У Польщі близька до банкрутства компанія PBG, обвинувачена в Україні в шахрайстві

Ілюстративне фото (skyscrapercity.com)

31 травня 2019 року правління польської компанії PBG отримало відповідь від Варшавської фондової біржі про те, що вона не може розмістити нові боргові папери компанії. Так як ВФБ вбачає проблеми з фінзвітом підприємства за 2018 рік і не впевнена в можливості позичальника обслуговувати свої нові борги. Така публічна відповідь біржі моментально перевела одну з найбільших компаній Польщі в розряд фінансових пірамід.

Негативну відповідь Варшавської фондової біржі щодо розміщення нових боргів PBG, звичайно, став підсумком ряду неприємностей і сумнівних моментів у роботі компанії. У тому числі і в Україні. Так, всього за місяць до біржового повідомлення, 30 квітня 2019 року, компанія ПБГ інформувала своїх акціонерів і кредиторів про те, що просить перенести терміни погашення ряду своїх боргових паперів.

При цьому керівництво PBG повідомляло, що незабаром, до 2020 року, неодмінно поправить свої справи за рахунок продажу квартир в Україні. Явно маючи на увазі своє дочірнє підприємство "Енергополь-Україна", яке багато років займається будівництвом житлового комплексу на вулиці Кондратюка в Києві. Так само правління PBG повідомило, що має намір залучити від продажу 80 млн злотих (понад 20 млн дол.).

Однак такі запевнення ПБГ відразу викликали сумніви як у біржових аналітиків, так і у кредиторів. Адже саме над "Енергополь-Україна", на які публічно поклав свої надії польський фігурант списку "Форбс" і президент PBG Єжи Вишневський, якраз і згущуються хмари особливо сильно.

Розслідування в Україні

Так, в квітні 2019 року щодо керівництва "Енергополь-Україна" Національною поліцією України було розпочато розслідування і відкрито кримінальне провадження, на підприємстві також пройшла податкова перевірка. Як вдалося з'ясувати з джерел, справа обіцяє бути гучною. Так як за історію взялися вже й журналісти-розслідувачі OCCRP із Загреба, які на своєму сайті за адресою pbg-leaks.com, вже почали публікувати документи і схеми того, як під виглядом фіктивних договорів виводилися гроші з підприємства.

Одночасно і мешканці та інвестори, які купили квартири у "Енергополь-Україна" за адресою Кондратюка 1 в Києві, з початку 2019 роки вже провели кілька публічних акцій, закликаючи компанію і її польських акціонерів - продовжити виконання взятих на себе зобов'язань з надання вже куплених квартир і проведення різних робіт.

Як випливає з проведеного і опублікованого журналістського розслідування, польська інвестиція в 30 млн дол. прийшла в Україну в 2008 році. В результаті чого дочірні структури PBG отримали 51% акцій "Енергополь-Україна". Однак незабаром кошти з рахунків компанії стали йти на сплату послуг і штрафи, які виглядають вкрай сумнівними.

Так, 7 серпня 2009 році, як стверджують ЗМІ, компанія "Енергополь-Україна" уклала договір на розробку робочої документації для будівництва з компанією "Строй Холдинг" на суму в 5,6 млн дол. Проте необхідні документи не були отримані, так як через деякий час "Енергополь-Україна" купує рівно той же пакет документів і послуг у іншого підрядника за 3 млн дол.

Факти, викладені в розслідуванні журналістів, також можуть фігурувати і в заяві в поліцію, яка зараз веде розслідування описаної історії.

Наступним цікавим епізодом співпраці "Енергополь-Україна" і компанії "Строй Холдинг" стало складання останньої бізнес-плану для забудовника. Інтелектуальну роботу, яка підтверджує тезу про те, що в певних цінових параметрах квартири в Києві продавати-таки вигідно - обидві компанії оцінили в 5 млн дол. І оплата робіт сталася.

Далі "Енергополь-Україна" здійснив невдалу експансію на ринок будівельних послуг Польщі. Не маючи ні дозволів, ні людей і устаткування в сусідній країні, забудовник договором пообіцяв польській компанії Cwertnia надати певні послуги. Однак роботи не були навіть розпочато і після закінчення тимчасових рамок - польська компанія, на першу ж вимогу, отримала штраф в 670 тис. дол.

Як відзначають розслідувачі, всі ці події стали можливі тому, що на фіноперації "Енергополь-Україна" мав великий вплив представник Єжи Шиманського в Україні, віце-президент правління PBG - Даріуш Шиманьскі. На рахунку якого, за даними журналістів, так само переводилися кошти з компанії.

Такому повороту подій сприяв і той факт, що "Енергополь-Україна" досить довго не проводив незалежного аудиту і не надавав звіти про витрачання коштів. Як суми основної польської інвестиції, так і інших оборотних коштів. В результаті, за підрахунками, які фігурують як в розслідуванні, так і в матеріалах поліції - з 30 млн дол. інвестиції PBG до реального будівництва дійшло тільки близько 10 млн дол., а 20 - були витрачені на сумнівні операції.

Більш того, вже в 2019 році все майно "Енергополь-Україна" було передано в іпотеку підконтрольної менеджменту PBG компанії "Діалог Плюс". Після чого практично ні з чого стало видавати квартири 200-стам сім'ям, які повинні були отримати житло в 4-й черзі житлового комплексу. А також виконувати зобов'язання перед іншими кредиторами і постачальниками.

Тому, з огляду на всю описану історію, дуже примарними виглядають обіцянки компанії PBG врегулювати свої справи в Україні і отримати від наявних активів понад 20 млн дол. До 2020 року. І Варшавська фондова біржа, судячи з її відповіді, теж уже в курсі описаних вище подій.

ПБГ вже була банкрутом

Історія польської компанії почалася в 1994 році з будівництва потужностей для перекачування газу. Виходець з нафтогазового сектора Польщі, засновник компанії PBG, постійний учасник польського списку Форбс Єжи Вишневський, швидко розвивав бізнес на державних і комунальних замовленнях. Кульмінацією його кар'єри стали 2008 - 2012 роки - коли великий потік замовлень, в тому числі і на об'єкти для Євро-2012, вивів підприємця в першу десятку польського Форбс.

Однак махінації зі звітністю компанії призвели до того, що в 2012 на біржі про них дізналися і вартість акцій компанії впала. Після чого почався тривалий період переговорів керівництва компанії з кредиторами. Підсумком котрих стала угода про те, що Єжи Вишневський залишився керувати компанією, але в її правління і акцінерний капіталу увійшли відразу три великих польських банки (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%).

Сьогодні ж, схоже, PBG знову опинилася в складній ситуації - коли на біржі їй відмовляють у розміщенні боргових паперів і кредиторів доводиться просити про відстрочку. А отже - і у банків позичити в такій ситуації буде досить складно.

У той же час в квітні 2019 року, як одну з можливих точок зростання PBG, віце-президент Даріуш Шиманьскі озвучив її можливі проекти в Монголії. Де їх дочірня компанія Rafako зараз вже реалізує проект (спільно з партнером) в енергетичному комплексі країни на суму в 48 млн євро.

Однак чи повірять надіям менеджерів PBG кредитори, партнери, інвестори і поліцейські в Польщі і Україні - залишається поки не ясним.