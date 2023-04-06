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Несвоевременный конфликт. Как срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником

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Четверг 06 апреля 2023 10:01
Несвоевременный конфликт. Как срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником Срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником (фото: facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Конкурс на реконструкцию Харьковской площади в Киеве был проведен еще в 2007 году. Конкурс состоялся, победитель заплатил городу почти 14 млн долларов и потратил еще 10 млн долларов на проектные и прочие подготовительные работы, но городские власти, после почти 5 лет бездействия и нарушений, отозвали выделение земли и в одностороннем порядке прекратили ее аренду. С чем связаны подобные действия власти и в чем опасность – подробнее в материале.

Реконструкция раздора

Организованный КГГА конкурс по реконструкции Харьковской площади выиграла компания "Киев Терминал", принадлежащая британцу грузинского происхождения Тамазу Сомхишвили.

Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007-м году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где занимался энергоресурсами, был соучредителем нескольких компаний по добыче и торговле нефти и нефтепродуктами.

План реконструкции Харьковской площади предусматривал появление новой транспортной развязки, полностью решавший ее пропускной способность. За эту часть проекта отвечали городские власти, Киевавтодор и Киевский метрополитен.

Несвоевременный конфликт. Как срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником

Проект реконструкции Харьковской площади в Киеве

В свою очередь, обязанностью инвестора было построить офисно-гостинничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 авто и автовокзал.

"Киев Терминал" заплатил только городу свыше 14 млн долларов за право реализации проекта и аренду земли. Еще порядка 10 млн инвестор понес прямых затрат и убытков на детальные расчеты проекта реконструкции, аренду предназначенных для реконструкции участков земли, на привлечение архитекторов, включая иностранных.

Все эти затраты и убытки подтвердил независимый оценщик – международная компания Baker Tilly. Привлечение независимого оценщика для подтверждения затрат и убытков инвестора было требованием именно городских властей.

Представители КГГА признавали наличие прав инвестора на компенсацию убытков, и даже делали "компромиссные" предложения со своей стороны, касательно их возмещения. Более того, законодательство Украины и соглашение о взаимной защите инвестиций Украины и Великобритании прямо обязывают соблюдать права инвестора в таких случаях. Тем не менее, серия инициатив инвестора об урегулировании столкнулась с саботажем со стороны городской власти.

Судебные тяжбы

Дело дошло до суда, который инвестор выиграл в 2019 году. Судьи обязали КГГА выплатить инвестору заплаченные столичной власти 14 млн долларов и еще 10 млн долларов прямых убытков, но отказали в компенсации упущенной выгоды.

КГГА предписание суда не выполнила. В 2021 году представители власти решили подать апелляцию.

В мае 2021 года Северный апелляционный суд отменил решение от 2019 года, ошибочно определив исковую давность. Поэтому уже в октябре 2021 года Верховный суд отменил решение Северного апелляционного суда и восстановил права инвестора на возмещение убытков.

Примерно в это же время Сомхишвили обратился за поддержкой в посольство Великобритании. В результате представитель посольства присутствовал на каждом заседании Верховного суда.

Несвоевременный конфликт. Как срыв реконструкции в Киеве ставит под удар отношения Украины с ключевым союзником

Новый виток конфликта

После начала полномасштабной российской агрессии "Киев Терминал" предложил органам городских властей заключить мировое соглашение. Инвестор был готов полностью отказаться от денежных требований в обмен на то, что после завершения военного положения город и инвестор согласуют земельный участок, на котором инвестор на собственные средства построит инфраструктурный объект, нужный для поврежденной войной инфраструктуры Киева.

Но и это не подошло чиновникам. Следующее заседание суда по этому делу, состоится 25 апреля.

По-видимому, виновные в срыве инвестиционного проекта и реконструкции Харьковской площади до сих пор работают в КГГА. Вероятно, они так боятся ответственности, что раз за разом срывают урегулирование спора и мировые соглашения с инвестором.

Интерес чиновников не только в том, чтобы не нести ответственности за деньги инвестора, "потерявшиеся" в столичном бюджете, но и за бюджетные деньги, которые были выделены и списаны на подготовку транспортной инфраструктуры города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Стоит также отметить, что с новым витком судебного разбирательства совпала кампания по дискредитации Сомхишвили. Она длится уже шесть месяцев несмотря на то, что ни один официальный орган в Украине, в Великобритании и на Западе в целом не имел и не имеет к инвестору никаких претензий.

"Обвинения в адрес Тамаза Сомхишвили активировались именно после того, как в июле 2022 года в судебном деле в Украине его украинским предприятием было предложено заключить мировое соглашение, по которому инвестор отказывается от своих денежных требований, в том числе тех, которые были ему уже присуждены судом первой инстанции", – отмечает партнер Wolf Theiss Тарас Думич.

Как бы там ни было, спор должен быть урегулирован внутри страны. Украине сейчас особенно не кстати международный суд с инвестором из Британии, которая является одним из важнейших военных союзников и послевоенных инвесторов Украины.

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