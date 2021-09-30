Микола Удянський: Криптовалюти - майбутнє світового фінансового ринку

Микола Удянський український IT-бізнесмен, співзасновник криптобіржі Coinsbit, творець біткоін-форку Bitcoin Ultimatum та учасник рейтингу топ-100 найбагатших українців за версією Forbes в інтерв'ю РБК-Україна розповів про поточну ситуацію на крипторинку, легалізацію цифрових валют в Україні й про те, як держава оцифровує країну.

– Біткоін навесні був у всіх новинах, але зараз про нього майже нічого не чути. Що зараз з ним відбувається і з ринком криптовалют в цілому?

– З біткоіном усе добре. Він зараз, звичайно, не коштує $60 000 як у березні, але у вересні його курс піднімався до $50 000 і це відмінний результат. Біткоін вже нікуди не дінеться, він став частиною фінансового світу і це назавжди. Він тригер всього криптовалютного ринку і задає іншим криптовалютам темп зростання або падіння. Криптовалюта – це майбутнє світу грошей. На етапі свого становлення крипторинок був Диким Заходом, де кожен робив що, хотів. Але зараз він став на шлях регулювання. Саме тому 8 вересня Верховна рада запустила процес легалізації криптовалютного ринку в Україні.

– Розкажіть про це детальніше. Чому парламент ще не легалізував криптовалюти?

– Єдина країна, яка легалізувала криптовалюти – це Сальвадор. Але вони це зробили поспішно і тому таке рішення принесло більше шкоди, ніж користі. Зараз ця країна може залишитися без зовнішніх запозичень, що в підсумку обрушить її економіку.

Україна йде іншим шляхом – неспішним, продуманим і максимально легальним. Поки що парламентом прийнято законопроект "Про віртуальні активи". Він уточнює, що таке криптовалюта і наділяє їх правовим статусом. Власники цифрових активів в майбутньому отримають можливість їх легально купувати й обмінювати. Але це базовий документ, і він потребує доопрацювань.

– Про які доопрацювання мова?

– Коли мова заходить про криптовалюти, всіх чиновників хвилює тільки одне – податки. Тому наступний крок українських парламентаріїв якраз оподаткування цифрових активів. Наприклад, прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування обороту віртуальних активів в Україні".

Головна мета цього документа – стимулювати розвиток крипторинку в країні за допомогою спеціальних податкових послаблень. Криптовалютний бізнес планують звільнити від ПДВ і встановити для нього п'ятирічний пільговий режим, згідно з яким податок на прибуток для юросіб і фізосіб складе всього 5%. Щоправда, для останніх додається ще військовий збір у розмірі 1,5%. Платити податок доведеться тільки з прибутку. А все що відбувається на біржі – регулятора мало цікавить.

На початку вересня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про віртуальних активах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

– Поговорімо про криптобіржі. Скільки їх зараз в Україні й навіщо вони потрібні?

– Сьогодні в Україні функціонує кілька великих бірж. Точну кількість назвати складно через те, що багато з цих майданчиків не зареєстровані в Україні, але при цьому працюють з гривнею.

Для чого вони потрібні? В першу чергу для торгівлі криптовалюти і виведення її в фіат. Існують, звичайно, ще онлайн-обмінники і криптомати, але вони виконують обмежений набір функцій. Наприклад, обмінники використовують для швидкого перекладу криптовалюти в гривню. А біткоіни-банкомати – для поповнення біткоін-гаманця.

Криптобіржі – це повноцінна криптовалютна платформа з великим спектром додаткових функцій, на зразок деривативів. Говорячи простою мовою, криптобіржа – це цифровий аналог фондової біржі, яка торгує не акціями, а токенами.

– А чим біржі можуть бути корисні звичайним українцям? Адже ними досить складно користуватися.

– Насправді все не так складно, як здається. Ще років 10 років тому, до появи криптобірж, криптовалюти були долею гіків. Процес покупки й зберігання біткоінів був неймовірно заплутаним і вимагав різних технічних знань. Але ці часи пройшли. Індустрія встала на шлях mass adoption і намагається максимально все спростити.

Щоб полегшити покупку і використання цифрових валют, криптобіржі зараз активно співпрацюють як з банками, так і з різними платіжними системами на кшталт Visa і Mastercard. У колаборації вони випускають додатки й платіжні карти, які мають на своєму балансі криптовалюти, але вільно конвертуються під час розрахунків в ту ж гривню.

Тобто людина може придбати, наприклад, біткоін, а потім в будь-який момент витратити їх, просто приклавши карту або смартфон до терміналу в магазині або кафе.

У разі, якщо криптовалюту остаточно легалізують, біржі зможуть відмовитися від посередників і будуть надавати свої послуги безпосередньо. Це відповідно буде простіше, швидше і дешевше, ніж зараз.

– Всі чули історію про людину, яка витратила 10 000 BTC на покупку піци. Але витрачати вміють усі. А що на рахунок заробітку? Чи можна заробити на криптовалютах і як це зробити?

– Варіантів заробітку в криптовалютній індустрії безліч. Найпростіший і надійний – купити криптовалюту і чекати, поки вона подорожчає. Для цього навіть придумали термін – HODL.

Також існують криптовалютні "крани". Це сайти, де за певні дії вам дають трохи монет. Якщо бути наполегливим, можна з часом накопичити непогану суму.

Раніше можна було добре заробити на ICO, але зараз ця тема себе зжила і краще з такими проектами не зв'язуватися.

Також не так давно був досить прибутковим майнінг. Але через те, що великі компанії почали збиватися в пули, зараз тут заробити складно. Можна спробувати добувати маловідомі монети, але виробники відеокарт так накрутили ціни, що відбивати покупку доведеться дуже довго.

Ще зараз почали з'являтися ігри на блокчейні, де можна продавати ігрові предмети або ресурси за криптовалюту. Але всі ці проекти досить "сирі" і можна просто даремно витратити свій час.

Всі інші види заробітку пов'язані з криптобіржами: стекінг і трейдинг.

Стекінг схожий на банківський депозит. Користувач повинен тримати криптовалюту на спеціальному гаманці або біржі. І за те, що він ними не користується – він отримує пасивний дохід.

І нарешті трейдинг – це торгівля цифровими активами. Існує безліч тактик і стратегій торгівлі криптовалютою, але всі вони зводяться до одного – купити дешевше і продати подорожче. Принцип спекуляції працює на всіх ринках без винятку.

– Виходить, що більшість способів заробітку так чи інакше пов'язані з біржами?

– Безумовно. Біржі – це двері у світ криптовалют. На них можна торгувати, інвестувати й виводити віртуальні активи в готівку. Головне не захоплюватися трейдингом "з плечем". Основне правило торгівлі – не вкладай більше, ніж ти готовий втратити.

– Миколо, ваша діяльність пов'язана не тільки з криптовалютами, а й IT-технологіями. Що ви думаєте про оцифрування України за допомогою програми "Дія"?

– Задумка відмінна, але з реалізацією у Мінцифри виникли проблеми. Візьмемо, наприклад COVID-сертифікати. Цей документ повинен спростити українцям закордонні подорожі, але отримати його в цифровому вигляді можуть далеко не всі. Міністерство навіщось прив'язало цей документ до "Дія.Підпис" і багато українців просто не можуть завантажити його у свій телефон.

Але в цілому, додаток має потенціал. Зараз в ньому обмежений перелік послуг: водійські права, закордонний паспорт, ідентифікаційний код тощо. Але в майбутньому його можливості планують істотно розширити. У "Дію" незабаром додадуть понад десять нових послуг, які повинні викорінити паперові документи й бюрократію. Наприклад, в додатку можна буде оформити субсидії, соціальну допомогу і пенсії.

– Чи є аналоги таких додатків у світі?

– У мене склалося враження, що розробники "Дія" орієнтувалися на найпопулярніший додаток в Китаї – Wechat. Воно є не тільки месенджером і соціальною мережею, але також сервісом на замовлення квитків, викликом таксі й мобільним гаманцем. Тобто за допомогою Wechat можна оплачувати різні послуги, чого поки ще не вміє "Дія".





​​​​На думку Миколи Удянського, у додатку Мінціфри є потенціал (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А в цілому варто дати нашому Мінціфри вкрай високу оцінку. Хлопці чудово попрацювали, створивши додаток, що не має аналогів у світі. Всі фахівці міністерства виконали божевільну, фантастичну роботу і заслуговують усіляких похвал, адже вони зробили величезний крок до розвитку цифрової цивілізації в Україні.

– Вважаєте, що "Дію" потрібно зробити платіжним інструментом?

– А чому ні? Особливо в контексті того, що держава який рік думає над впровадженням е-гривні. Це було б правильно. Але крім державних грошей, думаю логічно додати й підтримку криптовалют. Тим більше на тлі таких позитивних регуляторних рухів в нашій країні. Ми зі свого боку готові допомогти Мінцифрі й запропонувати власні розробки в цьому напрямку. "Дія" повинна підтримувати криптовалюти.

– У вас є досвід співпраці з держструктурами?

– Ми вже співпрацюємо з українською владою. Наша компанія Prof-IT зараз якраз закінчує розробку нової української криптовалютної біржі. Проект отримав назву Qmall. За платежі відповідатиме IBOX Bank. Він забезпечить введення і виведення гривні з мінімальною комісією. Її запуск запланований на жовтень-листопад 2021 року. Після цього українці зможуть отримати банківські картки біржі.

Унікальність проекту в тому, що це буде перша українська біржа, повністю регульована Мінцифрою ц Нацбанком, так само розробляємо серйозну платформу для одного з міністерств, поки залишимо інтригу, це буде великий прорив для України.

– Наскільки важливо, щоб в Україні була регульована, цивілізована криптобіржа?

– Українська легальна кріптобіржа потрібна обов'язково. Торгувати на іноземних біржах типу Binance дуже небезпечно. Відомо багато випадків, коли там заморожують рахунки і люди не можуть отримати свої гроші. На цих біржах часто відбуваються внутрішні хакерські атаки. Тому вкрай необхідно щоб біржа була українська, щоб мала свій офіс в країні. Це додаткова гарантія безпечного інвестування та безпечної роботи з криптовалютою в Україні.

Крім того, плюсом вітчизняної біржі буде навчання трейдинговим операціями і підвищення фінансової грамотності при роботі з криптовалютою. Нарешті, на такий біржі не буде монет, які були створені тільки для того, щоб шахрайством виманювати у людей гроші.

– Як загалом оціните цифровий прогрес України?

– Ми рухаємося в цифровий світ на всіх парах. Україна один зі світових лідерів за обігом криптовалют. Цілком, ймовірно, що вже через кілька років криптовалюта повноцінно увійдуть в ужиток звичайних українців і всі бажаючі зможуть на них заробляти.