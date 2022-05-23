Нічого особистого. Як український букмекер Favbet не платить податки і працює з РФ

Після початку війни Росії проти України багато українських бізнесменів і політиків, які до 24 лютого особливо не були помічені у твердій проукраїнській позиції, різко зайняли таку. Очевидно, тому що сьогодні це чи не єдиний спосіб, як мінімум, не привертати до себе уваги, як максимум – ще й отримати репутаційний профіт. Особливо якщо є, що "прикривати" своєю проукраїнською позицією.

Як відомо, ще влітку 2020 року в Україні було легалізовано азартні ігри. З того моменту всі букмекери, які здійснюють свою діяльність в Україні, мають отримати ліцензію та щорічно оплачувати її у розмірі 108 млн грн. За весь цей час до сьогодні таку ліцензію отримали лише чотири букмекерські контори - Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт та навіть російська "Твоя беттингова компанія", що працює під брендом 1XBET.

Але сьогодні букмекерів у Україні працює набагато більше, скажіть ви. І будете праві. І першим на думку спаде Favbet, відома в Україні компанія, що працює під брендом Favorit аж з 1999 року і яка ще донедавна була спонсором Прем'єр-ліги України, боксера Олександра Усіка та ще чотирьох футбольних клубів. І яка здійснює свою діяльність з беттінгу всі останні роки як... лотерея.

Єдині ліцензії, які отримала Favbet після легалізації грального бізнесу в Україні, це ліцензія онлайн-казино, яка коштує лише 23 млн грн, а також ліцензії на роботу казино “Білліонаре” в Києві та гральних автоматів, які коштують значно менше, ніж ліцензія на букмекерську діяльність, що є основною у Favbet.

І цими ліцензіями в інформаційному просторі компанія і "прикриває" свою нелегальну, але відкриту сьогоднішню букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, що не потрапляють жодним чином до бюджету. В умовах повномасштабної війни, коли Україні катастрофічно не вистачає коштів на армію і на забезпечення соціальних виплат громадянам, велика букмекерська компанія, яка заробляє мільйони доларів, ділитися зі своєю країною і підтримувати її не хоче.

Нелегальною діяльністю мають займатися правоохоронні органи. І їм треба віддати належне – поза увагою цей момент вони не залишили. Ще 5 травня 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності контор Favbet і Favorit, які належать відомому в гральному бізнесі Андрію Матюсі та його партнеру Ігорю Сосонюку.

У рамках цього провадження слідчі Національної поліції України навіть провели обшуки в офісах компанії, після чого заявили, що Favbet і Favorit незаконно отримують надприбутки від беттингової діяльності, доходи від якої акумулюються через низку іноземних фірм, кінцевим бенефіціаром яких є Андрій Матюха.

Проте, поки що на цьому все й закінчилося. Чи варто розповідати, яким чином в Україні завжди можна було уникнути притягнення до відповідальності, особливо з огляду на те, що Андрій Матюха вже давно відомий корупційними скандалами ще з часів Януковича, у роки, коли гральний бізнес в Україні був повністю заборонений, але, зрозуміло, все одно продовжував працювати. І Favbet Андрія Матюхи насамперед.

У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і опублікували безліч виявлених у них листів. Серед них опинився лист того самого Андрія Матюхи з адреси favbet333@gmail.com, в якому він звертається до ”регіоналів” зі скаргою на те, що його букмекерській конторі доводиться працювати нелегально та зазнавати постійних ”нальотів” правоохоронців, через що він пропонує владі ”співпрацювати”.

"В даний момент компанія працює у нелегальних умовах… Природно, що на місцях у всіх регіонах компанія співпрацює з різними контролюючими органами з МВС, насамперед із співробітниками УБЕЗ, у деяких випадках із співробітниками УБОЗ та у боротьбі з кіберзлочинністю. Окрім МВС до співпраці іноді залучаються прокуратура та податкова міліція. Обсяг щомісячних платежів по Україні становить зараз близько 1 200 000 гривень (приблизно 150 000 $), але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000 $", - звертався Андрій Матюха до тодішньої влади, просячи натомість оперативну реакцію МВС у разі чергових "нальотів" на його зали гральних автоматів та ”лотерей".

Невідомо, чи вдалося йому тоді домовитися про" підтримку", або довелося далі продовжувати платити хабарі за нелегальний бізнес, але цей факт більш, ніж красномовно підтверджує те, що Матюха знає і вміє, як нелегально заробляти надприбутки, не платити гроші в бюджет і при цьому залишатися недоторканою державою.

Принципи залиште комусь іншому

Як відомо, російська агресія щодо України розпочалася не в лютому 2022 року, а вісім років тому, коли РФ анексувала Крим та розв'язала військові дії на Донбасі. Вести бізнес із росіянами або продовжувати працювати на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму для патріотично налаштованого українського бізнесу стало неприйнятним. Але чи це позначилося якось на роботі Favbet? Як би ж то.

Компанія продовжила працювати з клієнтами як з РФ, так і з Донецька, Луганська або анексованого півострова, продовжуючи як приймати ставки від людей звідти, так і виплачувати їм виграші, що підтверджується повідомленнями від користувачів протягом всіх цих восьми років онлайн-підтримці Favorit, на які люб'язно відповідають співробітники української букмекерської компанії.

"Працюю з даною конторою вже кілька місяців, і мене повністю все влаштовує. Виплати стабільні, без затримок", - наприклад пише у 2018 році у відгуках компанії житель окупованого Донецька Олександр Хрустальов.

"Працюють чесно, все виводиться вчасно ... сподіваюся на подальшу плідну співпрацю", - пише житель РФ Андрій у квітні 2018 року.

Попри на агресію РФ усі ці роки Favbet не бачив нічого поганого в тому, щоб дозволяти громадянам цієї країни продовжувати робити ставки в українській букмекерській конторі та виплачувати їм виграші. Всі ці роки російські букмекерські оглядачі залучали росіян робити ставки в Favbet та Favorit, називаючи їх чи не одними з найкращих букмекерських контор, на що росіяни охоче відгукувалися. Причому зайти на сайти Favbet та Favorit забороняли російські контролюючі органи, а не українська компанія – через VPN або ТОР можна було спокійно реєструватися та грати, і отримувати виграші від українських букмекерів.

Чи можлива така ж плідна співпраця росіян із Favbet та Favorit сьогодні, через три місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України? Офіційно компанія заявила на початку березня, що більше не працює з Росією і пішла з ринку Білорусі, де в неї були також офлайн-точки прийому ставок. Сьогодні при реєстрації на сайтах Favbet і Favorit у випадаючому списку країн дійсно немає Росії та Білорусі. Однак це лише офіційно та формально. Насправді, як виявилось, співробітники контор люб'язно підкажуть і допоможуть користувачеві з країни-агресора отримати послуги з прийому ставок з подальшою виплатою їм виграшів.

Ми звернулися до онлайн-підтримки сайту Favbet з питанням, чи можна зареєструватися громадянину Росії, якщо у нього є паспорт іншої країни, наприклад, Ізраїлю (в РФ дозволено подвійне громадянство) і, наприклад, Латвійський номер телефону. За легендою у нас є лише карта російського "Тінькофф банку", однак, як з'ясувалося, і це не особлива проблема для Favbet.

"Ви можете зареєструватися у нас на сайті, за умови, що при реєстрації вкажіть країну Ізраїль, а також при верифікації відразу відправите документи Ізраїлю", - відповів оператор, до цього попередньо порадившись з адміністрацією.

Після цього в питанні з банківською картою оператор вирішує вже безпосередньо підключити до розмови адміністрацію.

"На жаль, карти російського банку не підходять..., - з жалем відповідає оператор Favbet, однак, поміркувавши, як же можна допомогти громадянину країни-агресора, додає, - а в якій валюті вона у вас?”.

Після з'ясування, що валютна карта російського банку може підійти і користувач з РФ може спробувати зареєструватися таким чином, оператор замість того, щоб послати росіянина слідом за "російським військовим кораблем", проявивши таким чином громадянську позицію, навпаки, люб'язно з росіянином.

Схоже, заяви про неприпустимість роботи з росіянами і білорусами Favbet залишив лише для української аудиторії, а не в якості своїх принципів роботи, які б не дозволяли компанії мати хоч які-небудь справи з громадянами країн, що ведуть з Україною повномасштабну війну. Більш того, букмекер сам шукає варіанти, як допомогти російським обійти їх же офіційні заборони.

Нічого особистого, тільки бізнес, мабуть, сказав би на це Андрій Матюха. Який, до речі, як нам стало відомо від вищого керівництва компанії, сам завбачливо залишив Україну якраз за кілька днів до початку війни, полетівши до Хорватії. Саме сюди і до Румунії Favbet перевіз своїх співробітників для подальшого оперування бізнесу. У Румунії, як зізнався голова бізнес-департаменту Favbet Сергій Дзекунов, Favbet вже встиг розробити офіційні додатки на iOS та Android і, що характерно, продовжити ліцензії на онлайн-казино та на букмекерську діяльність, яку в Україні компанія не вважає за необхідне оплачувати до напівпорожнього бюджету, просто продовжуючи нелегально заробляти тут гроші. У тому числі за допомогою співпраці з громадянами країни-агресора.

В якості індульгенції за небажання платити сотні мільйонів гривень до бюджету України, фонд Андрія Матюхи Favbet Foundation в березні 2022 року поширив реліз, в якому заявив, що взявся допомагати Збройним силам України, а співробітники Favbet нібито зібрали мільйон гривень пожертвувань волонтерам. Кому і куди були спрямовані ці гроші конкретно - в компанії не вказують, проте дуже хочеться вірити, що хоча б ця допомога Favbet буде дійсно цільовою і якісною, а не такою ж фікцією, як і заяви букмекерської контори про її позиції з приводу РФ.