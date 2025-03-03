Налоговые итоги февраля: перевыполнение на 12 млрд гривен
Февраль стал еще одним месяцем позитивных тенденций для государственного бюджета: налоговые поступления превысили плановые показатели на 12 млрд гривен. Что способствовало росту – в блоге для РБК-Украина рассказывает экономист Борис Кушнирук.
Государственная налоговая служба отчитывается о положительных тенденциях: в феврале поступления в бюджет превысили плановые показатели на 12,1 млрд грн.
Если январь еще можно было считать удачным стартом года, то второй месяц подряд подтверждает стабильность роста.
Где наибольший рост?
НДФЛ – 26,2 млрд грн (+13,6%). Это означает, что люди получают зарплаты, с которых идут налоги.
НДС – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бизнес работает, купля-продажа идет активно.
Акцизы – более 10 млрд грн. Табачная отрасль дала +62,6%.
Что важного?
Возмещение НДС – 13,1 млрд грн. Это деньги, которые вернули компаниям, а значит, они не зависли в системе.
Остановили всего 0,39% налоговых накладных (это в десятки раз меньше, чем еще год назад). А 9 тысяч предприятий перестали быть "рисковыми".
В целом цифры говорят сами за себя: перевыполнение уже второй месяц подряд.
Что же конкретно означают упомянутые показатели?
- Если январское перевыполнение можно было списать на определенные одноразовые факторы, то февраль подтверждает тенденцию. Эффективность администрирования налогов, снижение схем уклонения и улучшение платежной дисциплины дали ощутимый эффект.
- Роль руководства и команды. Председатель ГНС Руслан Кравченко и его команда внедряют меры по улучшению администрирования и детенизации. В то же время уменьшение случаев блокировки налоговых накладных (до 0,39%) и исключение более 9 тыс. предприятий из перечня рисковых свидетельствует о балансе между контролем и поддержкой бизнеса.
- Увеличение поступлений от акцизов – следствие борьбы с "серым" рынком. Рост сборов по акцизу на табак и топливо может указывать на сокращение контрабанды и теневых схем, что является важным шагом в обеспечении прозрачного рынка.
И важный вопрос – где эти деньги были до этого? Это вопрос к команде главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, который одной рукой давил на бизнес, а другой недобирал суммы в бюджет.
Налоговые поступления февраля 2025 года, очевидно, стали серьезным "подарком" для бюджета, в то время как прежние ответственные могли только мечтать о подобных результатах. Может, они тоже планировали перевыполнение бюджета, но только на уровне фантазий?
Наконец ситуация изменилась и если эта тенденция сохранится, можем ожидать стабильный рост налоговых поступлений в 2025 году. Бюджет получает больше денег – это хорошо. Бизнесу становится легче работать – еще лучше.
Интересно посмотреть, что покажет март.