Чому СБУ прийшла на Львівську тютюнову фабрику

Львівська тютюнова фабрика (ЛТФ) – один з головних постачальників скандальних новин у всій галузі. Останній раз вона знову змусила говорити про себе навесні цього року, коли розмістила по всій країні зовнішню і радіо-рекламу сигаретної торгової марки Marvel.

Оскільки така реклама прямо заборонена законом, влада Києва тут же видала розпорядження про її неприпустимість і реклама майже зникла. Але сам факт того, що ЛТФ, мабуть, свідомо пішла на порушення закону, говорить про те, що іншого шляху вижити в конкурентних умовах вона просто не бачить.

Схоже, що ставка була зроблена на те, що в той час, коли інші тютюнові кампанії дотримуються закону і позбавлені можливості рекламувати свою продукцію, ЛТФ зі своєю скандальною рекламою отримає перевагу.

При цьому у ЛТФ є ряд інших особливостей, які дозволили їй за останні 2-3 роки наростити свою частку на ринку майже до 10%.

В першу чергу варто звернути увагу на можливі маніпуляції з акцизними марками. За даними ЗМІ, ЛТФ не купила ні однієї акцизної марки з вересня 2017 за січень 2018 року, при чому сама компанія це спростувала.

Тобто, марки могли не наклеїти на пачки сигарет і не сплатити акцизний збір. Акцизи, до речі, регулярно підвищуються парламентом і урядом. Це суттєво впливає на прибуток міжнародних тютюнових компаній. Але, схоже, не на ЛТФ.

Крім того, ЛТФ клеїть на пачки сигарет акцизні марки для сигарил, оскільки другі дешевші. "Економія" в цьому випадку становила близько 14 гривень на кожній. Таким чином бюджет не отримує мільярди гривень.

Далі можна згадати 2015 і заяву тоді ще голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про контрабанду ЛТФ.

Нарешті, третя "перевага": назвавши свої сигарети Marvel, а компанію Marvel Tobacco International Group, ЛТФ фактично "запозичила" ім'я американської медіакомпанії – Marvel, що виробляє всесвітньо відомі комікси і фільми.

Фото: zaxid.net

На ЛТФ в місті Винники працює близько 4000 людей, як заявив сам Козловський. І вони були здивовані, коли побачили на фабриці людей в масках. В той день вони не змогли потрапити на роботу.

Козловський, який зазвичай залишається "за кадром", в цей раз усвідомив, що загроза його швидко зростаючому бізнесу – дуже серйозна, оскільки почалися обшуки і на фабриці в Жовтих Водах, так що власник з'явився на Винниківській фабриці особисто і охоче давав коментарі ЗМІ.

Фото: Григорій Козловський (прес-служба)

За словами Козловського, обшуки – це все підступи міжнародних тютюнових компаній, які хочуть знищити українського виробника.

Крім того, Козловський вважає, що СБУ вирішила повести себе як в часи Януковича, тоді як президент Володимир Зеленський обіцяв, що СБУ буде захищати країну, а не ставити на коліна чесний бізнес. Так, Козловський звинуватив в організації обшуків, а також у рейдерському захопленні (якого насправді не було) – співробітника СБУ на прізвище Калюжний.

"Пан Калюжний - вихованець Януковича, вирішив нам згадати його часи. Видно, не бачив повідомлень від президента про те, що "Альфа" (спецпідрозділ СБУ), яка зараз бігає з автоматами і лякає людей, повинна займатися іншими речами, а не влаштовувати маски-шоу", - заявив Козловський.

Швидше за все, він міг мати на увазі нового заступника голови СБУ Анатолія Калюжняка, який працював за часів Януковича, а тепер призначений на посаду Зеленським, що викликало обурення громадськості.

11 червня Зеленський провів низку кадрових ротацій і в самій Львівській області: він звільнив з посади керівника УСБУ Олександра Ткачука та ще трьох начальників обласних управлінь. Це рішення пояснювалося тим, вони "відзначилися в негативному плані в явищах, пов'язаних з контрабандою". 1 липня новим шефом СБУ у Львівській області став Олександр Бондарук.

При чому тут Калюжняк, Козловський не пояснив. Взагалі він говорив перед телекамерами плутано і "тиснув на жалість". І договорився до того, що зізнався у розміщенні "замовних" матеріалів. Він хотів звинуватити в цьому інші тютюнові компанії, але видав сам себе: "БАТ "Імперіал" скупили всі сайти - неможливо тепер жодної статті розмістити!", - сказав Козловський.

В даний час в ЗМІ поширюється версія про те, що нова влада шляхом тиску намагаються "схилити на свою сторону" Козловського напередодні парламентських виборів. Сам Козловський озвучити політичну версію поки не зважився.

Єдиною версією, чому правоохоронці вирішили, нарешті, взятися за одіозну фабрику, залишається можлива контрабанда та несплата податків.

В якійсь мірі для Зеленського - це певний тест на готовність перекрити контрабанду. І це тест для СБУ – чи піде служба до кінця або у якийсь момент готова буде відступити і не зробити нічого?