперт.

На її думку, такі дії дозволять Україні виграти інформаційну війну проти Росії.

В ІнАУ також спостерігають істотне скорочення аудиторії російських соцмереж в Україні. При цьому Максим Тульєв впевнений, що сприяли цьому не введені санкції, а "просвіта" користувачів і вироблення у них розуміння, що є альтернативні і більш безпечні соцмережі.

"Аудиторія російських ресурсів падає, це дійсно так, і це добре. Але я не думаю, що це пов'язано з блокуванням. Адже якщо це блокування може обійти будь-який школяр, то ті, хто дійсно хотів користуватися "ВКонтакте", вони і продовжували весь час ним користуватися", – підкреслив експерт.

Тетяна Попова також пояснює падіння популярності російських ресурсів тим, що аудиторія їх просто "переросла". "Моя дитина, наприклад, взагалі не знає, що таке "ВКонтакте", вона дивиться YouTube і сидить в TikTok", – додала вона.

Аудиторія ВК за три роки значно зменшилася (фото: pixabay.com)

Якими б не були справжні причини, але саме з середини 2017 року дослідники фіксують зниження популярності російських соцмереж в Україні. "Стрімке піке" не тільки не сповільнюється, а навпаки – набирає розгін.

Так, за останніми даними дослідницької компанії TNS (входить в Kantar Group), використання мобільного додатку "ВКонтакте" після введення санкцій у 2017 році впало в Україні більш, ніж в 2,5 рази.

Якщо ще в 2016 році – до блокування – у ВК заходили близько 66% українських користувачів, то в червні 2020 року – тільки 26,3%. Більшість з них переорієнтувалися на інші соцмережі, в першу чергу Instagram (зафіксовано зростання з 35% у 2016 до 74% у 2020 році) і Facebook (зростання з 30% у 2016 до майже 90% у поточному році).

При цьому найбільш різкий приплив користувачів відбувається в TikTok. За рік кількість українських користувачів у китайській соцмережі збільшилася майже у вісім разів і нині становить близько 1,2 млн чоловік.

В загальному рейтингу сайтів, якими цікавляться українці, ВК також стрімко втрачає позиції. Дослідження TNS за серпень поточного року показало, що російська соцмережа випала з топ-10 відвідуваних сайтів в Україні. Зараз "ВКонтакте" займає 13-е місце з охопленням у 19% користувачів. На противагу їй Facebook стабільно знаходиться на третьому місці з охопленням близько 60%.

Введення в 2017 році санкцій проти російських соцмереж викликало хвилю нерозуміння і критики як усередині України, так і за її межами. Експерти та аналітики вказували на те, що в сучасному глобальному світі інтернету ніякі "блокування" не можуть бути ефективними. Українська влада, навпаки, продовжує наполягати на небезпеці російських ресурсів. При цьому вона визнає, що раз і назавжди вирішити це питання поки що неможливо. В України просто немає необхідних технічних і фінансових ресурсів.