Прикордонна зона. Навіщо Павлюк лобіює в губернатори Харківської області екс-чиновника СБУ

На посаду голови Харківської ОДА може претендувати люстрований екс-голова Дніпропетровської СБУ Володимир Верхогляд. За даними РБК-Україна, лобіює призначення скандального співробітника спецслужб – бізнесмен Ілля Павлюк, якого самого часто пов'язують з контрабандними потоками.

Люстрований Верхогляд через Окружний адміністративний суд скасував свою люстрацію, при цьому стягнувши з держави цілих 2,5 мільйона гривень, і тепер готовий знову вбудуватися у вертикаль влади.

Про діяльність Верхогляда на різних постах у Службі безпеки і при Ющенку, і при Януковичі написані десятки статей-розслідувань. Для чого зараз одну з найскандальніших персон за всю історію Служби безпеки знову намагаються посадити в керівне крісло – докладніше в матеріалі.

За словами журналіста Сергія Грішина, жителі Дніпропетровської області, повинні добре пам'ятати Володимира Верхогляда, який очолював там СБУ в 2008-2012 роках.

"Людина з дуже неоднозначною біографією. До призначення в Дніпро, керував контррозвідкою в Департаменті захисту економіки. Бізнесмени чудово розуміють, що за перці працювали в цьому департаменті. Про Верхогляда говорив його бізнес: кришування наркотрафіку з РФ, рейдерство, рекет. Нормальний такий набір. Після Майдану був люстрований. Начебто перемога. Але через суд скасував люстрацію і ще отримав компенсацію від держави 2,5 млн грн", – зазначив Грішин.

Як відомо, в 2014 році Верхогляд був люстрований, як один з посібників режиму Януковича. На момент люстрації він обіймав посаду офіцера з особливих доручень при голові СБУ. Але потім йому довелося надовго залягти на дно, чекаючи своєї години.

За інформацією РБК-Україна, на нову посаду Верхогляда може лобіювати відомий бізнесмен Ілля Павлюк, якого в медіа неодноразово називали "королем контрабанди" часів Віктора Януковича. Втім, ще більше побоювання викликають тісні зв'язки Верхогляда з російськими спецслужбами. Саме тому його призначення може мати катастрофічні наслідки і для Харківського ргіону, і для всієї країни.

Наркотики і СБУ

Для того, щоб зрозуміти масштаб особистості Верхогляду, варто пройтися по основних віхах його трудової біографії.

Володимир Верхогляд народився 28 грудня 1963 року в с. Зачепилівка Харківської області. Трудову діяльність розпочав наладчиком револьверних верстатів на Зачепилівському заводі "Радіоелемент".

Після армії вступив до Харківського юридичного інституту. З 1988 року по 1990-й працював слідчим в органах прокуратури Харківської області, а в 1990 був зарахований на службу до органів держбезпеки.

У 2005-2006 роках працював заступником начальника Департаменту контррозвідувальної безпеки СБУ. З січня 2006 р.по лютий 2008 р. — першим заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ. У лютому 2008 р. призначений на посаду начальника Управління СБУ в Кіровоградській області, а у вересні того ж року — начальником Управління СБУ Дніпропетровської області.

Під час роботи в СБУ Кіровоградської області, Верхогляд був знайомий з екс-нардепом Віктором Лозинським, з яким, за даними місцевих ЗМІ, часто їздив на полювання. За однією з версій, саме з подачі Верхогляда і тодішнього заступника керівника фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна відбулося включення Лозинського в парламентські списки БЮТ. Чим закінчилася історія Лозинського, всі чудово пам'ятають. У 2011 році Лозинський був засуджений судом до 15 років позбавлення волі за вбивство селянина Валерія Олійника, якого застрелив під час полювання.

У Дніпропетровській області Верхогляд запам'ятався вечірками для співробітників СБУ. Наприклад, за інформацією медіа, одна з вечірок до дня СБУ коштувала близько 50 тисяч доларів. Кошти на такі заходи могли "вибиватися" з місцевих підприємців.

Крім того, Володимира Верхогляда "сватали" на посаду начальника Управління СБУ в Одеській області. Однією з причин називали необхідність повного контролю за схемами контрабандними потоками через Одеський порт.

Однак, найприбутковішим фінансовим потоком в його біографії став наркотрафік. З самого початку роботи в СБУ, в далеких 90-х, Володимир Верхогляд курирував саме цей напрямок контрабанди. Основним його активом стало харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я". Повідомлялося, що крім виготовлення легальних препаратів, фірма могла також бути причетна до виготовлення і незаконних у продажу наркотиків.

На зв'язок Верхогляда з наркобізнесом вказує і тісне знайомство з якимсь Андрієм Козарем, колишнім співробітником Харківського відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Свого часу цей міліціонер попався на нелегальній торгівлі трамадолом. Надалі Козар став близьким соратником одного із засновників сепаратистського батальйону "Оплот" Жиліна, вбитого в Москві в 2016 році. Під час вбивства керівника "Оплоту" в ресторані під Москвою Козар теж був поруч, але зумів вижити.

За даними співрозмовників РБК-Україна, саме Козар міг допомагати Верхогляду контролювати тіньовий бізнес з переведення в готівку грошей. Однак, у 2010 році на конвертцентр напали невідомі грабіжники, заволодівши 15 мільйонами гривень готівкою. А за день до нальоту Козаря бачили саме перед цим офісом.

Ім'я Андрія Козаря спливало і в ході розслідування зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва 11 серпня 2010 року. За даними деяких джерел, Василь Климентьєв звернувся до Козара з проханням показати, де знаходиться заміський особняк головного податківця Харківської області Станіслава Денисюка, щоб сфотографувати з води його маєток. Є версія, що насправді Климентьєва цікавив особняк Володимира Верхогляда. Розуміючи зв'язок Козаря з Верхоглядом, Климентьєв зробив вигляд, що цікавиться саме Денисюком. Ця версія не підтверджена, проте після зникнення Климентьєва пропав і Козар.

У 2012 році правоохоронці оголосили, що вбивство Василя Климентьєва розкрито. Головним підозрюваним у злочині назвали співробітника Харківського УБОЗу Андрія Козаря.

Окремо варто згадати про зв'язок Верхогляда з тим самим Денисюком. За версією жцрн, вони обидва були задіяні в схемі кришування кокаїнового наркотрафіку за маршрутом Іллічівськ – Одеса – Дніпропетровськ – Харків – Москва.

Верхогляда також вважають причетним до замаху на співробітника СБУ Геннадія Голобокова у 2008 році. Біля під'їзду власного будинку під ноги Голобокову кинули гранату, він отримав поранення ніг. За деякими даними, розглядалася версія і про причетність до організації цього замаху Володимира Верхогляда.

Пов'язували Верхогляда і з так званими "чорними" дилерами, зокрема, з Бушою Шаркозі, який постачав в Харківську область опіатні наркотики.

Коли Шаркозі затримали вже в Дніпропетровську, Верхогляд нібито заступився за нього через Івана Ступака, який на той час був начальником Головного відділу "К" УСБУ в Дніпропетровській області. Ступак колезі відмовив, але незабаром наркоділець все ж був випущений під підписку про невиїзд.

Верхогляд і ФСБ

Погана слава інформатора ФСБ закріпилася за Володимиром Верхоглядом ще на початку 2010-х. На той момент в його послужному списку значилися посади голів обласних управлінь СБУ в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Подейкують, що початок роботи в КДБ СРСР не пройшов безслідно. Верхогляд згодом нібито був завербований спецслужбами РФ.

Один із серйозних таких "зливів", про які дізналася громадськість, трапився ще в 2011 році. На одному з українських сайтів, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, з'явилася ціла серія секретних документів СБУ. У публікаціях були вказані прізвища співробітників спецслужб, їх посади, номери ОРД, напрямки оперативної роботи, об'єкти, якими ті займалися, і багато іншої інформації, яка явно не повинна була "вийти в світ". Були серед матеріалів навіть документи митно-контрабандистського характеру.

"Жертвою" розглядів, які почалися після витоку, став тодішній начальник УСБУ в Харківській області Олександр Полковниченко, оскільки "злив" стався саме через цей підрозділ. У листопаді 2011 року Половинченко займану посаду покинув.

За інформацією джерел зі спецслужб, вкидання секретної інформації міг організувати саме тодішній начальник УСБУ в Дніпропетровській області Володимир Верхогляд. Мета досить проста – повалити конкурента і зайняти посаду голови СБУ Харківської області. Як би там не було, за підсумком генерал-лейтенанта Полковниченка на посаді керівника Харківського облуправління змінив Володимир Вишневський.

Окрема графа в біографії Верхогляду – зв'язки з колишнім співробітником УБОЗу, пізніше главою ОЗУ "Оплот", Євгеном Жиліним. Жилін за допомогою своїх бойовиків курирував і місцевий наркотрафік в РФ, займався вимаганням з бізнесу, "тримав" конвертаційні центри.

Декларація з безліччю питань

Першу офіційну декларацію Верхогляд подав у 2019 році. Журналісти помітили в ній багато цікавих деталей. І ця декларація дійсно гідна вивчення.

По-перше, майже все майно чиновника записано на дружину Світлану. Вона володіє квартирами в Києві (129 кв.м) і Харкові (213 кв. м), двома гаражами в Харкові, двома будинками (60,3 і 380,8 кв. м відповідно) і трьома великими земельними ділянками. Велика частина майна Верхогляда опинилася в його розпорядженні вже після 2010 року.

Володимир Верхогляд, який за документами не має жодного квадратного метра власної нерухомості, записав на себе автомобіль БМВ 525-ї моделі, випущений в 1991 році. Водночас на дружину записана Тойота Хайлакс 2014 року.

Грошовими коштами подружжя розділило в декларації між собою. На себе Верхогляд оформив 118 тисяч доларів, 27 тисяч євро і 280 тисяч гривень. На рахунку дружини знаходилися 183 тисяч доларів, 48 тисяч євро і 750 тисяч гривень. У володіння чиновнику також приписують Автомобілі БМВ 7-ї серії 2018 року, поршневі Турбо 2016 року і два нових позашляховика Мерседес. А в Криму, за наявною інформацією, Верхогляд має яхту за не менше ніж 2 мільйони доларів.

Чи може подібний чиновник претендувати на те, щоб очолити прикордонну з Росією область, з усіма своїми зв'язками з російськими спецслужбами, інтересами в контрабанді та іншими темними справами – питання, скоріше, риторичне. Інша справа, на що готові піти сили впливу при владі, щоб таки протягнути свого ставленика на цю посаду.