Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва та медичний директор, доктор Юрій Раньков про те, чому світ може програти битву з COVID-19 і як зупинити захворюваність, яка знову катастрофічно зростає.

Пандемія. Епідемія. Вірус. Гігієна. Карантин... На слуху у кожного народу і нації. Світ просторікує про війну.

А чи існує ця війна з COVID-19? — Існує!

Багато країн вже програли цілі битви. Питання лише в тому, а чи програє світ війну? Теж не виключено. Бо просто люди не хочуть вірити в коронавірус.

В Україні, що не день — новий антирекорд. То за кількістю виявлених заражених, то за кількістю загиблих від інфекції.

Знову щоденний рахунок хворих йде на тисячі, це лякає, але, в основному, владу. Прості громадяни продовжують повсюдно порушувати постанови і правила, майже не користуються масками й взагалі не знають, що таке — зберігати дистанцію. Навкруги лунають веселі вечірки та весілля.

Експерти Першого медичного центру Тель-Авіва, постійно моніторять світову ситуацію, дають пояснення цьому парадоксу: у багатьох країнах люди не вірять у коронавірус, точніше в його небезпеку особисто для себе, і не вірять владі.

Показовий приклад Італії, країни, на початку епідемії корони найбільш постраждалої від вірусу, де всього за кілька місяців загинуло понад 34 000 осіб. Коли колапс громадської охорони здоров'я призвів до майже катастрофічної ситуації. Однак, сьогодні в лікарнях країни майже немає пацієнтів, які страждають від коронавірусу, а кількість нових діагностованих різко впало. І сьогодні Італія знаходиться в "зеленій зоні". За останні кілька місяців кількість інфікованих утримується на рівні 1-2%, ще реєструється до 1200 підтверджених випадків в день. При цьому у відділеннях інтенсивної терапії перебуває лише 120 пацієнтів і не більше 1000 пацієнтів розміщені в інших відділеннях. Хіба можна це порівняти з цифрами, які в розпал епідемії перевищували нинішні показники у багато десятків разів?

Як відзначають експерти, італійські медики продовжують вживати профілактичні заходи, відзначаючи, що оголошений в рамках боротьби з вірусом карантин був одним із найтриваліших у порівнянні з Європою та світом в цілому. Але треба мати на увазі, що карантинні заходи та дії лікарів – не єдина запорука "італійського дива". 97% італійців застосовують маски, коли немає можливості зберегти соціальну дистанцію, і все це при дотриманні гігієни рук. При наявності респіраторних симптомів чи найменших підозр на вірусоносійство люди просто не виходять з дому. Це дозволяє медикам зосередитися на допомозі пацієнтам, які дійсно потребують допомоги, й розробці вакцини.

А тепер пройдіть по вулицях рідного міста і подивіться, як з цим справа в Україні. За даними світової статистики, Україна знаходиться в "червоній зоні", збільшуючи кількість заражених тисячами в день. Причина – катастрофічна недисциплінованість людей і тотальне невір'я в небезпеку Covid-19.

Ще кілька місяців тому провідні світові медичні журнали почали публікувати статті, в яких підкреслюється найважливіша і не до кінця оцінена загроза поточної пандемії: психологічне травмування населення.

Перший медичний центр Тель-Авіва регулярно проводить телеконференції для міністерств охорони здоров'я та національних штабів багатьох країн з найбільш актуальних питань боротьби з Covid-19. В рамках цих зустрічей один з провідних ізраїльських психіатрів доктор Міхаель Красноштейн розкриває психологічні аспекти цієї задачі і консультує представників урядів про стратегію подолання цієї життєво важливої проблеми.

Але, українці, в цьому сенсі, не унікальні. Схожа історія відбувається в Ізраїлі, уряд якого, через критичне зростання числа заражених, був змушений знову вводити загальнонаціональний карантин. Закриваються всі підприємства культури, відпочинку, ресторани будуть працювати тільки на доставку. Ніякого внутрішнього туризму, готелі теж будуть закриті. Припиняє роботу система освіти. Який удар по економіці це завдасть – належить ще оцінити.

Асоціація ізраїльських медиків наполягає, що біда саме в тому, що українці та ізраїльтяни категорично відмовляються вірити в коронавірус!

Готовність населення дотримуватися вказаних заходів знаходиться на найнижчому рівні з початку епідемії!

Саме відсутність національної дисципліни називають головною причиною нового витка поширення хвороби і в Україні, і в Ізраїлі, і в багатьох інших країнах

Невіра в смертельну хворобу, ковиддиссиденство і повне нехтування елементарними заходами безпеки – ось що призводить до нових хворих і померлих

Кожен з громадян цих країн повинен негайно переглянути своє ставлення до боротьби зі смертельною інфекцією. Інакше – катастрофа.

У клінічній психології існує термін "уникання". Це захисний механізм психіки, що уникає тверезої оцінки реальності, якщо ця реальність тривожна. У народі використовують інший спосіб – "ховати голову в пісок". Саме так, на думку давньоримського філософа Плінія Старшого, роблять страуси, коли наближається небезпека, в надії, що ворог їх не помітить. Шкода, що філософ був не зовсім близький у своїх гіпотезах до дійсності. Та якщо й прийняти його слова на віру, саме такі безтурботні птахи ставали б першими жертвами.

Ми не страуси. Не птахи. Вже точно ніхто б не хотів, щоб його називали жертвою. Ми – люди. Люди, які теж мають інстинкт виживання, але, який на диво, прогресивно атрофується. Адже просто виконуючи вимоги лікарів, надягаючи маски, дотримуючись правил гігієни й соціальної дистанції, ми захищаємо себе й оточуючих. Бережіть себе і своїх близьких!