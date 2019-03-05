Олег Бахматюк: бізнес-модель "Укрлендфармінг" може бути демонстрацією потенціалу України

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Компанія "Укрлендфармінг" заснована в 2007 році і стала провідною вертикально-інтегрованої агропромислової корпорації України, що експортує в 40 ринків. Клієнтами компанії є великі світові корпорації, такі як Cargill і Glencore, а інвестиції в сільськогосподарські активи становлять понад 2,2 мільярда доларів.

"Укрлендфармінг" є основним гравцем в області і має величезні амбіції, оскільки світ шукає постачальників продуктів харчування для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Засновник і голова правління Олег Бахматюк розповів про невикористаний аграрний потенціал України. На його думку, саме зараз той час, коли потрібно вкладати в цей бізнес.

- Яка бізнес-модель компанії і чому вона була настільки успішною?

- Ми вважаємо, що одне з наших найбільших досягнень - це здатність створити таку масштабну модель технологічно розвинених сільськогосподарських операцій. Ми переконані, що наша модель може бути демонстрацією потенціалу України.

Ми показуємо, що можна запровадити і управляти високотехнологічної моделлю сільського господарства шляхом впровадження сучасних технологій, як це було зроблено завдяки інноваціям і жорсткого контролю, а також точному землеробству. Прогнозування, управління на місцях та інші інноваційні технології - ми вміємо використовувати ці інструменти в нашій діяльності.

- Як ви бачите, що сільськогосподарський сектор розвивається?

- Зростання сектора в Україні - майже на 25% щорічно за даними нашого Міністерства. Це процвітаючий сектор, рухається до нової парадигми, згідно з якою ринок повинен бути розбитий на три основних сегменти.

Перший - це дрібні фермери, завданням яких є забезпечення продовольчої безпеки на місцевих ринках. Другий - середні компанії, що працюють на холдинги. Третій, верхній шар - високотехнологічні, великомасштабні виробники великого об'єму, які можуть досягти кращого показника ефективності в галузі і сприяти забезпеченню глобальної продовольчої безпеки. Саме так ми бачимо свою роль на цьому ринку.

- Ви сказали, що аграрний потенціал України все ще залишається невикористаним. Який потенціал для зростання?

- Наведу приклади. Німеччина, як і США, є одним з провідних світових виробників сільськогосподарської техніки, і ми вважаємо, що Німеччина має багато можливостей для вивчення в аграрному секторі України.

Область точного землеробства і підвищення врожайності сільського господарства (захист та живлення рослин) завдяки хімічним речовинам, є невивченим ринком, і існує багато можливостей, щоб німецькі інвестори могли досліджувати.

Продовольча безпека також є дуже потужним інструментом і джерелом впливу, коли ми говоримо про таких регіонах, як Близький Схід або Північна Африка, які потребують допомоги щодо забезпечення продовольчої безпеки. Саме тут Україна може зіграти свою роль, надаючи цінне пропозицію провідним світовим фінансистам і інститутів.

Існують чудові можливості для тих, хто розробляє інноваційні підходи і можуть використовувати Україну, як випробувальну майданчик для нових технологій, сільськогосподарської техніки і точного землеробства, що є новим промисловим бізнесом.

- Отже, ви кажете, що тепер найкраще для цього час?

- Україна могла б фактично стати полем битви для здорової конкуренції між США і Німеччиною - щоб бути ранньою пташкою, яка їсть черв'яка. І, інвестуючи в Україну, вони зможуть отримати достатній контроль над потоками товарів на важливі ринки Близького Сходу і Азії. Україну можна розглядати, як Бразилію для Європи, як це було 20 років тому.

Протягом наступних 10 років Україна може легко подвоїти свою продукцію, наприклад - експорт зерна. Або ще краще - перетворити багато зерна на продукти з високою доданою вартістю, такі як тваринні білки.

- Ukrlandfarming відкритою для партнерства з німецькими інвесторами і бізнесом для реалізації своїх глобальних амбіцій?

- Ми відкриті для вивчення можливостей, хоча і розуміємо, що з 2014 року бізнес-інвестиційний клімат погіршився, а ми самі зазнали болючих втрат у Східній Україні. Але ми маємо проект будівництва морського порту в Чорному морі. Укрлендфармінг - не просто виробник зерна, ми вертикально інтегрований холдинг, куди входить багато ключових активів, таких як елеватори і логістика.

Діамантом в холдингу буде порт, який ми маємо намір побудувати, щоб перевозити зерно для наших клієнтів. Проект, вартістю 200-800 мільйонів доларів, але зараз його припинено, - ми активно шукаємо партнерів, щоб приєдналися до нас і інвестували. Ми сподіваємося, що після виборів відкриється вікно можливостей, і ми використовуємо наш шанс перед інвесторам в Європі, Азії, США і на Близькому Сході.

- Наскільки важливий ринок ЄС для компанії?

- ЄС дуже захищає внутрішні ринки, коли мова йде про імпорт харчових продуктів. Україна за останні чотири роки була змушена шукати можливості за межами російського ринку. Ми вивчаємо Азію, традиційні ринки, такі як Близький Схід і Африка, а також розглядаємо ЄС, який, мабуть, є найбільш складним ринком для входу. Разом з тим, Україна зараз успішно втілює свої плани.

- А як щодо німецького ринку?

- Німеччина встановлює критерії якості харчових продуктів і виробничого устаткування. Німецький ринок є одним з самих, і ми дуже раді, що увійшли в нього. Разом з тим, ми очікуємо великий опір від місцевих асоціацій промисловості.

Зворотна сторона монети полягає в тому, що чим більше німецьких інвесторів буде в Україні, тим простіше буде Україна експортувати сільськогосподарську продукцію в Німеччину, оскільки обидві сторони пов'язані взаємними інтересами.

Німеччина є одним з найбільших виробників сільськогосподарських товарів і технологій, імовірно - в два рази більше, ніж США. Тому Україна є привабливим і логічним ринком для німецьких інвестицій.

- Що ви можете зробити, щоб знизити вхідні бар'єри?

- Ринок зерна менш складний, оскільки він відкритий в Іспанії та Італії. Ми зацікавлені в ринку яєць. ЄС надав Україні невелику квоту на яєчні продукти, але навіть це викликало хвилю опозиції від промислових асоціацій в Польщі та інших країнах ЄС. Ми можемо випускати яйця і яєчні продукти високої якості за низькими цінами, але поки ми стикаємося з опором, ми мало що можемо зробити.

Ми вдячні, що ЄС відкрив свій високомаржінальний ринок для української сільськогосподарської продукції. Але ми не можемо боротися самі по собі, Україні дуже потрібні прихильники сприяння торгівлі.

- Як ваша компанія відроджується після подій 2014?

- У 2014 році компанія зазнала сильний удар, втративши майже 50 відсотків активів на сході країни через збройного конфлікту, а ми були в тому регіоні домінуючим гравцем. "Укрлендфармінг" зараз істотно відновив втрачений об'єм, але найголовніше, ми зменшили нашу залежність від ринкових відносин, і тепер вони розділені на 45-55 відсотків.

Наша стратегія - продати 70 відсотків на експортні ринки і 30 відсотків на внутрішні ринки, тим самим зменшуючи суверенний ризик. Сьогодні експортуємо близько 40 країн і плануємо вийти на ринок Сінгапуру та Індонезії. Але багато з цих ринків не забезпечують високої маржі, цей показник набагато нижчий, ніж в ЄС. Протягом наступних п'яти-семи років ми сподіваємося, що ринок ЄС відкриється для нас, і ми повинні бути готові.

- Як ви бачите майбутнє "Укрлендфармінг" та України в цілому?

- Після війни з Росією Грузія отримала 5 мільярдів доларів у вигляді міжнародних грантів, населення цієї країни становить десяту частину населення України. Якби Україна отримала таку допомогу, це була б інша країна.

Світ не бажає підтримувати Україну, оскільки впливає розуміння корупції та інших факторів. І, хоча ми визнаємо, що це існує, є і хороші новини. Країна стає все сильніше з новим керівництвом і прагне до інтернаціоналізації.

Існує нова когорта людей, які будуть боротися за краще майбутнє, але суспільство стає більш маргіналізованим з-за бідності, і люди втомилися жити без надії, їм потрібно отримати нову надію. Якщо протягом двох-трьох років не відбудеться серйозна економічна трансформація, Україна може стати легкою здобиччю популізму, що призведе до наслідків, які не принесуть користі як Україні, так і Європі.