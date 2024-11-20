Передышки не будет. Где Россия может наступать зимой и удержат ли ВСУ Курскую область

Российские войска продолжают ползучее наступление на Донбассе и подбираются к Купянску. Кроме того, готовятся выбить украинские силы с территории Курской области. О ситуации на самых горячих участках фронта и о том, как могут развиваться события зимой, - в обзоре РБК-Украина.

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Купянск отбил попытку штурма

Спустя месяцы тяжелых боев в конце октября враг вышел к реке Оскол южнее Купянска. После оккупации сел Кругляковка и Колесниковка темпы замедлились. Судя по всему, этот плацдарм на левобережье Оскола нужен россиянам для дальнейшего движения на Юг, а именно – к северу Донецкой области. Там их первой приоритетной целью станет Лиман. Но для этого противнику нужно взять под контроль по крайней мере восточную часть Купянска: главная дорога, по которой удобнее снабжать войска, идет через этот город от Сватово.

Быстро зайти в Купянск можно лишь ударом с севера. И российские войска этот удар нанесли. На прошлой неделе, 13 ноября, две колонны техники выдвинулись из района Лимана Первого. В сети появились кадры, как один транспортер доехал до улицы Некрасова. После того как его подбили, полтора десятка вражеских солдат разбежались по домам.

На следующий день Генеральный штаб опроверг информацию о пребывании россиян в Купянске. По данным аналитиков DeepState, часть десанта удалось ликвидировать дронами, а в пятницу появились видео зачистки восточного района и взятия пленных.

Россияне уже пытались прорваться в Купянск с севера, но Силы обороны не дали им закрепиться (фото deepstatemap.live)

Пока неясно, как часто противник будет пытаться это повторить. Как и то, сможет ли он закрепиться, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, то, что оккупанты заехали в район Заосколье, преодолев почти 4 км по единственной прямой дороге от Лимана Первого, – тревожный звонок.

"Я не понимаю, как удалось допустить такой заезд. Если такое будет повторяться, то в ближайшее время у них может появиться возможность закрепиться на окраинах Купянска. Если наш контроль будет усилен, то до конца года у них это не получится. Все зависит от того, какие будут сделаны выводы", – рассказал собеседник.

Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что враг стремится взять под контроль ключевой железнодорожный узел на востоке Харьковской области. Потому что в таком случае сможет не только двигаться на юг вдоль Оскола, но и в дальнейшем сформировать ударный плацдарм на Славянск и Краматорск.

Южнее в районе прорыва к реке оккупанты продолжат двигаться как в сторону Купянска, так и в сторону Боровой, объясняет Коваленко. Тем более, что восточнее Боровой они расширили зону контроля возле сел Вишневое и Першотравневое, откуда идет прямая дорога.

"Казалось бы, там почти 15 км до линии фронта. Но если не будут сделаны выводы из прецедента на участке Золотая Нива – Шахтерское (Донецкая область, Угледарское направление, прорыв механизированных колонн на 6,5 км, ­­– ред.), ситуация может повториться уже здесь. Думаю, наши парни сами все понимают. Но иногда досадные ошибки влияют на отдельно взятый участок фронта", – добавил он.

Враг пытается окружить Курахово

На Донбассе россияне приступили к штурмам Курахово – важного логистического хаба украинских сил. Им удалось прорваться вглубь жилой застройки с восточного направления. Оттуда же смогли выйти на южную окраину в районе села Дальнее, но были остановлены контрударом ВСУ.

"Восточные окраины – улицы Шахтерская, Степная и переулки между ними – под контролем российских оккупантов. Восточная часть под постоянными накатами, они пытаются прорваться в центр. Но, кроме нашего сопротивления, им мешает балка. Такое же естественное препятствие, как в свое время был канал в Часовом Яру", – говорит Коваленко.

Сообщается о постоянных механизированных штурмах и попытках десантировать пехоту. После одной из них враг закрепился в школе №3, но его удалось выбить.

Враг атакует кураховский гарнизон в лоб с востока и поджимает с северного и южного флангов (фото deepstatemap.live)

Тем временем сужаются фланги. На северном "серая зона" подбирается к селу Берестки на берегу местного водохранилища, оно, вероятно, как минимум под частичным контролем противника. При этом к югу от Курахово оккупантам удалось продвинуться к населенному пункту Дальнее. И к тому же на левом фланге есть еще один опасный прорыв к этому городу – от Угледара на север. Кроме того, по линии Ясная Поляна – Максимовка враг пытается двигаться в сторону трассы Н15 Запорожье – Донецк.

Судя по направлению ударов, он хочет создать угрозу окружения подразделений Сил обороны, которые держат оборону на участке между условными Кураховским и Угледарским направлениями.

Между северными и южными подступами к городу находится Кураховское водохранилище на реке Волчья. Там 11 ноября была подорвана Терновская дамба. По официальной версии, это произошло в результате российских обстрелов. В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина боец ВСУ Сергей Волков рассказал, что еще месяц назад основная дорога в Курахово проходила по этой дамбе.

По мнению эксперта Селезнева, в ближайшее время украинская армия может начать арьергардные бои, чтобы обеспечить отступление главным силам из Курахово.

"Вариантов удерживать кураховский гарнизон у нас практически нет. И если ставить вопрос, что важнее – жизнь воинов или территория – нужно делать ставку на жизнь. Так как чем дальше, тем сложнее становится логистика", – отметил он.

Он также прогнозирует, что скоро ситуация в районе Курахово может погрузиться в "туман войны", как это было с Угледаром и Селидово. "Даже переброска серьезных подкреплений на этот участок вряд ли изменит ситуацию", - добавил Селезнев.

Битва за Покровск сдвинула сроки

Оборона Покровска заставила россиян изменить план военной кампании на востоке Украины, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Все потому, что фронтальное наступление потерпело фиаско. Началось оно в тот момент, когда Украина была ограничена в ресурсах из-за приостановки американской помощи осенью 2023 года.

Около месяца противник практически стоит в 7-8 км от Покровска, сосредоточившись на продвижении с юга. За этот же месяц ему удалось захватить Селидово и выйти почти на такое же расстояние со стороны Вишневого.

Битва за Покровск, вероятно, откладывается на январь (фото deepstatemap.live)

Ранее многие эксперты полагали, что именно сражение за Покровск станет генеральной битвой 2024 года. Однако, похоже, Силам обороны удалось как минимум сместить ее сроки. Надолго ли, сказать сложно. По словам Александра Коваленко, все будет зависеть от Кураховского выступа. Россияне не начнут наступление, пока не сформируют южный фланг с захватом Курахово и всех "хвостов" по реке Сухие Ялы.

"Если оборона Курахово продлится хотя бы до начала декабря, не исключаю, что наступление на Покровск может начаться в первом квартале следующего года", - рассказал эксперт.

Здесь враг вынужден взять оперативную паузу. Но проблема в том, что неясно, каковы ресурсы у вражеской армии. Поскольку прогнозы, которые звучали из уст, в том числе, военного командования, о том, что россияне исчерпают наступательный потенциал до октября, не сбылись, подчеркивает Владислав Селезнев.

"Пожалуй, не стоит рассчитывать, что враг зимой не станет атаковать агломерацию Покровска и Мирнограда. Но, возможно, будет некоторое смещение акцентов", – отметил он.

Акцент может сместиться на Торецк и Часов Яр

Речь о том, что враг постоянно выискивает слабые места в украинской обороне. И если находит, перебрасывает туда силы с других участков. Если россияне видят, что на каком-то из направлений намечается оперативно-тактический или хотя бы тактический успех – они начинают концентрировать туда главные усилия. По мнению Селезнева, такая угроза может возникнуть для защитников Торецка и Часового Яра.

В Торецке противник на несколько недель брал тактическую паузу, но снова активизировался. Тактика привычная – "мясные штурмы" малыми группами, бронетехника в городских боях не применяется, по Торецку сильно работает артиллерия, заявила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Оккупанты могут "переключиться" на Торецк и Часов Яр, чтобы выйти на Констатниновку (фото deepstatemap.live)

Что касается Часового Яра, то здесь немного спокойнее. По крайней мере, пока. Есть данные о том, что россияне стягивают силы, небольшие группы перебегают через канал и пытаются закрепиться на противоположном берегу.

"Они прячутся в норы, подвалы и остаются там, пока соберут силы для штурма. К сожалению, мы знаем, что враг накопил значительное количество личного состава, поэтому прогнозируем, что в ближайшее время активные бои возле Часового Яра возобновятся", – добавила она.

На картах DeepState "красная зона" зашла за канал в микрорайон Жовтневый, а "серая" – достает до центральной части и северных кварталов.

"Россияне в последнее время расширили зону контроля. Это опасный момент, потому что они почти вышли в центр города, находятся возле пруда Жовтневый, а с севера уперлись в промзону. Поэтому ситуация там на самом деле очень напряженная", – говорит Коваленко.

Через Часов Яр и Торецк оккупанты хотят выйти на Константиновку. В то же время в Торецком районе обороны боевые действия проходят без неожиданностей. За последние недели враг расширил зону контроля возле Забалки к югу от Торецка, а в городе уперся в многоэтажки и промзоны на перекрестке улиц Центральной и Маяковского.

"Пока говорить рано, что у них есть возможность через Торецк выйти и создать серьезную угрозу для Константиновки. Думаю, до конца года им это сделать не удастся", – добавил он.

Россия готовит наступление в Курской области

Давно нет хороших новостей из Курской области. Здесь украинский плацдарм продолжает сокращаться, но противник так и не смог выбить ВСУ из лесного массива между Коренево и Суджей. К западу от Суджи оборона украинской армии постепенно продавливается, враг пытается закрепиться в Новоивановке и атакует Малую Локню.

Также российские подразделения частично заняли село Дарьино. Его потеря может дорого стоить, поскольку оно находится на восточном берегу реки Снагость (ближайшем к Судже), откуда украинская армия отбивает атаки.

Атаки на плацдарм ведутся и с востока. В начале ноября россияне колонной техники безуспешно пытались зайти в Плехово. Но потом обошли его с севера, форсировали Псел и завязали бои на окраинах. В целом же первая фаза "контрнаступления" закончилась. По мере сокращения линии фронта сопротивление Сил обороны Украины только усиливается.

На территории Курской области ожидается вторая фаза российского наступления (фото deepstatemap.live)

Вторая фаза ожидается в ближайшее время. Ранее источники РБК-Украина отмечали, что Путин приказал своей армии вернуть контроль над Курской областью до февраля. По оценкам украинской стороны, туда стянули 12 тысяч северокорейских солдат, а общая численность группировки может превышать 50 000.

Накануне было официально подтверждено, что западные партнеры разрешили Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow/SCALP по территории России. Как писали зарубежные СМИ, именно готовность Москвы задействовать войска из КНДР стала триггером, чтобы спустя месяцы запросов снять свои ограничения. Предполагается, что это станет сигналом Пхеньяну не отправлять дополнительные войска. Возможными целями дальнобойных ракет станут логистические узлы, линии снабжения, склады с боеприпасами, а также скопления личного состава.

И вчера же, вероятно, ATACMS впервые ударили по арсеналу в Брянской области для того, чтобы поломать российский план наступления, считает Селезнев.

"Конечно, чтобы полностью лишить врага возможности обеспечить группировку в Курской области, должны гореть еще целый ряд стратегических складов там и на территории соседних областей. Поскольку с этих объектов осуществляется снабжение курской группировки", – объяснил он.

По мнению Коваленко, разрешение на удары западными ракетами вряд ли сильно повлияет на намерения россиян. А о том, как долго Силы обороны смогут удерживать позиции на российской территории, можно будет судить лишь после того, как начнется новое наступление РФ.

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Что касается возможных событий на фронте зимой – едва ли Украина перейдет от обороны к наступлению. Как минимум до инаугурации следующего президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Он обещал быстро завершить войну, усадить стороны за стол переговоров и посылал тревожные сигналы о возможном прекращении военной помощи. Но к тому времени Россия, вероятно, будет пытаться давить на поле боя со всей силой.

"После инаугурации посмотрим на обстоятельства, как сложится общая внешнеполитическая ситуация. Хотя кардинальных изменений в нашей тактике и стратегии ведения боевых действий не будет. Можем ли мы провести неожиданную операцию? Не исключаю, особенно для того, чтобы добавить козырей, если нам начнут предлагать мирные переговоры", – добавил Коваленко.

При подготовке текста использовались: сводки Генштаба ВСУ, аналитика DeepState и Института изучения войны (ISW), заявления спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, комментарии экспертов Александра Коваленко и Владислава Селезнева.