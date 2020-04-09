Пандемія піару: як в регіонах мери викопують могили і роблять зі стадіонів лікарні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус стрімко набирає обертів в Україні. Перший випадок зараження був зафіксований 3 березня, а сьогодні, виходячи з офіційної статистики, кількість заражених COVID-19 досягає майже 2 тисячі. У березні уряд вирішив запровадити загальнонаціональний карантин і з того часу поступово розширює його обмеження. Практично синхронно з Кабінетом міністрів карантинні та різного роду превентивні заходи вводить і місцева влада. Хтось з власної ініціативи, а хтось неохоче йде на непопулярні кроки, щоб вберегти городян від епідемії, а хтось і зовсім йде на рішення, яким важко знайти логічне пояснення і дуже легко сплутати з політичним піаром.

Про те, як українські міста переживають карантин, і хто в регіонах вже готується до місцевих виборів на тлі боротьби з коронавірусом - в матеріалі РБК-Україна.

600 могил у Дніпрі

2 квітня мер Дніпра Борис Філатов, заявив, що місто готується до гіршого, тому на території міських кладовищ уже викопали коштом міського бюджету 600 могил для поховання померлих від коронавірусу городян. Згідно з офіційною статистикою, станом на 9 квітня у Дніпропетровській області зафіксовано 41 випадків захворювання.

"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - написав Філатов.

Багато дніпряни не розділили ініціативу мера та очікувано влаштували у соціальних мережах бурю народного гніву, опускаючись іноді до тролінгу свого градоначальника. Водночас, запам'ятають чи іншу активність Філатова по боротьбі з пандемією – питання поки відкрите, тоді як хід "могилами" частина електорату може сприйняти як піар, і явно не з позитивним ефектом.

Як виявилося, перформанс став вірусним. Пізніше цю естафету у Дніпра прийняв мер Фастова (райцентру Київщини). "Повертаючись з кладовища і спостерігаючи по дорозі фастовчан, які місцями порушували санітарні правила, чомусь подумалося, що порушників більш доцільним було б, напевно, не штрафувати, а змушувати відпрацьовувати на копанні могил. Це було б більш переконливим", - написав мер міста.

До речі, нещодавно у Києві поліція оштрафувала на 17000 грн пенсіонера, який вийшов у магазин за продуктами. У відповідь, засмучений пенсіонер пообіцяв повіситися. Але місцева влада, як бачимо, своєрідно піклуються про пенсіонерів та інших соціально незахищених верств населення, частіше вживаючи без потреби в чорний гумор.

Стадіон, так стадіон

Мало хто знає, але до 1925 року на місці харківського стадіону "Металіст" було міське кладовище. Потім його знесли, і почалася спортивна життя. Але харківський губернатор Олексій Кучер, відомий поки в основному перепалкою з мером Харкова Геннадієм Кернесом теж вирішив пустити в хід творчий піар.

Днями в ефірі одного з місцевих каналів Кучер повідомив, що розглядає "Металіст" як місце для розгортання госпіталю для коронавірусних хворих. А заодно задіяти і безхазяйну фактично на сьогодні футбольну базу в "Високому". Тобто життєвий шлях району розміщення "Металіст" може піти по спіралі "кладовище-спорт-кладовище". Варто зазначити, що територія цього району дуже густонаселена, так і міжнародних змаганнях пізніше можна буде забути. Харків'яни ідею не схвалили і також сповна відповіли губернатору в соцмережах.

Турбота по-київськи

Київський мер Віталій Кличко також вирішив не відставати від європейських колег і закликав киян не виходити без нагальної потреби, закликавши всіх "досить шастати!". Як відзначають в соцмережах, київський градоначальник запозичив слоган з відомого анекдоту про рекламний щит у Борисполі "Нехай щастить!".

Втім, спортсменів і відпочиваючих в міських парках особливо менше не стало. Що тільки не робить в публічній площині Кличко для популяризації своїх карантинних заходів – і спортсменів ганяє, і плавців ловить, та приватні авто має намір заборонити, і від велосипедних прогулянок відмовився.

Піар чи необхідність

Політологи та медіаексперти оцінюють багато чого з того, що місцеві чиновники роблять в регіонах – як піар перед місцевими виборами. Рейтинги чи інші політичні цілі (відвернути увагу від реальних проблем, шантажувати центральну владу і випросити додатковий бюджет), як правило, домінуючий мотив у таких випадках.

На думку політолога Володимира Фесенка, панічні настрої у представників влади – не від великого розуму. "Хтось хоче таким чином змусити людей сидіти вдома і не висовувати носа з квартир. Вони не розуміють, що паніка не є інструментом підвищення свідомості людей. Панікою неможливо контролювати поведінку людей. Це неконтрольоване, стихійне прояв психозу, неадекватність, нераціональність поведінкових актів", - вважає експерт.

Водночас медіаексперт Денис Безлюдько зазначає, що фактор штучно розпалюваної паніки присутній, і сіють паніку всі. "На мій погляд, найбільший панікер сьогодні - Кличко. Якщо говорити про Філатова, то, на мій погляд, копання могил він розцінює, як піар-акцію, показуючи таким чином, як він дбає про людей. Не думаю, що спочатку переслідувалася мета залякати, просто виконана ця задумка була дуже коряво. У принципі, створення картинки "зомбі апокаліпсису" переслідують свої певні цілі. Згідно з прийнятими змінами до держбюджету в частині скасування земельного податку та інших зборів, регіонах сильно порізали місцеві бюджети. Відповідно, чим яскравіше буде панічна картинка в регіоні, тим більше грошей місцева влада може попросити у центральній", - коментує ситуацію Безлюдько.

У даній ситуації необхідна насамперед спокійна реакція влади, вважає політичний експерт Яніна Соколовська. "Чим спокійніше влада буде спілкуватися з громадянами - тим спокійніше і здоровіше суспільство влада отримає після пандемії. І якщо зараз суспільство не заспокоює, а продовжать залякувати далі виконанними могилами та мішками для трупів, тим швидше можновладці втратять владу. Політичний вірус істерики буде очищений, люди їм перехворіють і надалі будуть вибирати більш спокійних, розважливих технократів, які думають головою, а не керуються емоціями та маніпуляціями", - говорить вона.

"Всі ті, кого ми можемо назвати владою, замість того, щоб взяти кермо ситуації у свої руки, пливуть в річище глобальних панічних настроїв. Я далеко не впевнений, що хтось в Україні – Кернес, Кличко, Труханів, Філатов і інші, можуть в цьому каламутному штормі викручувати якісь глобальні бонуси. Якісь ситуативні – так. Рити могили, і демонструвати мішки для трупів – це просто не піддається здоровому глузду. Маси сьогодні як ніколи потребують лідера, який вийде і скаже: "А нумо швидко всі заспокоїлися, відбувається це і це ми будемо робити те-то і те-то. Втрати компенсуємо так-то. Але головне - нам всім вижити", - додає медіаексперт Антон Подлуцький.

Народне самовизначення

Тим часом, поки місцеві чиновники змагаються в чорному гуморі та сумнівний піар, країна, як зазвичай, підміняє собою владу. Бізнес купує маски, тести, ШВЛ, возить і годує лікарів. Приміром, у Києві, мережа супермаркетів Novus виділила 12000 продуктових наборів для малозабезпечених городян, а служба таксі Uklon погодилася безкоштовно перевозити хворих в медустанови на процедуру гемодіалізу.

У тому ж Харкові таксисти зі служб "30-40" (ETaximo), "ON-Taxi", "Shark" і "EcoTaxi", об'єднавшись у волонтерський рух, приєднавшись до програми "Підвезти медика". Власники особистих авто через групи в соціальних мережах обмінюються інформацією і "підвозять медика" з усім розумінням ризиків.

Саме мешканці та підприємці виявляють найвищу форму соціальної відповідальності. Тобто роблять все для того, щоб дніпровці не потрібні були викопані Філатовим могили, фастівчани не вішалися від штрафних санкцій Нетяжука, щоб на харківському "Металісті" грали у футбол, а київські плавці без проблем допливали хоча б до середини Дніпра. Будь хороший піар. До тих пір, поки нешкідливий: адже перед вірусом всі рівні.