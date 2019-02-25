ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пора поставити крапку: кому належить "Контейнерний термінал "Іллічівськ"

Новини » Daily » Статті 25.02.2019 - 11:38
Пора поставити крапку: кому належить "Контейнерний термінал "Іллічівськ"
Фото: "Контейнерний термінал Іллічівськ" (imrp.com.ua)
Олег Зинченко
журналіст, спеціально для РБК-Украина

ПП "Контейнерний термінал Іллічівськ" (КТІ) - українське підприємство, у якого багато планів і амбіцій. При цьому в засобах масової інформації з'являлося безліч інсинуацій і спекуляцій на тему "російського сліду" у структурі власників КТІ. Чи обґрунтовані ці припущення? Варто розібратися.

ПП "Контейнерний термінал "Іллічівськ" був створений в 2005 році з метою розширення інфраструктури, збільшення вантажообігу Іллічівського морського торговельного порту. Підприємство націлене на нарощування вантажопотоків, концентрацію на вирішенні питань розвитку морського транспорту України і високоефективну роботу. Як відомо, з моменту укладення інвестиційного договору між Іллічівським портом і КТІ у розвиток було інвестовано 56 мільйонів доларів США.

Термінал представляють Андрій Павлютін – єдиний власник ПП "КТІ", громадянин України і Ігор Калмиків – директор ПП "КТІ", громадянин України.

У Павлютіна є досвід роботи в області морських транспортних перевезень більше 15 років. Освіта: Одеський Політехнічний Університет", "Міжнародна Морська Академія Маєрск", Копенгаген; "Інститут Суднових Брокерів", Лондон. Кар'єру в цій сфері він починав в компанії Maersk, світовому лідерові логістичних послуг. У 2006-2008 рр. очолював ТОВ "Український універсальний термінал".

Потім, протягом п'яти років він керував групою компаній "Sovfracht UUT SA", які здійснюють свою діяльність в Україні, Білорусі, Грузії та Швейцарії, які займаються міжнародними контейнерними перевезеннями, управлінням контейнерними терміналами та наданням комплексних логістичних рішень. З березня 2015 року працював генеральним директором приватного підприємства "Контейнерний термінал "Іллічівськ".

Калмиков отримав освіту в Миколаївському кораблебудівному інституті, також навчався в Німеччині. Довгий час очолював українсько-американську судноплавну компанію, працював першим заступником директора Херсонського морського торговельного порту.

Варто відзначити, що для розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень "Контейнерний термінал "Іллічівськ" має все необхідне. Зокрема, у підприємства є спецобладнання по обслуговуванню і перевалці вантажів, високопрофесійні кадри і власника, зацікавленого у зростанні і прибутковості підприємства.

Можливо, настав час поставити крапку в історії "російського сліду" у власників ПП "Контейнерний термінал "Іллічівськ" і дати можливість підприємству розвиватися для створення нових робочих місць та зміцнення авторитету України як морської держави.

Мінінфраструктури звільнило директора Чорноморського порту
Новини України Ильичевск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся