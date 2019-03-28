Нові сфери впливу: що відбувається навколо корпорації "Сварог Вест Груп"

Ілюстративне фото (svarog-agro.com)

Всередині корпорації "Сварог" почалися судові розгляди між її акціонерами. Судячи з інформації, яка стрімко розповсюджується по ринку, це може бути викликано в першу чергу бажанням її мажоритарних акціонерів продати холдинг.

За словами депутата Хмельницької облради, агробізнесмена Миколи Дячука, зацікавленість в покупці "Сварога" виявили кілька лідерів аграрного ринку, які зараз активно нарощують свої земельні банки.

"Топи розповідають про "МХП". На мою думку, прекрасна та перспективна компанія. Також потенційним покупцем був Косюк (Юрій Косюк - засновник і мажоритарний акціонер аграрного холдингу "МХП", - ред.), а тепер уже згадують Герегу (Олександр Герега, - ред.) і Бахматюка (Олег Бахматюк - один із засновників групи компаній "Укрлендфармінг", - ред.). Сильні бізнесмени, потужні, весь бізнес має розвиток та прибутковість. Працівники на сухарях не сидять, кредитори нервують, є порядок та дисципліна, є розвиток та перспектива. Чим швидше, тим буде краще для всіх. Сумним є те, що найкращу, перспективну агрокомпанію знищили!", - повідомляє він.

Як відомо, мажоритарними акціонерами корпорації "Сварог Вест Груп" є політики брати Олександр і Сергій Буряки. У 2013 році вони вже продали основний (на той момент) актив – банк "Брокбізнесбанк" одіозного олігарха Сергія Курченка.

З приводу того, що викликало в них бажання продати "Сварог", існує кілька думок. По-перше, останнім часом у "Сварога" спостерігалися складнощі з розрахунками з кредиторами. Одному з них, офіційному постачальнику техніки John Deer, компанії "Агротек" в березні 2019 року довелося з судовими приставами вилучати у одного з підприємств "Сварога" свою техніку прямо у полі.

Також в кінці 2017 року Генеральною прокуратурою України було ініційовано кримінальне провадження, згідно з яким ряд компаній "Сварога", а також менеджмент холдингу, підозрюються у можливому ухиленні від сплати податків та участі в незаконних фінансових махінаціях з метою збагачення. Холдинг вже частково провів відчуження активів на користь третіх осіб, але, безумовно, серйозного покупця зацікавить продаж всієї групи компаній.

В той же час менеджмент холдингу направляє всі зусилля на підтримання репутації холдингу на ринку. Так, у своєму інтерв'ю голова Ради директорів Микола Агарков заявив, що суттєві проблеми із забезпеченням компанії насінням, агрохімією і добривами на весняну посівну 2019 року були вирішені.

Так чи інакше, з урахуванням того, що "Сварог" був і залишається великим гравцем на ринку, його продаж може викликати перестановку сил та сфер впливу у аграрному секторі України.