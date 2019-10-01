Чому законопроект про легалізацію грального бізнесу може стати проблемою

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За 10 років заборони грального бізнесу в Україні він став такою же вічно підвішеною і нерозв'язною проблемою, як і мораторій на продаж землі. Ініціатором заборони в травні 2009 року стала тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, а приводом для такого жорсткого рішення стала пожежа в приміщенні залу гральних автоматів в Дніпрі. В результаті трагедії загинуло 9 осіб, ще 11 постраждали.

"Сьогодні на гральному бізнесі поставлена остаточна крапка. Його не буде в Україні. Україна буде жити спокійно, духовно, морально, і я переконана, що це піде на користь народові України", - заявила тоді Тимошенко.

Втім, вже через кілька місяців вона визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації.

"Чесно хочу визнати, що справа йде дуже важко. Одне – це прийняти постанову уряду, прийняти закон, а інше – це реально закрити гральні автомати. Зараз вони почали міняти вивіски, але під цією вивіскою продовжують працювати ті ж казино", - констатувала прем'єр-міністр.

З того часу змінилося багато урядів і три президента, але галузь так і залишалася в тіні. В першу чергу, через сплетення навколо грального бізнесу безлічі політичних і ділових інтересів. Спроби запропонувати варіанти легалізації робилися неодноразово, при міністрах фінансів Шлапаку і Яресько, але знову і знову це питання забирали з фокусу суспільної уваги.

Легалізація в "турборежимі"

Після зміни влади в країні ігровий бізнес отримав новий шанс на легалізацію. Власне, виведення його з тіні було одним з передвиборних обіцянок Зеленського. 29 вересня на засіданні Кабінету міністрів було схвалено новий проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.

"Уряд розробив за дорученням президента відповідний законопроект і в неділю ми його проголосували, в найближчі дні він буде внесений до парламенту", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Законопроект називається "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", і буде вноситься урядом на розгляд парламенту.

Сам факт того, що десятирічну заборону може бути знято вже в найближчій перспективі – подія в житті держави неабияка. Разом з тим, аналіз запропонованого Кабміном законопроекту говорить про те, що вже знамений "турборежим" в ухваленні важливих для країни законів – практика, яка навіть найкорисніші ініціативи може перекрутити до невпізнання і забезпечити значною кількістю ризиків.

Почнемо з того, що законопроектом уряду пропонується дозволити всі види азартних ігор у всіх їх проявах. Таким чином, з вулиці не прибираються всі існуючі заклади, а лише легалізуються і збільшуються за рахунок казино, залів покеру, офіційних інтернет-казино.

Так, проектом дозволяється: 20 казино із можливістю збільшення Кабінетом міністрів, 800 букмекерських контор по Україні, 40 000 ігрових автоматів в Україні, 10 інтернет казино, 5 покерних клубів, 5 покерних інтернет-клубів.

У той же час, ніяких змін не передбачено по контролю роботи незаконних закладів. По суті, при такій системі, до діючої мережі нелегальних закладів приєднаються ще казино з офіційним прикриттям.

До того ж, якщо сьогодні інтернет-сайти не можуть вести офіційну рекламу і офіційно приймати платежі через банківську систему, то після прийняття закону повсюдність офіційних інтернет-казино у кожного в смартфоні стане реальністю. Можливо, це буде одним з елементів держави в смартфоні від чинної влади, щоб у кожного був доступ до онлайн-казино.

Всі ми знаємо, як важко уникнути реклами товарів в інтернеті, так після вступу в силу нового закону уникнути від реклами казино буде не менш складно. Та ефективного обмеження реклами азартних ігор закон не пропонує.

Далі. Раніше представники нової влади декларували необхідність дозволити азартні ігри в спеціальних зонах. Однак у проекті закону ми бачимо дещо іншу картину. Такими спеціальними зонами виявилися: для букмекерської діяльності - вся територія України, для казино готелі 4 *, 5 * - по всій території України, для ігрових автоматів готелі 3 *, 4 *, 5 * - по всій території України, інтернет-казино - по всій території України, букмекерство - по всій території України.

Фактично законопроект уряду повністю дезавуює колишні заяви Зе-команди. Адже, по суті, спеціальною гральною зоною стає вся територія України.

Диявол у деталях

Окремо варто звернути увагу на перехідні положення законопроекту, за яким всі діючі заклади можуть продовжувати свою діяльність за заявочним принципом. Зазначене ніяк не узгоджується з заявами про необхідність розчистити вулиці від нелегальних закладів.

Виходить, що для продовження діяльності необхідно лише надати інформацію Комісії при КМУ про гральні заклади, вид діяльності та кількість ігрового обладнання (лотерейні термінали, беттінг-машини, ставкомати, онлайн-системи азартних ігор в мережі інтернет тощо) - протягом 3-х місяців.

Така інформація оприлюднюється на сайті Комісії, сплачуються щомісячні платежі, відповідно до порядку, затвердженому КМУ в розмірі. Не викликає сумнівів, що така концепція не ефективна і призведе до правового вакууму і безкарності протягом року. Більш того, створить корупційні ризики.

На виході ми отримаємо ситуацію, коли всі законні установи, а також незаконні букмекерські пункти, установи ігрових автоматів, незаконні інтернет-сайти букмекерських контор і казино, використовуючи різні схеми, отримають можливість безконтрольно проводити свою діяльність. По суті, власник закладу зможе легалізувати будь-яке ігрове обладнання.

Наприклад, багато незаконних закладів гральних автоматів раніше були розповсюджувачами лотерей, а потім перейшли працювати в незаконний формат. Вони зможуть показати старі договори і стверджувати, що мають право працювати. Це може призвести до численних суперечок, які при сьогоднішньому стані судової системи будуть не на користь держави. У результаті, кількість закладів ігрових автоматів значно зросте і буде працювати відкрито.

Одночасно з цим, діюча мережа розповсюдження лотерей буде зруйнована і кожен заклад буде проводити діяльність незалежно. Проведення класичної лотереї припиниться, оскільки лотерейні оператори платять податки за підвищеною ставкою, а плата за кожний лотерейний термінал числових лотерей просто не буде рентабельною.

Важливий момент - законопроект не передбачає заходи з попередження виникнення залежності, захист від шахрайства, запобігання відмивання коштів. Натомість левова частка законопроекту присвячена збору коштів. Тобто, основною метою законопроекту є збір коштів від ліцензій на здійснення будь азартної діяльності. Таким чином, цим законопроектом досягається та мета, що за ліцензію заплатять ті заклади, які будуть мати бажання під легальним "дахом" продовжувати будь-яку діяльність жодним чином не контрольовану.

Як контролювати гральний бізнес?

Серйозною вадою урядового законопроекту є те, що він абсолютно не пропонує якісного рішення з контролю над діяльністю тисяч гральних закладів. Контроль пропонується здійснювати завдяки Єдиній системі онлайн-моніторингу та касових апаратів.

У той же час, Єдину систему онлайн-моніторингу тільки пропонується розробити. Розробка такої технології займе не один рік, а коштуватиме мільйони гривень з державного бюджету. Організаторам азартних ігор дадуть ще 6 місяців, для того щоб вивчити і пристосуватися до даної системи, щоб вони знайшли спосіб приховати операції, які вони не хочуть "світити".

Касові апарати також не забезпечать надійний контроль. Автори, схоже, не вчаться ні на досвіді азартних ігор в Україні, ні на іноземному досвіді. До заборони азартних ігор також діяли касові апарати як у букмекерських конторах, так і залах ігрових автоматів. До них організатори дуже швидко привчилися і реєстрували тільки ті суми, які потрібно показати для покриття своїх витрат. Відповідно, жодних податкових надходжень від таких касових апаратів забезпечуватися не буде.

Новацією в проекті закону є створення системи онлайн-моніторингу. До неї збираються підключити абсолютно все ігрове обладнання в Україні, і ще сподіваються, що воно буде достовірно реєструвати кожен рух гравця. Звучить солідно, особливо, коли на таку систему без чіткого розуміння кінцевого результату і специфікації на його розробку, можна витрачати величезну кількість грошей з бюджету.

Зрозуміло, при відсутності потрібного рівня контролю отримати майбутні податкові надходження від грального бізнесу буде фактично неможливо.

Гряде монополізація?

Всі ми чули заяви прем'єр-міністра про необхідність боротьби з монополіями і олігархами, а також пам'ятаємо боротьбу уповноваженого Антимонопольного комітету України Агіі Загребельскої проти монополізації лотерейного ринку одним оператором. І що нам пропонує проект закону? Видати ліцензію на проведення державних лотерей одній компанії.

Невідомо з якої причини тільки букмекерські контори отримали право відкрити казино в інтернеті. Кількість букмекерських пунктів обмежена - 800 пунктів, і лише 320 в Києві. Для порівняння ігрових автоматів пропонується 40 000, а це тисячі залів.

При такій системі виключно два присутніх в Україні букмекера (Парі-Матч і Фаворит) можуть отримати ліцензії на всі пункти і інтернет-казино. Як писали ЗМІ, умови проекту виписані виключно під двох операторів.

Підсумовуючи все вищесказане, проект закону про легалізацію грального бізнесу відверто сирий та абсолютно не вирішує проблем, які є в цій галузі зараз. Більш того, неминуче призведе до створення цілої купи нових проблем, для розв'язання яких не існує ретельно прописаного законодавчого інструментарію.

Зокрема, перехідний період у запропонованому вигляді є неефективним і термін в 3 місяці не дає можливості якісно врегулювати діяльність. Наслідки можуть бути найсерйознішими: через три місяці легальні учасники ринку, в тому числі і лотерейні оператори, і букмекери змушені будуть припинити свою діяльність і перестануть платити податки, а весь ринок може піти тінь. Тому потрібен перехідний період, як мінімум, 12 місяців.

Крім того, введення одного оператора лотерей може призвести до монополізації і не дасть можливість надавати послуги лотереї на всій території України, зменшить можливості для інвестування в економіку і створення робочих місць. Оптимальне рішення - 3 лотерейних оператора.

Казино повинно розташовуватися тільки в готелях 5 *. Інші варіанти - це дуже великий простір для маніпуляцій.

Ігрові автомати не можна дозволяти на всій території України. Вони можуть ефективно існувати лише об'єднаними в єдину контрольовану систему відео-лотерейних терміналів оператора лотерей.

У зв'язку з великою кількістю сумнівних положень в цьому проекті закону, виникає питання: кому вигідна легалізація грального бізнесу в такому вигляді? Коли, очевидно, здорова ідея перетвориться на черговий виток проблем, пов'язаних з тіньовою стороною цієї галузі.