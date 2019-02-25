Пора поставити крапку: кому належить "Контейнерний термінал "Іллічівськ"

Фото: "Контейнерний термінал Іллічівськ" (imrp.com.ua)

ПП "Контейнерний термінал Іллічівськ" (КТІ) - українське підприємство, у якого багато планів і амбіцій. При цьому в засобах масової інформації з'являлося безліч інсинуацій і спекуляцій на тему "російського сліду" у структурі власників КТІ. Чи обґрунтовані ці припущення? Варто розібратися.

ПП "Контейнерний термінал "Іллічівськ" був створений в 2005 році з метою розширення інфраструктури, збільшення вантажообігу Іллічівського морського торговельного порту. Підприємство націлене на нарощування вантажопотоків, концентрацію на вирішенні питань розвитку морського транспорту України і високоефективну роботу. Як відомо, з моменту укладення інвестиційного договору між Іллічівським портом і КТІ у розвиток було інвестовано 56 мільйонів доларів США.

Термінал представляють Андрій Павлютін – єдиний власник ПП "КТІ", громадянин України і Ігор Калмиків – директор ПП "КТІ", громадянин України.

У Павлютіна є досвід роботи в області морських транспортних перевезень більше 15 років. Освіта: Одеський Політехнічний Університет", "Міжнародна Морська Академія Маєрск", Копенгаген; "Інститут Суднових Брокерів", Лондон. Кар'єру в цій сфері він починав в компанії Maersk, світовому лідерові логістичних послуг. У 2006-2008 рр. очолював ТОВ "Український універсальний термінал".

Потім, протягом п'яти років він керував групою компаній "Sovfracht UUT SA", які здійснюють свою діяльність в Україні, Білорусі, Грузії та Швейцарії, які займаються міжнародними контейнерними перевезеннями, управлінням контейнерними терміналами та наданням комплексних логістичних рішень. З березня 2015 року працював генеральним директором приватного підприємства "Контейнерний термінал "Іллічівськ".

Калмиков отримав освіту в Миколаївському кораблебудівному інституті, також навчався в Німеччині. Довгий час очолював українсько-американську судноплавну компанію, працював першим заступником директора Херсонського морського торговельного порту.

Варто відзначити, що для розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень "Контейнерний термінал "Іллічівськ" має все необхідне. Зокрема, у підприємства є спецобладнання по обслуговуванню і перевалці вантажів, високопрофесійні кадри і власника, зацікавленого у зростанні і прибутковості підприємства.

Можливо, настав час поставити крапку в історії "російського сліду" у власників ПП "Контейнерний термінал "Іллічівськ" і дати можливість підприємству розвиватися для створення нових робочих місць та зміцнення авторитету України як морської держави.