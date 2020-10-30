Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США

Трамп поступається Байдену в опитуваннях за тиждень до виборів (фото: flickr.com/gageskidmore)

Вже наступного вівторка, 3 листопада, у США відбудуться президентські вибори. За даними соцопитувань, кандидат від демократів Джо Байден впевнено випереджає чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Але насправді ситуація з американськими виборами виглядає далеко не настільки однозначною. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Якщо б у середньостатистичній західноєвропейської демократії за лічені дні до виборів склалася така картина, як зараз у США, то самі вибори виглядали б геть позбавленими інтриги. Кандидат від опозиції користується набагато більшою підтримкою, ніж чинний глава держави, значить, варто очікувати спокійного дня голосування, підрахунку голосів та мирної передачі влади.

Але в США є одразу два чинники, які заплутують ситуацію. Перший – складна система виборів, другий – особисто Дональд Трамп.

Вирішальні штати

Згідно з усередненими даними останніх соцопитувань, Байден в цілому по країні обганяє Трампа більш ніж на 7% підтримки – 50,6% проти 43,5%. Але справа в тому, що ця цифра сама по собі мало що означає. Як відомо, президента США обирають не всенародним голосуванням, а через Колегію виборщиків, куди своїх делегатів відправляє кожен штат. І виборрщики повинні проголосувати саме за того кандидата, якого підтримала більшість виборців у їх штаті.

У цілому, кількість виборщиків від штату приблизно відповідає населенню, але певні перекоси все ж спостерігаються, на користь малонаселених штатів. Як показує історія американських виборів, у виграші від цієї системи виявляються республіканці. Тому вони і виступають проти зміни системи виборів, фундамент якої був закладений ще батьками-засновниками США в кінці 18 століття. Останній яскравий приклад – перемога Трампа в 2016 році.

Чинний президент набрав майже на три мільйони голосів менше, ніж його опонент-демократ Хілларі Клінтон. Але в Колегії виборщиків він отримав 304 голоси, а Клінтон – тільки 227. Для перемоги на виборах достатньо зібрати 270 голосів виборщиків.

Проте справи Трампа ускладнюються тим, що він впевнено поступається і з урахуванням цієї архаїчної системи виборів. Доля американських президентських виборів, як правило, визначається в невеликій кількості "штатів, що коливаються", де шанси на перемогу мають обидва кандидата. І чим більше такий штат делегує виборшиків, тим більше його значення для загального результату кампанії. Тому кандидати левову частку часу і сил приділяють саме цим регіонам країни на шкоду всім іншим.

Прогноз підсумків президентської гонки в США на 27 жовтня (дані: 270towin)

Перелік "штатів, що коливаються", зазвичай числом від шести до дванадцяти, дуже приблизний. Він змінюється не тільки від виборів до виборів, але і протягом однієї виборчої гонки. У нинішній кампанії до них зазвичай відносили Флориду, Пенсільванію, Огайо, Мічиган, Аризону, Айову, Вісконсін і т.д.

Втім, в тому ж штаті Вісконсін ближче до дня голосування ситуація, здається, визначилася – Байден обганяє Трампа на цілих 10,7% і напевно отримає голоси вибірників від цього штату. Зате у республіканців несподівано виникли проблеми з Техасом, який завжди вважався їх базовим регіоном – Трамп там випереджає конкурента лише на 1%.

З урахуванням всіх цих нюансів, за підрахунками агрегатора опитувань 270towin, Байден цілком може розраховувати на голоси 290 виборщиків . Тобто навіть якщо він у підсумку програє у всіх штатах, де йде врівень з Трампом, цього вистачить для загальної перемоги.

Звичайно, у прихильників Трампа, які продовжують вірити у перемогу свого лідера, є потужний контраргумент – вибори 2016 року, коли соціологія віддавала досить впевнену перемогу Клінтон, і результати тих виборів стали справжнім шоком. Авторитету соціології як науки було завдано сильного збитку.

Але проти Трампа грають два моменти По-перше, Байден зараз має набагато більшу перевагу над Трампом, ніж мала Клінтон чотири роки тому. По-друге, американські соціологи зробили висновки з тієї історії.

Як згодом з'ясувалося, в 2016 році вони допустили серйозну методологічну помилку – не враховували рівень освіти серед білих американців при формуванні вибірки для опитувань. Виявилося, що білі виборці без вищої освіти в масі своїй підтримували Трампа, а соціологи цього не врахували, що й призвело до викривлення результатів. До цієї кампанії помилку виправили.

Остання можливість

В якості однієї з останніх можливостей для Трампа переламати невдалу кампанію розглядали серію з трьох дебатів з головним конкурентом Байденом. Але через те, що американський президент підхопив коронавірус, відбулися лише два раунди.

Перші дебати перетворилися у відкрите з'ясування стосунків між Трампом і Байденом з постійним порушенням регламенту, другі пройшли набагато спокійніше. Але ефекту на електоральні симпатії американців, схоже, не мали ні ті, ні інші.

Байдену з позиції лідера перегонів, важливо було просто не зробити якоїсь грубої помилки, і йому це вдалося. У той час як атаки з боку Трампа особливого ефекту не мали.

Американський президент вирішив зосередитися на персональній критиці опонента, у тому числі пригадуючи роботу його сина Хантера Байдена в українській компанії Burisma. У прореспубліканських ЗМІ з'явився великий компромат на Байдена-молодшого. Але, як показують опитування, ці теми особливо не хвилюють американців, за винятком затятих симпатиків Трампа, які і так за Байдена ніколи б не проголосували.

Рейтинг Байдена дозволяє розраховувати на перемогу (фото: flickr.com/gageskidmore)

Трамп в черговий раз нагадав, що надав Україні військову допомогу, чого на початку російської агресії не змогли зробити демократи. У демократичному таборі у відповідь заявляють, що в разі перемоги Байдена Україна буде отримувати набагато більшу підтримку у боротьбі за суверенітет, ніж отримує зараз.

Те, що обидва учасники президентської гонки публічно змагаються один з одним у тому, хто з них більший друг України – безумовно, хороший знак. Важливо і те, що двопартійна підтримка в Конгресі США, судячи з усього, збережеться і після виборів.

А 3 листопада американці обиратимуть не лише президента, але й весь склад Палати представників і третину Сенату. Згідно з даними опитувань, демократи мають всі шанси не тільки зберегти за собою більшість у Палаті представників, але й перехопити у республіканців більшість в Сенаті.

В разі перемоги Джо Байдена, це буде означати, що левова частка влади в країні опиниться в руках однієї партії. З урахуванням політичного стилю Байдена, можна прогнозувати, що в такому випадку зовнішня політика США, в тому числі щодо України, стане як мінімум більш виваженою і прогнозованою.

Червоний міраж

Безумовно, шанси Трампа суттєво підкосила пандемія коронавірусу, вимушений локдаун та спровоковане цим падіння економіки. Хоча своїми суперечливими заявами на тему епідемії американський президент нашкодив собі сам. Але при цьому здаватися Трамп явно не збирається.

Напередодні виборів він зміг провести через Сенат свою кандидатуру у Верховний суд США – консерватора Емі Барретт, замість нещодавно померлої Рут Гінзбург, яка жорстко обстоювала ліберальні погляди. Таким чином, у Верховному суді склалося впевнено проконсервативна більшість: шість проти трьох суддів.

Звичайно, призначувані довічно судді Верховного суду далеко не обов'язково голосують у відповідності до партійної лінії. Але маючи настільки відчутну перевагу, у республіканців з'являється більше підстав розраховувати на позитивний вердикт суду. А встановлення результатів виборів без участі Верховного суду навряд чи обійдеться.

Трамп уже неодноразово заявляв, що не готовий змиритися зі своєю поразкою. В якості головної мішені для критики він вибрав голосування поштою, особливо популярне серед американців на цих виборах через пандемію.

Законодавство дозволяє громадянам США голосувати достроково, або особисто, або поштою, правила відрізняються від штату до штату. В цілому, свої голоси на виборах віддали вже понад 70 мільйонів американських виборців – це більше половини від загального числа виборців на виборах 2016 року. З них близько двох третин проголосували поштою.

Трамп наполягає, що такий вид голосування неминуче призведе до масових фальсифікацій, хоча велика електоральна практика, що склалася до цього моменту, це не підтверджує. Очевидно, справа в тому, що виборці-демократи голосують поштою набагато інтенсивніше, ніж прихильники Трампа.

Трамп може не визнати результати "поштового" голосування (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Побічний ефект такого способу голосування – тривалий підрахунок голосів. Очевидно, ім'я переможця виборів американці не дізнаються не тільки в ніч на 4 листопада, але й через кілька днів, у крайньому випадку – навіть тижнів.

Поки цілком реальним виглядає сценарій, який здобув яскраву назву "червоний міраж" (червоний – традиційний колір республіканців). Він припускає, що на ранок 4 листопада, коли прийдуть результати безпосередньо з ділянок, цифри будуть показувати перемогу Трампа. Але у міру підрахунку "поштових" голосів ситуація буде змінюватися на користь Байдена і закінчиться його підсумковою перемогою.

Однак при такому сценарії Трамп явно не упустить можливості оголосити про свою перемогу вже 4 листопада, а подальший підрахунок голосів назве фальсифікацією з боку демократів. І, дуже можливо, закличе своїх прихильників вийти на вулиці, щоб "не дати вкрасти перемогу". А різні ультраправі мілітаризовані групи, які симпатизують Трампу, майже відкрито готуються до вуличних сутичок у день голосування і після виборів.

Крім того, зовсім без проблем при підрахунку "поштових" голосів не обійдеться. Досить пари випадків, а далі справа техніки: Трамп пише про "нахабні фальсифікації демократів" у своєму твіттері, це підхоплюють прореспубліканські медіа, ситуація роздувається до величезного скандалу – і привід для акцій протесту гарантований. Демократи, у свою чергу, також навряд залишаться сидіти по домівках.

Американські медіа в останні місяці на повному серйозі аналізують можливі сценарії, за яких Трамп відмовився йти з посади у випадку своєї поразки, аж до відверто апокаліптичних: масових вуличних зіткнень, введення військового стану, спроби виходу декількох штатів зі складу США.

Арсенал засобів боротьби у американського президента досить широкий. Наприклад, The Atlantic пише про те, що Трамп може закликати законодавчі збори штатів, де більшість мають республіканці, самостійно призначити виборщиків. І не звертати уваги на результати голосування на користь Байдена, які він назве сфальсифікованими. У підсумку, від умовної Пенсільванії можуть з'явитися одразу дві делегації виборщиків, що оскаржують повноваження одна одної.

У будь-якому разі, в тому, що підрахунок виборів буде довгим і проблематичним, мало хто сумнівається. А це означає, що Байдену треба не просто перемогти, а перемогти впевнено, якщо він дійсно хоче стати сорок шостим президентом США.