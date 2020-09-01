Небезпечні маневри: що означають заяви Фокіна по Донбасу

Фокін видав низку резонансних ідей по Донбасу (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін виступив з суперечливими ідеями щодо амністії бойовиків, проведення виборів в ОРДЛО і особливого статусу для Донбасу. Про те, чи були ці ідеї його особистою ініціативою або це частина далекоглядного плану – в матеріалі РБК-Україна.

На відміну від небагатослівного Леоніда Кучми, його наступник на посаді глави ТКГ Леонід Кравчук охоче і регулярно висловлює своє бачення ситуації на Донбасі і шляхів вирішення конфлікту. Причому озвучені ним ідеї нерідко розходилися з генеральною лінією української влади.

В останні дні в центрі уваги опинився вже не сам Кравчук, а його перший заступник в делегації Вітольд Фокін. В інтерв'ю виданню "Страна" він виступив за проведення загальної амністії, виборів у ОРДЛО і надання всьому Донбасу, а не тільки його окупованій частині, особливого статусу. Всі ці пункти йдуть врозріз з позицією офіційного Києва, яку поділяє і нинішня влада, і її попередники.

Так, амністія апріорі не може поширюватися на людей, що брали участь у військових та інших тяжких злочинах. Вже після інтерв'ю Фокіна це підтвердив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

А глава комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський повідомив РБК-Україна, що в його комітеті на даний момент жодні варіанти законопроекту про амністію взагалі не обговорюються.

"Чого однозначно не може бути - не можуть бути амністовані люди, які вчинили військові злочини, тут не може бути винятків. За законодавством такі злочини не мають терміну давності, і незалежно від волі України, ті, хто здійснював вбивства, тортури, мародерство, повинні бути притягнуті до відповідальності, рано чи пізно, українським або міжнародним правосуддям ", - сказав Монастирський.

За його словами, інші параметри законопроекту про амністію вже будуть предметом політичних домовленостей.

В свою чергу, вибори в ОРДЛО можливі тільки при дотриманні загальноприйнятих демократичних стандартів, з допуском журналістів, політичних партій, спостерігачів, свободою агітації і т.д.

Звісно, це в принципі неможливо без виведення російських окупаційних військ з Донбасу і роззброєння бойовиків. Крім того, правопорядок в ОРДЛО і нормальний перебіг виборів не можна забезпечити без повного контролю за всім україно-російським кордоном, у зв'язку з чим Київ наполягає на корекції Мінських угод.

Нарешті, особливий статус для всього Донбасу – це вже оригінальна ідея самого Фокіна. У Мінських угодах скрізь мова йде тільки про "окремі райони Донецької і Луганської областей", і чому Україна повинна закріплювати особливий статус, у тому числі і для Старобільська, Маріуполя та Краматорська – незрозуміло.

Своя позиція

За словами президента Володимира Зеленського, Кравчук і Фокін – "це кілька професійних, потужних українських дипломатів з чіткою проукраїнською позицією". Хоча як розповіло РБК-Україна джерело, близьке до переговорного процесу, літня ротація в українській делегації в ТКГ не пройшла безхмарно.

Після того як стало відомо про бажання Леоніда Кучми скласти з себе повноваження її голови, Київ перебрав кількох кандидатів на посаду його наступника – але всі вони викликали різке неприйняття у російської сторони. А одностороннє призначення в Мінськ фігури, яку не сприймають в Москві, за замовчуванням заблокувало би всі переговори, що не входить в плани української влади.

Тоді як на Кравчука, розповідає співрозмовник, росіяни нехай і з "деяким скрипом", але погодилися. При цьому сам Кравчук одразу заявив, що бажає бачити Фокіна своїм заступником, так що два ветерани української політики, фактично, зайшли в ТКГ тандемом.

Заяви Фокіна про амністію, вибори і особливий статус передбачувано викликали питання не тільки в частини опозиційного політикуму. Так, глава МВС Арсен Аваков назвав їх "провокацією, що не відповідає національним інтересам".

Про те, що заяви першого заступника голови ТКГ не відображають офіційну позицію України, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін тільки що приєднався до переговорного процесу і розбирається з тематикою", – сказав глава ОП.

Співрозмовник видання, близький до учасників мінських переговорів, запевнив РБК-Україна, що заяви Фокіна не є частиною окремого плану, мета якого – перевірити реакцію суспільства на можливі поступки з боку України, зокрема, з питань амністії, виборів і особливого статусу.

Навпаки, якщо Фокін, по суті, апелював до поточного тексту Мінських угод, а у випадку з особливим статусом ще їх і "переосмислив", то головне завдання України на даному етапі – внести в них необхідні корективи. Про це йшлося ще на торішньому саміті нормандської четвірки в Парижі. Тоді ж і канцлер Німеччини Ангела Меркель, фактично, виступила на підтримку цієї позиції.

При цьому ключовий момент – це порядок отримання контролю за українсько-російським кордоном. Українська влада наполягає на переході кордону під її контроль ще до виборів, хай і в поетапному режимі, нехай спільно з певним міжнародним контингентом, ці аспекти ще належить узгодити.

У той час як РФ і підконтрольні їй бойовики виступають категорично проти будь-яких змін у текст "Мінська", ставлячи на перше місце політичні поступки з боку України: той же особливий статус, ще й з його внесенням до Конституції, амністію, проведення виборів і т. д.

Єдиним голосом

Заяви Фокіна різко розкритикував його колега по ТКГ, представник Донецька на переговорах, журналіст Сергій Гармаш. За його словами, реалізація ідеї Фокіна про особливий статус для всього Донбасу запустить низку катастрофічних процесів всередині України.

"Якщо це та "автономія", яку часто називають "особливий статус" в Росії, то це 100% початок фрагментації країни, зовнішньополітична переорієнтація на Росію і, цілком імовірно, – громадянська війна", – заявив Гармаш.

На думку представника України в політичній підгрупі ТКГ, глави комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна, заяви Фокіна є його особистою позицією і свідчать про різноманітність думок в українському суспільстві щодо Донбасу.

"Це підтвердження того, що в українському суспільстві йде політична дискусія, і ми про це говоримо і в ході переговорів. Заяви Вітольда Фокіна можна розглядати як раз як елемент такої дискусії", - сказав Костін.

Тим часом сам Фокін не став постфактум відмовлятися від своїх заяв і говорити, що вони вирвані з контексту або хибно зрозумілі журналістами.

"Реакцією на свої слова задоволений. Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", – заявив він в коментарі 5-ому каналу, удостоївшись утішних відгуків у підконтрольних бойовикам медіа.

Звичайно, подібні суперечності всередині української переговорної команди не можуть грати їй на користь на переговорах. Скоріше вже Росія може скористатися шансом, представивши офіційний Київ ненадійним і нездатним домовлятися в очах Франції та Німеччини, а також спробувати зіштовхнути між собою членів української делегації.

Втім, Андрій Костін вважає, що на сам хід переговорів такі суперечливі месиджі з української сторони не вплинуть.

Він підтвердив РБК-Україна, що найближчим часом українська сторона постарається налагодити інформаційний супровід мінських переговорів, щоб уникати подібних конфліктних ситуацій.

"Ми намагаємося бути максимально інформативними для українського суспільства, коментуємо, що відбувається, ділимося нашими думками і враженнями. Напевно, в цьому є зворотна сторона - буває, що висловлювання деяких представників делегації можуть відрізнятися одне від іншого. Ми зараз в процесі пошуку балансу між відкритістю і тим, щоб позиція членів делегації була більш єдиною", - резюмував представник України в ТКГ.