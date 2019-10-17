NYT: український прокурор стоїть за публікацією досьє проти Хантера Байдена

Фото: Костянтин Кулик (з відкритих джерел)

Костянтину Кулику було пред'явлено звинувачення в корупції, також він відомий тим, що користувався службовими повноваженнями в якості політичної зброї.

Коли український прокурор Костянтин Кулик склав досьє на сім сторінок англійською мовою, в якому звинуватив сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена в корупції, він вніс новий імпульс в політичний скандал, який призвів до початку процедури імпічменту президента Трампа.

Переклад матеріалу The New York Times, автори Андрій Крамер і Майкл Швірц, підготував Олег Зінченко

Однак, порушуючи справу про корупцію, пов'язану з роботою Хантера Байдена в раді директорів великої української газової компанії Burisma Holdings, сам пан Кулик опинився під шквалом підозр.

Кулик був тричі звинувачений у корупції, а також в упередженому веденні і порушенні кримінальних справ за політичними мотивами проти своїх опонентів. На допиті пан Кулик визнав, що мав зв'язки з воєначальником на сході України, обвинуваченим у роботі на російські спецслужби.

І все ж нічого з цього, в тому числі справа, пов'язана з Байденом, не зашкодила кар'єрі пана Кулика, який залишається головою департаменту української генеральної прокуратури при новому президенті Володимирі Зеленському.

"В Україні токсична людина може зберегти роботу, - сказав Юрій Бутусов, головний редактор політичного новинного видання Цензор.НЕТ. - Це не проблема."

Присутність Кулика в залах уряду ілюструє симбіоз політики та кримінального правосуддя в Україні, де розслідування зазвичай використовуються в якості політичної зброї або для задоволення ділових інтересів багатих третіх осіб. Поширення його досьє у Вашингтоні показує, як ця тактика глибоко проникла в американську політику.

В липневому телефонному дзвінку, який є основою розслідування імпічменту, президент Трамп попросив пана Зеленського розслідувати справу Байдена, включаючи передбачуваний конфлікт інтересів пана Байдена, коли він був віце-президентом, а також теорію про те, що Україна, а не Росія втручалася в президентські вибори США в 2016 році. Пан Зеленський погодився, заявивши, що новий генеральний прокурор "вивчить ситуацію", хоча пізніше сказав, що новий прокурор буде діяти справедливо і незалежно.

У своїй заяві Генеральна прокуратура відмовилася уточнити, чи продовжує Кулик курирувати справа Байдена, що проходить в даний час перевірку і затримує будь прокурорські рішення. Пан Кулик не відповів на запити про інтерв'ю.

Досьє пана Кулика не просто пожвавило справу Байдена. Документ на сім сторінок, який він склав і поширив, також зачепив американських дипломатів, звинувативши їх у приховуванні злочинів, скоєних Байденом. Дана теорія так і залишилася непідтвердженою, однак відіграла одну з ключових ролей у відкликанні американського посла в Україні Марії Йованович.

Кулик рішуче підтвердив свою вірність Зеленському наприкінці президентської гонки в Україні навесні, що дозволило йому й надалі впливати на важливі питання.

В даний час він веде справу проти колишнього глави центрального банку, який може допомогти могутньому олігарху Ігорю Коломойському , колишньому діловому партнерові Зеленського. Справа зайшла в глухий кут на стадії переговорів з Міжнародним валютним фондом про програму допомоги Україні на суму 5 мільярдів доларів.

Вони перервалися в минулому місяці на тлі побоювань щодо впливу Коломойського на урядові рішення. Дзвінки в пошуках коментарів від Коломойського за номером телефону, який він використовував раніше, залишилися без відповіді.

Справа Коломойського і роль Кулика в ній стали перевіркою авторитету Зеленського, який зайняв свій пост завдяки антикорупційній риториці.

"Якщо Зеленський не звільнить Кулика, це буде великим негативом для нього, тому що тоді ніхто не повірить, що він реформатор", - сказала Валерія Гонтарева, колишня глава ЦБ, яка брала участь у справі. "Якщо в цій країні не буде реального правопорядку, всі наші реформи будуть провалені".

У березні Кулик, який разом з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком координував свою діяльність з особистим адвокатом пана Трампа Рудольфом Джуліані в просуванні звинувачення проти Хантера Байдена, несподівано змінив свою вектор відданості і виступив проти Луценка.

Кулик спільно з Луценком виступали в якості вірних силовиків для президента Петра Порошенка. Але за два дня до першого туру президентських виборів, на фоні розгрому соціології, показують, Зеленський легко обходить Порошенко, - Кулик висунув корупційні звинувачення проти десятків помічників Порошенка. Потім він пішов на телевізійне ток-шоу, щоб обговорити основні моменти цих випадків і надати їх ще більшого розголосу.

У прямому ефірі відбулася перепалка, зокрема Порошенко звинуватив Кулика у явному політичному зловживанні системою правосуддя. Тим не менш, цей прецедент лише посилив передвиборчі гасла Зеленського про те, що країні потрібен новий лідер, щоб викорінити корупцію.

Звинувачення в корупції тяглися за Куликом задовго до його ролі у справі Байдена. У 2016 році йому було пред'явлено звинувачення в незаконному збагаченні, при цьому прокурори відзначили, що його стан виявилися несумісним з його скромною зарплатою прокурора. Судові документи вказують на те, що Кулик володіє активами в 1615 разів перевищують прожитковий мінімум для України, включаючи дві квартири в центрі Києва і Toyota Land Cruiser, які разом коштують, як його дохід за чотири роки.

"У будь-якій іншій країні такий прокурор давно був би звільнений", - сказав Андрій Савін, юрист Українського антикорупційного центру, який уважно стежив за кар'єрою Кулика. "Але що сталося в цій країні? Генеральний прокурор підвищив його".

Кулик також піддався різкій критиці в своєму рідному місті Харкові за зв'язки з людиною, імовірно агентом російської розвідки. Кулик розкрив цю дружбу у заяві на перевірку СБУ в 2014 році, коли вибухнула війна між підтримуваними Росією сепаратистами і Україною. Про це заявив українським ЗМІ в 2017 році колишній начальник Кулика у військовій прокуратурі – Анатолій Матіос.

Кулик знав цього чоловіка, Євгена Жиліна, ще коли служив в Харківській обласній прокуратурі, а Жилін тоді керував у місті клубом бойових мистецтв під назвою "Оплот". Згодом Оплот був перетворений у великий підтримуваний Росією воєнізований підрозділ, що воював на боці сепаратистів.

Матіос сказав українським ЗМІ, що Кулик пройшов перевірку безпеки, але також додав: "Я скажу вам дещо: моральні принципи цієї людини нічого не варті". Слідчі, які вели справу про незаконне збагачення проти Кулика виявили джерело одного нез'ясовного активу – Toyota Land Cruiser. Він був зареєстрований на батька пана Жиліна, командира проросійської сторони у війні.

В середині цього процесу у справі про корупцію, Кулик був переведений з військової прокуратури в Київ, де він став начальником міжнародного відділу Генеральної прокуратури. (Пані Йованович, тодішній новий американський посол, була серед тих, хто заперечував проти його переїзду.) Саме в цьому положенні Кулик почав копатися в діяльності Burisma, газової компанії, де Хантер Байден входив до ради директорів.

У квітневому інтерв'ю виданню The Hill Кулик розповів, що намагався дати уряду Сполучених Штатів те, що, за його словами, є свідченням грубих порушень з боку демократів та американських дипломатів, але був заблокований дипломатами в американському посольстві в Києві.

За словами його колишніх колег у прокуратурі, зміст бесіди відповідало теорії, викладеній в досьє, яке він склав наприкінці 2018 року.

У досьє, яке просочилося завдяки українському блогеру, стверджувалося, що українські прокурори мають докази, які "можуть свідчити про вчинення корупційних дій, спрямованих на незаконне особисте збагачення колишнього віце-президента США Джо Байдена".

Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор, повідомив в інтерв'ю, що він ніколи не передавав досьє Кулика пану Джуліані. Але записи, зроблені Джуліані під час їх зустрічі в січні і передані в Конгрес в цьому місяці генеральним інспектором Держдепартаменту, відображають ідеї, викладені в замітці Кулика.

І в п'ятницю, у своїх свідченнях у ході розслідування про імпічмент, Йованович припустила, що досьє Кулика або його основні моменти стали відомі вищим ешелонам американського уряду. Вона сказала, що її відкликання з Києва навесні був пов'язаний з "необґрунтованими і неправдивими заявами людей з явно сумнівними мотивами".