Несвоевременный конфликт. Как срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником

Конкурс на реконструкцию Харьковской площади в Киеве был проведен еще в 2007 году. Конкурс состоялся, победитель заплатил городу почти 14 млн долларов и потратил еще 10 млн долларов на проектные и прочие подготовительные работы, но городские власти, после почти 5 лет бездействия и нарушений, отозвали выделение земли и в одностороннем порядке прекратили ее аренду. С чем связаны подобные действия власти и в чем опасность – подробнее в материале.

Реконструкция раздора

Организованный КГГА конкурс по реконструкции Харьковской площади выиграла компания "Киев Терминал", принадлежащая британцу грузинского происхождения Тамазу Сомхишвили.

Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007-м году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где занимался энергоресурсами, был соучредителем нескольких компаний по добыче и торговле нефти и нефтепродуктами.

План реконструкции Харьковской площади предусматривал появление новой транспортной развязки, полностью решавший ее пропускной способность. За эту часть проекта отвечали городские власти, Киевавтодор и Киевский метрополитен.

Проект реконструкции Харьковской площади в Киеве

В свою очередь, обязанностью инвестора было построить офисно-гостинничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 авто и автовокзал.

"Киев Терминал" заплатил только городу свыше 14 млн долларов за право реализации проекта и аренду земли. Еще порядка 10 млн инвестор понес прямых затрат и убытков на детальные расчеты проекта реконструкции, аренду предназначенных для реконструкции участков земли, на привлечение архитекторов, включая иностранных.

Все эти затраты и убытки подтвердил независимый оценщик – международная компания Baker Tilly. Привлечение независимого оценщика для подтверждения затрат и убытков инвестора было требованием именно городских властей.

Представители КГГА признавали наличие прав инвестора на компенсацию убытков, и даже делали "компромиссные" предложения со своей стороны, касательно их возмещения. Более того, законодательство Украины и соглашение о взаимной защите инвестиций Украины и Великобритании прямо обязывают соблюдать права инвестора в таких случаях. Тем не менее, серия инициатив инвестора об урегулировании столкнулась с саботажем со стороны городской власти.

Судебные тяжбы

Дело дошло до суда, который инвестор выиграл в 2019 году. Судьи обязали КГГА выплатить инвестору заплаченные столичной власти 14 млн долларов и еще 10 млн долларов прямых убытков, но отказали в компенсации упущенной выгоды.

КГГА предписание суда не выполнила. В 2021 году представители власти решили подать апелляцию.

В мае 2021 года Северный апелляционный суд отменил решение от 2019 года, ошибочно определив исковую давность. Поэтому уже в октябре 2021 года Верховный суд отменил решение Северного апелляционного суда и восстановил права инвестора на возмещение убытков.

Примерно в это же время Сомхишвили обратился за поддержкой в посольство Великобритании. В результате представитель посольства присутствовал на каждом заседании Верховного суда.

Новый виток конфликта

После начала полномасштабной российской агрессии "Киев Терминал" предложил органам городских властей заключить мировое соглашение. Инвестор был готов полностью отказаться от денежных требований в обмен на то, что после завершения военного положения город и инвестор согласуют земельный участок, на котором инвестор на собственные средства построит инфраструктурный объект, нужный для поврежденной войной инфраструктуры Киева.

Но и это не подошло чиновникам. Следующее заседание суда по этому делу, состоится 25 апреля.

По-видимому, виновные в срыве инвестиционного проекта и реконструкции Харьковской площади до сих пор работают в КГГА. Вероятно, они так боятся ответственности, что раз за разом срывают урегулирование спора и мировые соглашения с инвестором.

Интерес чиновников не только в том, чтобы не нести ответственности за деньги инвестора, "потерявшиеся" в столичном бюджете, но и за бюджетные деньги, которые были выделены и списаны на подготовку транспортной инфраструктуры города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Стоит также отметить, что с новым витком судебного разбирательства совпала кампания по дискредитации Сомхишвили. Она длится уже шесть месяцев несмотря на то, что ни один официальный орган в Украине, в Великобритании и на Западе в целом не имел и не имеет к инвестору никаких претензий.

"Обвинения в адрес Тамаза Сомхишвили активировались именно после того, как в июле 2022 года в судебном деле в Украине его украинским предприятием было предложено заключить мировое соглашение, по которому инвестор отказывается от своих денежных требований, в том числе тех, которые были ему уже присуждены судом первой инстанции", – отмечает партнер Wolf Theiss Тарас Думич.

Как бы там ни было, спор должен быть урегулирован внутри страны. Украине сейчас особенно не кстати международный суд с инвестором из Британии, которая является одним из важнейших военных союзников и послевоенных инвесторов Украины.