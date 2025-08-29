ua en ru
Новый шаг к прозрачности: боди-камеры для ТЦК и СП

Пятница 29 августа 2025 20:40
Новый шаг к прозрачности: боди-камеры для ТЦК и СП С 1 сентября работники ТЦК должны использовать боди-камеры (facebook.com/CherkasyTCK)
Евгений Мойсюк
Евгений Мойсюк
заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант

Уже со следующей недели группы оповещения ТЦК должны применять боди-камеры. Которые будут вести непрерывную запись во время их работы.

О том, как этот процесс должен повысить доверие украинцев к системе ТЦК, - читайте в колонке заместителя министра обороны Евгения Мойсюка для РБК-Украина.

Министерство обороны Украины делает важный шаг для прозрачности и законности мобилизационных мероприятий. С 1 сентября 2025 года все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, будут обязаны использовать нагрудные боди-камеры.

Они будут вести непрерывную запись во время работы. Это требование было закреплено специальным поручением министра обороны.

Цель инициативы - сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК. Использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления.

Правовая основа

Правовая основа для использования боди-камер уже существует. Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уполномоченные представители ТЦК и полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. Для четкого регулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную Инструкцию (приказ № 532 от 06.08.2024), которая подробно регламентирует порядок работы с камерами и устанавливает единые стандарты.

Инструкция предусматривает, что представитель ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует.

Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Исключением являются лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

Важно, что работникам строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам. Контроль за использованием камер осуществляется ответственным лицом в ТЦК, а за информацией с них - непосредственно руководителем.

Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет за собой дисциплинарную ответственность - от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Несмотря на то, что ТЦК и СП уже обеспечены боди-камерами на 85%, существуют вызовы, которые требуют решения. В частности, это отсутствие унификации оборудования и ограниченные возможности для обработки больших объемов видеоданных.

Для решения вопроса Министерство обороны начало развитие специальной информационно-телекоммуникационной системы (ИКС). Ее создание будет предусматривать закупку унифицированных устройств, создание мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных и использование программного обеспечения для быстрого анализа записей.

Теперь после завершения работы групп оповещения, записи с карт памяти автоматически будут загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок их хранения составит не менее 30 дней, но в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами, записи будут храниться дольше.

Администратором ИКС станет Военная служба правопорядка ВСУ. Это нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

Прозрачность и открытость

Использование боди-камер будет способствовать дисциплинированию всех участников процесса. Записи станут объективным источником информации в случае конфликтов или провокаций. Для граждан камеры гарантируют защиту от возможных злоупотреблений, а для работников ТЦК - от ложных обвинений.

Внедрение боди-камер будет способствовать защите прав всех сторон в процессе мобилизации. Благодаря четким механизмам, унифицированному оборудованию и современной IT-инфраструктуре Министерство обороны создает надежную систему, которая не только будет отвечать требованиям военного времени, но и будет способствовать укреплению доверия общества к государственным институтам.

