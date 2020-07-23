Чи віддасть Кабмін реформу ДАБІ Саакашвілі та Парцхаладзе

Фото: Кабмінет міністрів України (РБК-Україна)

Проведений Офісом простих рішень і результатів Міхеїла Саакашвілі за активної підтримки Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладза круглий стіл став ще однією спробою зупинити вже розпочату за ініціативою президента реформу містобудування у нинішньому вигляді.

Критика реформи досі не отримала реакції ні з боку профільного міністра Олексія Чернишова, ні з боку глави Кабміну Дениса Шмигаля.

Про те, що пропонують в Офісі рішень і результатів та що в цілому чекає містобудівну сферу - детальніше РБК-Україна.

Презентація свого бачення плану реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції і всієї будівельної галузі Офісом Міхеїла Саакашвілі відбулася в середу, 22 липня, в режимі відеоконференції.

Модератором містобудівної дискусії виступив не Саакашвілі, онлайн-обговорення з експертами та зацікавленими особами вів голова Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе – один з найбільших українських забудовників, відомий так само як соратник екс-президента Петра Порошенка (очолював виборчий штаб БПП Київської області) та з 2016-го по 2019 рік заступник міністра регіонального розвитку будівництва і ЖКГ.

Сьогодні Офіс простих рішень та результатів презентував свої пропозиції щодо реформування #ДАБІ Рухаємося далі до якісних змін! Опубликовано Львом Парцхаладзе Среда, 22 июля 2020 г.

Пропозиції реформи, озвучені Саакашвілі, викликали в експертному середовищі, в тому числі й серед присутніх на круглому столі в онлайн-режимі, досить неоднозначну реакцію.

Деякі з ідей, як, наприклад, створення містобудівного кадастру в якості єдиного джерела містобудівної інформації, виявилися, по суті, дублюванням того, що вже зараз робиться владою у вигляді запуску Єдиної електронної системи містобудування.

Інші, начебто ліквідації системи контролю за об'єктами в категорії СС1 або дозволу проектувати і початок будівництво без отримання технічних умов (ТУ) на водо-, тепло- та електропостачання, які можна буде отримувати до прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта, були також розкритиковані як вкрай ризиковані.

Центральним посилом презентації стала думка – все, що зараз робиться в рамках реформи ДАБІ, неправильно, потрібно все починати робити по-новому. На практиці це означає, що реформа, яку ініціювали президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль і яка й без того не надто швидко нарешті почала втілюватися в життя, знову може зупинитися і містобудування і далі буде перебувати в стані невизначеності. Такий стан будівельної галузі, якоюсь мірою, може влаштовувати великих забудовників, які менш зацікавлені в реформуванні галузі, але точно не всю галузь.

Що ж стосується Саакашвілі та його союзу з Парцхаладзе, то їх інтереси в якомусь вигляді збіглися. Саакашвілі на посаді голови Офісу простих рішень і результатів, що до його приходу називався Виконавчим комітетом реформ, потрібно демонструвати реформаторську діяльність, а реформа містобудування, яка у всіх на слуху, є своєрідним форпостом боротьби з корупцією.

При цьому Міхеїл Миколозович і його соратники з цілком об'єктивних причин можуть не занадто глибоко знати всі тонкощі української містобудівної сфери, тоді як Парцхаладзе міг запропонувати вже готові напрацювання щодо реформи.

Тут, до речі, варто нагадати, що нещодавно ЗМІ писали про те, що Парцхаладзе має намір отримати офіційну посаду в Офісі Саакашвілі з метою курирувати містобудівну реформу.

Хай там як, проект реформи від Офісу Саакашвілі був презентований. Втім, варто відзначити, що Офіс Саакашвілі – це допоміжний орган при президентові України. І виглядало б логічним, якби пропозиції Офісу, перш ніж виносити на загальне обговорення, узгоджувалися б з президентом і Кабміном.

Реформа містобудування була запущена ще в березні цього року. Головною її складовою стала ліквідація ДАБІ як наскрізь корумпованого органу, замість якого заплановано створення трьох інших структур Центральної сервісної служби, яка повинна відповідати за реєстрацію будівельних об'єктів, Держагентства технічного регулювання, яке повинне перевіряти об'єкт на відповідність державним будівельним нормам та іншим вимогам і Державної інспекції містобудування, на яку будуть покладені функції нагляду і контролю.

Спочатку на впровадження реформи відводилося 2-3 місяці, але вже минуло майже шість, і реформа просувається повільніше, ніж було заплановано. Два нових органу, покликані замінити ДАБІ створені, Єдина електронна система містобудування запущена зовсім недавно і поки тільки в експериментальному режимі.

При цьому міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, відповідальний за проведення реформи, який і сам до приходу на державну службу - був достатньо великим забудовником, приділяє впровадженню реформи не надто багато уваги, більше інформаційної активності приділяв реформі децентралізації та інших завдань. Тоді як процес ліквідації ДАБІ зустрічає досить жорстке і відкритий опір.

Зокрема, не так давно, давній бізнес-партнер Коломойського і нардеп Ігор Палиця заявляв, що реформа лише посилює корупцію у містобудуванні, звинувачуючи уряд в покритті цієї корупції.

Крім того, ліквідацію ДАБІ зараз намагаються зупинити і через суд. Відомий забудовник ЖК "Чайка" Олексій Кулагін подав позов в Окружний адмінсуд Києва з вимогою визнати постанову Кабміну про ліквідацію ДАБІ незаконним.

Самого ж Чернишова нардепи, експерти та ЗМІ неодноразово звинувачували в саботуванні реформи і свідомому гальмуванні ліквідації ДАБІ. Учасники ринку стверджують, що Чернишов може бути пов'язаний з Кулагіним, який стоїть за позовом до суду проти реформи.

Сам Чернишов всі звинувачення в свою адресу рішуче відкидає, але і активізувати реформу особливо не поспішає. Точно так само він поки ніяк не відреагував на проведення Саакашвілі і Парцхаладзе круглого столу та презентацію їх бачення реформи. Хоча саме він у першу чергу повинен був би захищати від критики реформу, схвалену президентом, і за яку він персонально відповідальний перед главою Кабміну.

Ніяк не реагує на пропозиції Саакашвілі, які можуть застопорити реформу, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, хоча він також стоїть біля витоків розпочатої реформи, а Саакашвілі й Парцхаладзе дають всім зрозуміти, що все робиться не так.

Чим би не пояснювалася пасивність влади в питанні реформи ДАБІ, але якщо ситуація, коли противники реформи посилюють натиск, не зустрічаючи опору, буде продовжуватися і далі, то все буде виглядати так, ніби влада вже втратила інтерес до ліквідації корупції в будівництві.