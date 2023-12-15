Новая учетная ставка НБУ: фикция или средство влияния

Какой смысл в изменении учетной ставки Национальным банком в нынешних условиях, в колонке академика НАН Украины Богдана Данилишина.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15 % годовых. Остальные влиятельные процентные ставки тоже были снижены на 1 процентный пункт: ставка депозитных сертификатов овернайт – до 15% годовых, срочных депозитных сертификатов – до 19%, кредитов рефинансирования – до 21% годовых.

В нынешних условиях изменение ключевой процентной ставки на 1-2 п.п. является малозначимым шагом, поскольку уровень инфляции в экономике значительно ниже уровня учетной ставки - лишь 5,1%. Таким образом, учетная ставка реально положительна в измерении 10+% годовых. Монетарные условия остаются жесткими, что будет сдерживать процесс кредитования и служит привлекательным фактором для осуществления банковских сбережений. В то же время продолжится медленное движение процентных ставок по кредитам и депозитам в направлении некоторого снижения.

За период действия высоких реальных процентных ставок удалось добиться некоторого прогресса в привлечении гривневых депозитов в банковскую систему. Так, срочные депозиты бизнеса в национальной валюте выросли на 72% с начала года, а срочные депозиты населения – на 42%. В то же время высокий уровень реальных процентных ставок сдерживает банковское кредитование, что является абсолютно логичным следствием такой политики в рамках ее ортодоксального формата. В ноябре номинальные банковские кредиты бизнеса сократились на 3% по отношению к октябрю, а в годовом измерении – на 6%.

Снижение учетной ставки не создает угрозы финансовой стабильности, поскольку гривневые вложения остаются достаточно привлекательными.

Валютный рынок с 3 октября работает в режиме управляемой гибкости . Высокие процентные ставки будут стимулировать направление гривневой ликвидности в гривневые вклады вместо ее конвертации в иностранную валюту. Уровень долларизации экономики несколько снизился по сравнению с началом года, однако в целом остается выше довоенного (65%).

Основным фактором сохранения валютной стабильности остается своевременное и достаточное поступление внешней помощи. Ее полученный объем позволил не только покрыть структурный разрыв платежного баланса (около 20% ВВП), но и дал возможность нарастить валютные резервы до уровня более чем 5 месяцев импорта.

Наряду с этим стабильность банковской системы не вызывает сомнений. Доходность активов банков находится на рекордных в мире уровнях, показатели ликвидности и адекватности капитала банков значительно опережают нормативы, доходы банков исторически рекордные.

Согласно прогнозу НБУ ключевая процентная ставка в перспективе 2023-2024 гг. будет оставаться существенно выше уровня ожидаемой инфляции. НБУ готов гибко адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для курсовой устойчивости и инфляции, включая ритмичность поступления и достаточность объемов международной помощи, ситуацию с рисками безопасности и т.д.

В то же время сохранение жестких монетарных условий будет сдерживать привлечение заемных средств банков в возобновляемые инвестиционные проекты . Жесткие монетарные условия могут стать причиной отсрочки, или даже отмены инвестиционных решений. А это, в свою очередь, влияет на рабочие места в экономике, возвращение беженцев и перспективы восстановления.

В конце концов можно приветствовать продолжение движения центрального банка в направлении смягчения монетарных условий. Однако, на мой взгляд, ресурсы банковской системы, ее посредническая активность должны играть более решительную роль в поддержке военной экономики.