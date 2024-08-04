"Один экипаж с помощью 30 дронов остановил наступление". Как ветеран производит БПЛА на фронт

Ветеран Василий Бондаренко в начале полномасштабной войны вступил в ряды Нацгвардии Украины. В составе разведки изучал БПЛА-комплексы, именно тогда понял, что дроны являются ключевыми в войне против врага. После увольнения со службы Василий запустил собственное производство "Beehive" по изготовлению БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) по индивидуальным заказам на фронт. Сейчас команда работает над разработкой дронов с искусственным интеллектом.

"Со 100% уверенностью могу сказать, что эта война всех видов дронов - устройств, которые летают, работают под водой и на земле - разминируют территории или эвакуируют раненых с поля боя и т. д. И Украина, и РФ являются передовыми в вопросе этих технологий. Но Россия делает ставку на массовость, а мы - на качество", - говорит Василий.

РБК-Украина расспросила ветерана о том, почему дроны крайне важны на фронте и с какими трудностями сталкиваются отечественные производители.

Старт производства

В 2023 году Василий уволился из Нацгвардии на основании того, что является отцом четырех несовершеннолетних детей. Поскольку ветеран понимал крайнюю необходимость в дронах, то решил создать собственное производство в Одесской области.

"Сначала я хотел организовать сборку дронов на базе военной части, но по штатному расписанию это невозможно было сделать. Тогда я организовал "банку" для сбора на дрон для наших ребят. Нам набросали денег, но их не хватило, поэтому мы доложили свои, закупили запчасти и собрали первый дрон для побратимов", - рассказывает ветеран.

После этого Ваcиль запустил собственное производство. Сначала в команде было 4 человека, сейчас уже 10. Среди работников, как гражданские, так и ветераны с ранениями. Компания производит более 1000 дронов в месяц, в планах уже в ближайшее время увеличить объемы до 8 тысяч.

Василий Бондаренко производит дроны на фронт (фото из личного архива)

"Первый год мы ничего не зарабатывали, просто вкладывали свои деньги. Брали только малые заказы, но сложные. Например, когда морпехам нужно было сделать дрон, который пролетит 20 км, мы немного поэкспериментировали и изготовили таких два десятка. Все они смогли выполнить свои задания", - говорит предприниматель.

Сейчас дроны "Beehive" активно уничтожают врага в Волчанске, Купянске, Славянске, Покровском и Запорожском направлениях, а также на левобережье Херсона.

Индивидуальные дроны для каждого подразделения

Компания производит дроны-камикадзе и дроны-разведчики. При производстве всегда отталкиваются от индивидуальных потребностей подразделения заказчика.

"Я постоянно езжу на передовую, общаюсь с ребятами по всем вопросам, потому что должен быть в курсе изменений. Например, если на Покровском направлении работает РЭБ на определенных частотах, там дроны на 5,8 ГГц не подойдут, а только на 1,2 ГГц", - говорит Бондаренко.

Ветеран подчеркивает, что их дроны могут выполнять разные задачи, в зависимости от поставленной цели.

"Если к нам обращаются военные и просят самый дешевый камикадзе, который пролетит 10 км - то можем его без проблем изготовить. Или когда надо очень крутой дрон, который может летать 20 км, с тепловизионной камерой, с уникальной системой телебатерии и GPS - тоже его сделаем", - добавляет Василий.

Компания "Beehive" выполняет индивидуальные заказы (фото из личного архива)

Бондаренко добавляет, что технологии на фронте постоянно меняются, потому производители должны это учитывать.

"Сейчас почти вся линия фронта со стороны противника имеет РЭБовскую защиту на 750-й частоте, мы поэтому должны быстро разработать новую модель дронов, которая будет работать на других частотах. И эта погоня постоянна. В начале войны была стандартная чистота для работы дронов - 915-930 МГц. А сегодня этот диапазон - от 170 до 1300 МГц. И если враг постоянно меняется, то мы тоже должны", - отмечает Бондаренко.

Все дроны перед отправкой на фронт проходят проверку.

"Поскольку мы бывшие военные и получили статус предприятия, работающего на военно-оборонную промышленность, имеем право летать, поэтому можем тестировать разные изделия", - объясняет предприниматель.

Василий Бондаренко с командой испытывает все дроны перед отправкой на фронт (фото из личного архива)

Самое сложное в производстве - достать качественные запчасти

"Мы попытались сделать дроны на 80% из украинских запчастей. Но это выходит дорого, потому что детали из Китая - дешевле. Поэтому сейчас комбинируем, кое-что украинское берем, кое-что - зарубежное, например, чипы заказываем в Южной Корее", - рассказывает ветеран.

Он добавляет, что вопрос с запчастями - самый сложный, потому что военные части не могут оплачивать деньги заранее и если заказывают тысячу дронов, себестоимость которых по 10 тыс. грн, то компании нужно где-то найти деньги на закупку запчастей.

"А еще бывает большая нехватка деталей. Мои партнеры недавно купили 10 тысяч полетных контролеров в Китае и 6 тысяч из них были бракованными. Завод отказался возвращать деньги или заменять товар. Подозреваю, что это могла быть даже какая-то диверсия. Но обычно 5-10% всех запчастей - это брак. Поэтому перед сборкой мы проверяем все детали", - говорит Василий.

Компания производит дроны-камикадзе и разведывательные дроны (фото из личного архива)

Эффективность дронов на войне

"Наши дроны сейчас работают на Запорожском направлении. Был случай, когда один экипаж - это пилот и два помощника, с помощью дронов полностью остановили наступление россиян. На это ушло около 30 дронов", - рассказывает Бондаренко.

Он объясняет, что для одного экипажа в день требуется до 10 дронов. Если 5 из них попадают в цель - это очень большой процент. Если новый экипаж, то из 10 может быть только 3 попадания, потому что некоторые дроны глушит враг, некоторые разбиваются.

"У нас есть наработка дронов с искусственным интеллектом. Мы очень стараемся увеличить процент попаданий, но пока 50% - это считается очень хорошим результатом. Надо понимать, что попадание - не всегда означает уничтожение цели. Когда я служил, то на Донецком направлению мы попали с два десятка раз в танк Т-90, а он все равно продолжал работать. И только за двадцатое попадание мы его добили. Это был эмоционально яркий момент", - говорит ветеран.​​

Сейчас "Beehive" работают над разработкой дронов с искусственным интеллектом (фото из личного архива)

Бондаренко отмечает, что государству нужно поддерживать отечественное производство дронов.

"Россия предоставляет большие гранты на дроны своим предпринимателям для массового производства. В Украине с этим сложнее. Было бы хорошо, если бы у нас было много маленьких производителей, которые бы могли быстро адаптироваться к персональным заказам и легко развернуть работу на новом месте. У врага с этим действительно лучше, но если говорить о технических возможностях - то мы идем впереди", - говорит Василий.

Ветеран добавляет, что его компания готова бесплатно консультировать других производителей дронов и делиться собственным опытом, чтобы те не повторяли их ошибки. Ведь у всех одна цель - работа на победу.

Василий Бондаренко заявляет, что Украине нужно много производителей дронов (фото из личного архива)