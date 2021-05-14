Нерівний бій. Як влада збирається боротися з олігархами

Президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроект про статус олігарха. В РНБО ідею підтримали й вже навіть повідомили, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб". Про те. якими саме критеріями буде керуватись влада, визначаючи, хто з бізнесменів є олігархом, та хто саме може потрапити у "список" – детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Деолігархізація по-новому

"Один із великих викликів, який сьогодні існує… і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси. На мою думку, і за критеріями апарату РНБО, які ми враховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни", – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня.

Водночас прізвища олігархів Данілов не назвав.

Своєю чергою, як повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко з посиланням на свої джерела, під критерії олігархів можуть потрапити – Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго та подружжя Герег.

За словами першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука, в законопроекті буде прописано статус олігарха – хто це такий і за якими параметрами він буде визначатись. Зокрема, це фінансові параметри, вплив на політичну сторону тощо.

Стефанчук також зазначив, що наскільки йому відомо, буде близько семи таких параметрів. Людина буде визнатися олігархом, якщо підпадає під три чи більше параметрів.

Якщо бізнесмен буде визнаватись олігархом, до якого будуть застосовуватись відповідні санкції, щоб він втратив один чи два з тих параметрів, під які потрапив. За словами Стефанчука, мова йде про "якийсь вид юридичної відповідальності".

Список олігархів

Як пояснює екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, олігархів від решти населення та бізнесменів вирізняє спроможність суттєво впливати на життя країни через керівництво держави.

Вплив на політикум, за її словами, досягається завдяки тому, що олігархи, зокрема, мають: монополії на стратегічно й соціально важливі товари та телеканали з великими рейтингами.

"Не маючи конкурентів, вони продають свої товари за завищеними цінами, без необхідності здійснювати інвестиції у модернізацію та розвиток. За необхідності тиснуть на перших осіб держави через створення дефіциту цих товарів, підвищення цін на них, зростання соціальної напруги, організації страйків тощо", – говорить Загребельська.

Політолог Володимир Фесенко, який досліджує українських олігархів, теж наголошує: в українських реаліях олігархом є той, хто поєднує великий, часто монопольний бізнес, вплив на парламент та владу в цілому, а крім того – володіє засобами масової інформації чи впливає на них.

За такими критеріями головними претендентами на потрапляння у "список олігархів" є:

Рінат Ахметов – найбагатша людина країни. За даними Forbes, його статки у 2020 році склали $7,6 млрд та збільшилися у порівнянні з 2019 роком у 2,7 раза.

Найбільші його активи – компанії "Метінвест" ($3,3 млрд) та ДТЕК ($ 2,1 млрд), які мають вплив на різних сегментах ринку металургії та електроенергії. Крім того, Ахметов володіє одним з найпопулярніших телеканалів "Україна" та низкою інших медіаресурсів.

Ігор Коломойський – зі статками у $1,8 млрд посідає 4-е місце рейтингу Forbes. У порівняні з 2019 роком його статки стали більше у 1,8 раза.

Головні складові багатства Коломойського – нафтогазові та металургійні активи. Крім того, він є лідером з виробництва феросплавів, має суттєвий вплив на паливний ринок країни через контроль над нафтодобувною "Укрнафтою", нафтопереробною "Укртатнафтою" та продажами палива через найбільші в країні мережі автозаправок.

Завод "Дніпроазот" є монопольним виробником хлору, який використовується водоканалами країни для знезараження питної води. Головний медіа-актив Коломойського є телеканал "1+1", що стабільно займає лідерські позиції по переглядам.

Також Коломойський час від часу фінансує різні політичні проекти. Свого часу, це були партії "Укроп", "Україна майбутнього". Зараз він підтримує партію "За майбутнє", яку очолює його давній бізнес-партнер та діючий нардеп Ігор Палиця.

Бізнесмен Ігор Коломойський (фото: УНІАН)

Віктор Пінчук – його статки у 2020 році оцінили у $2,5 млрд, що в 1,8 раза більше за попередній рік.

Пінчук не має монополії на соціально важливі товари, проте його головний актив – компанія "Інтерпайп" – є фактичним монопольним виробником та постачальником коліс для "Укрзалізниці", а також має домінуючі позиції на ринку виробництва труб для нафтогазового сектору.

Також Пінчук має свою групу впливу у парламенті. Крім того, він є власником телеканалу "ІСТV".

Дмитро Фірташ – його статки видання Forbes у 2020 році оцінило в 0,4 млрд доларів. Фірташ має монополії на постачанні та доставці газу населенню, та на виробництві добрив для українських аграріїв.

Крім цього, пов’язані з олігархом компанії контролюють телеканал "Інтер", який стабільно входить у четвірку лідерів.

Дмитро Фірташ (фото: РБК-Україна)

Петро Порошенко – його статки торік виросли до $1,6 млрд. Найбільший актив – кондитерська компанія Roshen ($1,1 млрд). Зараз очолює партію "Європейська солідарність", яка представлена в парламенті та в радах усіх рівнів по країні.

Крім того, Порошенко володіє телеканали "Прямий" та "П’ятий".

Віктор Медведчук – володіє статками у $620 млн. Є лідером і співзасновником представленої у парламенті "Опозиційної платформи - За життя".

Як відомо, телеканали, які з ним пов'язують, – Newsone, 112 та Zik -– потрапили під санкції РНБО. Накладено було арешт й на бізнес-активи Медведчука, зокрема на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Після того, як 13 травня Печерський суд обрав запобіжний захід Медведчуку, Зеленський заявив, що в країні зменшилася кількість олігархів, оскільки список, за його словами, покинув Віктор Медведчук.

Віктор Медведчук біля Офісу генпрокурора

(фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вадим Новінський – потрапив до рейтингу мільярдерів зі статком у $1,4 млрд. У червні 2020 року Forbes в Україні оцінював його в $ 810 млн. Найбільший актив – "Метінвест" ($ 1,1 млрд).

За інформацією РБК-Україна, пов’язані з політиком та бізнесменом компанії фінансують телеканал "Наш". У 2018 був причетний до створення "Партії миру та розвитку".

Томаш Фіала – у 2020 році журнал "Фокус" оцінив його статки у $ 426 млн. Фіала – громадянин Чехії, є власником інвесткомпанії Dragon Capital, яка протягом останніх років активно скуповує нерухомість в Україні.

З 2014 року Dragon Capital інвестував понад $ 10 млн у створення журналу "Новое время". Зараз в медіахолдинг входить журнал НВ, Радіо НВ і сайт. На початку цього року Dragon Capital також купив контрольний пакет акцій компанії Treeum, якому належать ділові медіаресурси Мінфін та Finance.ua.

За словами Сергія Притули, Томаш є одним зі спонсорів партії "Голос", яка представлена в парламенті.

Бізнесмен Томаш Фіала (фото: interfax.com.ua)

Костянтин Жеваго – має статки у $2,4 млрд. Є власником Ferrexpo та Arterium, проте вони не мають монопольної влади у важливих сегментах економіки. Також володіє телеканал "Еспресо".

Юрій Косюк – власник контрольного пакету акцій компанії та директор агрохолдингу МХП. У 2020 році журнал Forbes оцінював його статки у $780 млрд. За останній рік бізнесмен втратив місце в списку мільярдерів.

Небезпечна гра

На думку Агії Загребельської, якщо мета влади перетворити олігархів на бізнесменів, а не зайняти їх місце та стати найголовнішим олігархом країни, то ініціатива президента повинна передбачати: розслідування Антимонопольним комітетом всіх монопольних зловживань з боку їх бізнесів та прийняття суворих та справедливих рішень про притягнення до відповідальності в межах вже діючого законодавства.

Водночас лідер партії "Голос" Кіра Рудик переконана, що після ухвалення закону про деолігархізацію, в Україні мають відбутись інституційні зміни законодавства. Тільки у такий спосіб держава створить рівні правила для всіх.

"На жаль, ухвалення лише одного закону не замінить послідовну державну політику, яка роками не проводилася в країні. Зменшити вплив олігархів на економіку та політику реально лише з внесенням змін у податковий кодекс, а також в антимонопольне законодавство. Окрім того, сьогодні актуально ухвалити законодавство, що регулюватиме сферу медіа", – переконана Кіра Рудик.

Своєю чергою, екс-помічник Держсекретаря США, посол Деніель Фрід під час Київського безпекового форуму назвав дотримання законності головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Перш за все це стосується загрози перерозподілу бізнесу і медіа.

"Коли Україна буде позбавлятися від контролю олігархів, ключове, щоб медіа і економіка не почали працювати на користь інших олігархів або на користь держави. А працювали саме за законом", – резюмував Деніел Фрід.