Спрос возвращается. Что покупают украинцы в магазинах во время войны

Покупатели ищут продукты со скидками и отказываются от дорогих покупок, но запросы на товары для обогрева и теплые вещи выросли в десятки раз.

Первые месяцы войны заставили украинцев вычеркнуть из жизни много планов: вместо покупки товаров для долгожданного ремонта в новой квартире они стали покупать только самые необходимые продукты, которые позволяли выжить. Покупка бытовой техники стала редкостью. Многие мамы с детьми уехали за границу, и в магазинах упали объемы продаж детского питания.

Позже спрос постепенно восстанавливался. Возвращаясь к привычной жизни, многие возобновили и старые привычки: стали покупать гаджеты, крафтовые продукты. Желая поддержать экономику, украинская активно покупают продукты отечественных брендов. Но из-за падения доходов и роста цен все больше покупателей ищет товары со скидками: некоторые товары подорожали вдвое.

РБК-Украина опросило крупные торговые сети в Украине и узнало, как изменились приоритеты украинцев в покупке товаров за более чем полгода вооруженной агрессии России.

Новости с фронта и выезды за границу. Что происходит со спросом на товары

В начале полномасштабного вторжения России украинцы покупали в основном самое необходимое: крупы, консервы. Именно эти продукты советовали брать с собой бомбоубежища под обстрелами: имея небольшой запас, можно было прожить несколько дней.

Весной украинцы активно покупали товары первой необходимости и долгого хранения: крупы, макаронные изделия, хлеб, воду. Сейчас ситуация выровнялась, и предпочтения людей существенно не отличаются от тех, что были до полномасштабного вторжения, заявляют опрошенные РБК-Украина представители крупных торговых сетей.

"Когда ситуация несколько выровнялась, стало вновь актуально большинство товаров, которые были популярны и до полномасштабной войны: яйца, бананы, куриное филе, минеральная и сладкая вода, хлеб, сдобные изделия, рассказывают в Fozzy Group (магазины "Фора", супермаркеты "Сільпо" и гипермаркеты "Fozzy" – ред.).

В магазинах возвращается спрос на совершенно разные категории товаров. Например, популярны товары собственного производства: выпечка, рыба, гриль на дровах, пицца и сладости.

Фото: В первые месяцы войны украинцы покупали в основном только базовые продукты – хлеб, молоко, крупы (Getty Images)

Но и сейчас спрос на товары может меняться даже каждую неделю, говорят представители ритейла. На это, конечно, оказывают влияние события в стране. Украинцы стали меньше покупать детское питание, детскую гигиену: многие дети вместе с мамами уехали за границу. А оставшиеся получают значительную помощь со стороны благотворительных организаций, говорят РБК-Украина в компании "Ашан Украина".

"Этим летом по сравнению с предыдущими годами мы наблюдали аномально высокий спрос на товары обогрева и товары для консервирования. Осенью спрос снова переместился на товары длительного хранения и социальную группу товаров (гречка, сахар, мука и т.д. – ред.), – отмечают в компании .

Больше всего на настроения покупателей продолжают влиять новости с фронта, месседжи высшего руководства государства, а также существенное проседание курса гривны, описывают нынешнюю ситуацию в компании "Эпицентр":

"Часто наблюдаем ситуативные скачки продаж определенных категорий товаров. Также – существенное проседание продаж в дни, когда поступают тревожные новости. Яркий пример – из-за новостей о вероятном обострении ситуации 24 августа продажи сети в этот день просели на 43% по сравнению с аналогичным днем 2021-го. Интересно, что эта дата совпала с традиционным периодом школьной ярмарки в Украине: обычно самый активный период закупки школьных товаров приходится на последнюю неделю августа".

В тот день из-за опасений украинцев подготовка к школе была буквально поставлена на паузу: проседание продаж школьных товаров 24 августа составило 80%. Однако уже в выходные – 26 и 27 августа – ситуация несколько улучшилась. Но в августе продажи всей сети были на уровне августа прошлого года, отмечают в компании.

Фото: В результате спрос на товары зависит и от новостей на фронте, говорят эксперты (Getty Images )

В целом, тенденции продаж абсолютно четко отражают запросы украинцев и реалии настоящего, говорят собеседники: растет спрос на товары категории "милитари", продукты, товары для автомобилей, зоотовары, лекарства и медпрепараты.

Товары "на будущее". Покупают ли украинцы впрок

Вторжение России заставило сотни магазинов прекратить работу во многих регионах – закрывались крупные и мелкие торговые точки. Весной в первые недели оккупации Киевской области на полках магазинов исчезли многие товары, которые завозили из-за пределов города. Хлеб молоко, мясо и другие продукты на какое-то время стали редкостью.

Ситуация в оккупированных ныне регионах – гораздо хуже: из продуктов там часто нет даже элементарного. Из-за этого многие украинцы закупают продукты долгого хранения на случай, если на полках их совсем не станет.

На деоккупированных территориях часто думают о том, что делать при повторении обстрелов и агрессии. Один из советов на такой случай – иметь хотя бы небольшое количество консерв, круп, сахара и муки, которые можно быстро положить в сумку и выйти из дома. В торговых сетях признают: украинцы действительно покупают определенные продукты впрок.

Такая ситуация особенно заметна весной и в начале лета, говорят в Fozzy Group. Тогда действительно был активный спрос на продукты долгого хранения. Также в мае-июне наблюдался высокий спрос на соль, соду, сахар, уксус: "Однако ажиотаж был ситуативным и потом утих. Сейчас спросом пользуются почти все категории товаров", – отмечают в компании.

Фото: Спрос постепенно восстанавливается, и во многих сетях сейчас уже покупают те же товары, что и до войны (freepik.com)

Такую же тенденцию видят и в сети гипермаркетов "Ашан" – люди закупают товары, которые можно долго хранить: "Ситуация также меняется еженедельно и учитывая внешний контекст. Летом спрос уменьшился, а осенью снова увеличился. Особенно растет спрос на социальную группу товаров (сахар, мука, масло). А вот по крупам и макаронам видим обратную реакцию. Например, гречка подешевела в цене, однако спрос при этом не увеличился.

Валютный курс и рост цен. Ремонты украинцы откладывают до лучших времен

В этом году скачки валютного курса привели к росту цен на топливо и ряд товаров на полках магазинов. Хотя курс оказывает влияние на цены далеко не все группы товаров, покупатели говорят, что осенью дорожает буквально все.

"Делаю ремонт в квартире и вижу повышение цен ежедневно. Диван, который в августе продавали в небольшом магазине за 20 тысяч гривен, сейчас стоит 24. Штукатурка в августе стоила 180 гривен, сейчас она же продается за 350. Продавец объяснил это тем, что на востоке Украины разбомбили завод, где ее производили, и сейчас вынуждены завозить товар той же марки, но импортного производства", – делится с РБК-Украина своими наблюдениями киевлянка Марина Максимец.

Рост цен действительно повлиял на спрос, говорят в опрошенных торговых сетях. Люди стали меньше зарабатывать и потому отказывают себе в некоторых товарах. Часто ищут дешевые аналоги. В категориях товаров, где цены традиционно высоки (например, элитный алкоголь), теперь покупают бренды по более низкой цене. Стали еще более популярны акции и распродажи, помогающие сэкономить.

Рост цен влияет на три фактора, отмечают в компании "Ашан Украина":

объем покупки – продолжают покупать любимые товары, но в меньших количествах;

бренд больше не главный – на выбор покупки бренд имеет влияние меньше, чем цена, но влияние еще есть;

увеличение продаж СТМ (собственных торговых марок) – как следствие поиска альтернативы по более дешевой цене.

Украинские потребители быстро реагируют на изменение курса национальной валюты и пытаются быстро приобрести необходимые товары в ожидании их удорожания, говорят в "Эпицентре".

Фото: Украинцы чаще ищут акционные предложения, позволяющие сэкономить деньги (Getty Images )

"На фоне девальвации гривны украинцы активно покупали бытовую технику. Ее продажи с марта по август выросли почти на 1/3. По строительным материалам – обратная тенденция: спрос на них снизился за этот же период почти на 20%. В условиях войны и неуверенности в завтрашнему дню украинцы реже решаются вкладывать средства в ремонт и строительство. Поэтому все, что касается ремонта и улучшения жилищных условий, пока имеет несколько сниженный интерес у потребителей", – отмечают в компании.

Поддержать экономику. Растет интерес к локальным брендам

Из-за войны многие цепочки поставок по всей стране оборвались, и ритейлерам приходится заново искать и заменять поставщиков товаров в разных категориях. Несмотря на это, многие сети все больше обращают внимание на локальных производителей.

Для многих поддержка украинского производителя послужила основой маркетинга. Реклама все больше обращает внимание покупателей на то, что покупать украинское – значит, поддерживать экономику: деньги пойдут на налоги, покупку нового оборудования. А во время войны это жизненно важно.

Во многих магазинах товары украинских брендов теперь занимают самую высокую долю. Призывают покупать украинское буквально повсюду: в соцсетях, на телевидении и в самих магазинах. Мотивируют это тем, что каждая гривна, потраченная на отечественный продукт, в итоге идет на зарплаты работникам украинских производителей, на уплату налогов и поддержку экономики государства.

Украинцы стали чаще покупать товары локальных производителей, подтверждают в "Эпицентре" и Fozzy Group. В последней это объясняют и эмоциональным фактором: так клиенты хотят поддержать отечественное производство во время войны. Сами же магазины стали чаще представлять покупателям товары украинских брендов и выделять их на фоне других.

Фото: Спрос на обогреватели на фоне заявлений о тяжелой зиме вырос в десятки раз еще летом (Getty Images)

В ожидании зимы. Рекордный спрос на обогреватели и теплую одежду

Украинцы летом начали закупать товары для обогрева домов и квартир. Спрос на генераторы, конвекторы и разные обогреватели кардинально возрос. Чаще стали покупать теплую одежду и покрывала, говорят собеседники РБК-Украина. Это произошло на фоне энергетического кризиса из-за вторжения России, газового шантажа оккупантом и заявлений украинского правительства о том, что нас ожидает самая сложная в истории зима.

"Летом продажи товаров для обогрева выросли в десятки раз, превысив показатели прошлого высокого сезона. Пытаясь обезопасить себя от возможных перебоев с электроснабжением, украинцы скупают генераторы: их продажи выросли примерно в шесть раз. Спрос на масляные обогреватели за лето повысился в 47 раз. Аналогичную динамику продемонстрировали покрывала", – отмечают тенденцию в "Эпицентре".

Значительный рост спроса наблюдается и на все категории электрических обогревателей: электрические конвекторы, тепловые панели, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и т.д. Более чем в три раза выросли продажи биокаминов и твердотопливного оборудования, добавляют в компании.

Как видим, в относительно спокойных регионах спрос на разные категории товаров постепенно восстанавливается. В крупных городах в торговые центры люди начинают ходить почти так же активно, как и до 24 февраля. Немало людей снова покупает любимые товары и активно поддерживает украинские бренды, стимулируя нашу экономику.

Но из-за падения доходов украинцам приходится все больше экономить: товары практически всех категорий дорожают, и за те же деньги в гривнах позволить себе можно сейчас гораздо меньше, чем до большой войны.