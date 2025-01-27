Руководительница заповедника "Бабий Яр": Мы много знаем об убийцах, но совсем мало о жертвах

27 января в мире чтят память жертв Холокоста. Именно в этот день 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили пленных из одного из крупнейших нацистских концлагерей Освенцим. За время Второй мировой войны немцы уничтожили 6 миллионов евреев, почти 1,5 миллиона из них были из Украины, по данным Института национальной памяти.

РБК-Украина рассказывает, как в Украине чествуют память жертв Холокоста.

Истории украинских евреев до сих пор не изучены

Больше всего расстрелов произошло в Киеве 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру. Только за эти два дня нацисты там расстреляли почти 34 тысячи евреев, к 1943 году количество жертв возросло 65-70 тысяч. Украинскому историку Илье Михайловичу Левитасу удалось поименно идентифицировать 14 266 человек. Кроме евреев, немцы в урочище также казнили украинских националистов и советских пленных.

"Мы много знаем о палачах, но совсем мало имеем информации о жертвах. Уже никто не сможет сказать точное количество погибших среди украинских евреев. Тогда часть Украины была под властью Польши, Венгрии, остальные – в составе Союза. По карте старых еврейских кладбищ можно увидеть, что на западе Украины было много общин, а после нацистской оккупации их там почти не осталось", –рассказывает генеральный директор национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.



Генеральный директор национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова (автор фото: Павел Бездетный, СЕО "Креативное ателье "Bifurcation")

По данным заповедника, кроме столицы, сильно пострадали евреи во Львове – немцы убили 138 тысяч человек, в Одессе – больше 100 тысяч. Численность евреев в этих городах сократилась вчетверо и вдвое, соответственно. Родственники погибших до сих пор обращаются в музей, чтобы найти данные о расстрелянных в Бабьем Яру.

"В конце 2023 года один мужчина попросил найти информацию о своих племянницах. Оказалось, его родственницы – это 5-ти и 6-летние сестры Полина и Мальвина Бабат, которых 29 сентября 1941 года нацисты расстреляли вместе с бабушкой и дедушкой, пока их мама служила в госпитале на фронте. По возвращении женщина передала в музей куклу и книгу дочерей. Эти вещи до сих пор хранятся у нас", - рассказывает Роза.



Полина и Мальвина Бабат (фото: РБК-Украина)



Игрушка и книжка Полины и Мальвины (фото: РБК-Украина)

Руководительница заповедника отмечает, что тема Холокоста не только еврейская, она является общемировой. А память о жертвах и достойное их чествование должно не допустить новых трагедий.

"Мы должны помнить о Холокосте, чтобы понимать, что такое человечность. Но события октября 2023 года (тогда боевики движения ХАМАС осуществили массированный ракетный удар по территории Израиля, – Ред.) и реакция мира на них, показали, что нам нужно было только три поколения, чтобы так быстро это забыть", – говорит Тапанова.

В день чествования жертв Холокоста люди приносят к еврейским мемориалам свечи и камешки. Свеча символизирует память о погибших, а вот трактовка значения камней – отличается. Они как бы являются воспоминанием об иудейском храме, который был разрушен, и одновременно камень является также символом вечности – как и вечной является память об умерших. В еврейской традиции не принято возлагать цветы к меморалам и могилам.

Украинско-еврейское столетие

До Международного дня памяти жертв Холокоста в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" открыли выставку "Украинско-еврейское столетие: фотографии и истории 1920-1924". На мероприятии представили архивные фотографии, которые показывают жизнь еврейских общин Украины до и во время немецкой оккупации. Вторая часть выставки в работах американского Эдварда Серотты и украинских фотографов Максима Левина (в марте 2022 года его расстреляли российские военные под Мощуном Киевской области) и Тараса Ковальчука иллюстрирует современную жизнь еврейских общин в Украине.

"Мне всегда хотелось показать историю евреев на протяжении века, потому что у нас была какая-то искаженная информация. Когда спросишь любого, а кто же были евреи Бахмута, то люди не знают ответа. Они не догадываются, что это были их соседи, друзья или даже врачи. И когда ты видишь через столетие эти фото, то понимаешь, что евреи были всегда не просто рядом, они были с нами. И сейчас остаются... Это дает нам ответы, почему Киев разговаривал на идиш на рубеже ХІХ-ХХ-го века, почему надписи на наших первых деньгах дублировались на этом языке, почему у нас так много общей литературы и истории", – говорит Тапанова.

Эдварда Серотта на открытии выставки (автор фото: Павел Бездитный, СЕО "Креативное ателье "Bifurcation")

Экспозиция выставки Украинско-еврейский век (автор фото: Павел Бездитный, СЕО "Креативное ателье "Bifurcation")

Тильда Гальперт (стоит слева) единственная выжившая из семьи. Брат Тильды Арон (сидит слева) погиб в советский тюрьме, мать Гелена, сестра Маргарита Вайс с сыном Александром и брат Самюэль погибли в Аушвице (Освенцим) (фото с выставки: РБК-Украина)

На выставке экспонируют 3 000 фото и 260 мини-интервью, которые показывают как два народа бок о бок жили вместе на протяжении столетия, в частности проходили свои самые тяжелые испытания – евреи проживали вместе с украинцами Голодомор, а украинцы во время Холокоста были вместе с евреями.

Части тех, кому удалось выжить тогда, на старости лет пришлось столкнуться с новым вызовом – полномасштабным вторжением России.

Еврейка Эльвира Бортс в 40-х еще ребенком скрывалась от нацистов в Мариуполе, а в 2022 году 53 дня находилась в городе под российскими бомбардировками, в то время ее двоюродный внук Марк Закалока защищал "Азовсталь". Женщине удалось выехать из оккупации в Киев, где она за полгода дождалась освобождения родственника из плена.

"При немцах Эльвиру коротко стригли, чтобы не было понятно, что она еврейка. Тогда в Мариуполе расстреляли 39 человек с фамилией Бортс. Во время российской оккупации нас при выезде на блокпостах спасло только то, что муж Эльвиры был блокадным ленинградцем и при Союзе был кадровым офицером морского флота. Только поэтому русские нас не расстреляли", - рассказывает Любовь Бортс, жена брата Эльвиры. Они вместе вырвались из блокадного Мариуполя в 2022 году. На выставку Любовь пришла с освобожденным из плена внуком-азовцем Марком. Эльвира умерла в прошлом году в Киеве, ее муж еще раньше.

Эльвира Бортс выжила в Мариуполе во время немецкой оккупации в 40-х и российской в 2022 году (фото: РБК-Украина)

Любовь Бортс с внуком Марком Закалокой и Эдвардом Сероттой (фото: Руслан Сингаевский)

"Во время войны с Россией мы постоянно себе задаем вопрос, учит ли мир уроки истории? И понимаем, что довольно часто – нет. Актуальность сохранения памяти о Холокосте во время войны обострилась. Мы это чувствуем по запросу – сколько людей начали приходить к нам. Люди изучая прошлое, находят ответы, как им реагировать на сегодняшние события. Они понимают, что жили в иллюзиях, потому что история была похищена и постоянно переписывалась. Сейчас они ищут правдивую историю", – добавляет Тапанова.

Выставка "Украинско-еврейское столетие" продлится до 28 февраля в выставочном центре "Живая память". Вход свободный.

Украинцы среди Праведников народов мира

Во время Холокоста немало представителей других национальностей спасали евреев. Таких людей нарекли Праведниками народов мира. Израиль и Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем признает более 28 тысяч спасителей евреев, из которых более 2 700 – это украинцы.

"Как подчеркивают сами эксперты из Яд Вашем, эти цифры говорят лишь о том, что столько историй спасения прошли проверку исследователями и комиссией. Эта проверка может длиться годами, а в комиссию входят историки, которые выжили в Холокосте, Равины", – говорит Маргарита Яковлева, основательница проекта "Слово Праведника". Проект снимает свидетельства людей, которые спасали евреев во время Холокоста.

Решение комиссии о присвоении человеку звания Праведника мира подписывает Верховный судья Израиля. Некоторые проверки длятся до 20 лет, потому что долго нет необходимых подтверждений. Однако, даже если на текущий момент нет всех доказательств, как показаний семьи спасенных или переписки, то Яд Вашем оставляет дело на рассмотрении.

"В Советском союзе работа по поиску Праведников мира не велась, кроме как подпольно, и была под запретом. Почти все истории Праведников мира из Украины нашли после обретения нами независимости в 1991 году. На тот момент прошло 46 лет с окончания Второй мировой. Большинство спасителей евреев ушли в мир иной. Тогда как в Западной Европе поиски Праведников мира начались с 1950-х", – добавляет Яковлева.

Сейчас Украина занимает четвертое место в мире по количеству Праведников мира. Больше Праведников мира в Польше, Франции и Нидерландах. Историки утверждают, что если бы поиски спасителей в Украине начались в 1950-е, то сегодня мы могли бы сказать о 20 тысячах или более спасителей евреев из Украины, признанных Израилем.

"По состоянию на январь 2025 года, среди нас есть пять украинских Праведников мира в возрасте 90 лет плюс. Мы в проекте "Слово Праведника" решили, что пока у нас есть возможность, надо записать как можно больше интервью с этими выдающимися людьми. До войны мы успели сделать интервью с 15 Праведниками мира, теми, кто выжил, и их детьми", – добавляет Маргарита.

В прошлом году проект выпустил фильм с интервью с Оксаной Дейнеко – Праведницей народов мира с Житомирской области, которая сейчас живет в Киеве. Ей за 90 лет. Семья не говорит ей, что война, потому что боится за ее здоровье. На звуки взрывов дети говорят, что это телевизор или строительство.

В фильме, который стал 16 серией в цикле Слово Праведника, бабушка рассказывает о спасении еврейской семьи молодой мамы Зины Кессельман и ее сына Наума.