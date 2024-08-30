Игорь Никонов: KAN строит крупнейшую сеть частных школ в Украине во время войны

Игорь Никонов, основатель компании KAN Development в интервью РБК-Украина рассказал о развитии образовательной сети А+ и вызовах, связанных с расширением бизнеса в военное время. Также бизнесмен делится планами по послевоенному восстановлению Украины и своим видением будущего концепции "город в городе".

— KAN Development активно развивает собственную сеть концептуальных учебных заведений. Что подтолкнуло вас инвестировать в сферу, которая обычно не ассоциируется с высокой прибыльностью?

— Это была идея моей жены. Когда дети были маленькие, поблизости не было школы, а возить их далеко было неудобно. Так она решила купить дом недалеко от того места, где мы жили, и организовала там школу раннего развития.

Школа быстро стала популярной. Со временем она купила второй дом, затем еще одно помещение. В конечном итоге это привело к тому, что мы построили в одном из наших жилых проектов первую академию современного образования.

Изначально не планировалось, что это будет общеобразовательная школа, но получилось именно так, причем с множеством внешкольных занятий, связанных с искусством, спортом.

Мы поняли, что в стране есть проблема с учебными заведениями высокого уровня. А поскольку в наших проектах мы и так обязаны строить школы и детские сады, мы решили делать это максимально качественно.

Конечно, можно было просто передать площадки городу, чтобы они сами строили там учебные заведения. Закон это позволяет. Но мы не были уверены, что город построит объекты нужного нам уровня. Поэтому мы решили рискнуть и в 2012 году на территории ЖК "Комфорт Таун" создали большую "Гимназию А+".

ЧЗОСО ІІ-ІІІ степени "Гимназия А+" (ЖК "Комфорт Таун")

Когда мы увидели, что гимназия переполнена и там очередь на пять лет вперед, стало понятно, что люди действительно нуждаются в проектах такого уровня.

Сегодня в нашем портфеле уже три начальные школы, две средние, четыре детских сада, три детских клуба, центр дистанционного образования, спортивная и музыкальная школы, а также широкий спектр внешкольных студий. Всего 15 учебных заведений в рамках проектов ЖК "Республика", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два еще строятся. Образовательные учреждения посещает более 3000 детей, в которых работает более 700 преподавателей.

— В чем заключается ваша вовлеченность в этот проект?

— Я выступаю как инвестор. Также активно участвую в проектировании архитектурно-эргономической концепции зданий. Все, что касается управления и операционной деятельности, — я в это не вмешиваюсь.

— Сколько вы уже суммарно инвестировали в это направление?

— Трудно точно посчитать, но думаю, что точно больше 100 миллионов долларов. Гораздо больше.

— Заходя в эту сферу, вы рассчитывали на то, что эти инвестиции когда-то вернутся? Или для вас это скорее социальная миссия как девелопера?

— Думаю, они никогда не вернутся. Но в какой-то степени мы их компенсируем иначе. Наличие такой инфраструктуры в наших комплексах позволяет продавать их по более высокой цене. Кроме того, это создает нам имидж надежного и ответственного девелопера.

Все это позволяет компании даже сегодня держать достаточно достойный уровень доходов. Сейчас мы продаем по 10–15 квартир в месяц в каждом проекте. В нынешних реалиях это очень неплохой результат.

Таким образом, образовательные заведения для нас не бизнес в классическом понимании, но они улучшают общую эффективность наших девелоперских проектов.

Детский сад “Academy Ecoland” (ЖК "Тетрис Холл")

— Помимо школ и детских садов, в скором времени у вас в портфеле будет и первое высшее учебное заведение. Зачем это вам?

— Да, сегодня мы предоставляем полный спектр образовательных услуг для детей от 1 до 19 лет. Высшее учебное заведение позволит расширить этот спектр до 23 лет. Это будет совершенно уникальная история – единственная в мире есть, которая предлагает такой подход. Мы этим очень гордимся.

Зачем нам это? Программа образования в наших учреждениях построена так, что выпускники готовы к поступлению в любой вуз мира. Но, конечно же, мы не хотим растить и обучать детей, которые уедут учиться за рубеж.

Я хочу, чтобы им не нужно было уезжать. У нас уже есть пространство под ВУЗ, оно будет готово в обозримом будущем. Сейчас ведем переговоры с разными университетами, потому что в этом направлении нам нужна коллаборация. Нам нужны лучшие педагоги, которых мы будем приглашать вести отдельные курсы.

— Вы можете анонсировать, с какими вузами у вас возможна коллаборация?

— Мы ведем переговоры со многими, к примеру, с университетом в Барселоне и не только. В Украине — с Могилянкой, Украинским католическим университетом, Политехом.

Мне очень импонирует система, по которой работают ведущие мировые вузы. Как правило, у них нет устоявшейся программы, которую преподают из года в год. Там обучение идет шестинедельными курсами, с плавающей программой. Сегодня актуален один предмет, завтра — абсолютно другой. Там много приглашённых лекторов, практиков из разных сфер. И студенты выходят из университетов со знаниями реального рынка, а не книжными, которым часто трудно найти применение в работе.

Я вижу нашу миссию сегодня так — чтобы как можно больше талантливых людей получали здесь образование, оставались и работали на благо Украины.

— Как подбираете преподавателей в Украине, как обеспечиваете качество услуг?

— Наши преподаватели постоянно в процессе обучения. В современном мире это очень важно.

В новую школу мы берем половину преподавателей с уже работающего проекта, с их помощью создаем нужную атмосферу, сервис, и только потом набираем новый коллектив. Поэтому у нас такое постепенное развитие сети.

Сегодня мы в силах открывать одну школу в год. Это очень хороший темп.

УВК "РеспубликаКидс" (ЖК "Республика")

— В частных школах учатся, как правило, дети состоятельных родителей. Есть ли у вас квоты, стипендии для одарённых детей, чьи родители не в силах оплатить обучение?

— Конечно, у нас есть некоторое количество детей, которые учатся по нашим грантам. Но специфика украинского законодательства такова, что они не могут учиться бесплатно, по факту, мы за них платим. На мой взгляд, это совершенно неправильно. Из-за войны таких детей будет становиться больше, законодательство должно быть гибче в этом вопросе.

В любом случае и те, кто получают стипендию от нас, и те, кто самостоятельно оплачивают обучение, должны быть высокого интеллектуального уровня.

Мы много сил и ресурсов вкладываем в создание среды, которая растит лидеров. Если ребёнок к этому не готов или не способен — это путь к отчислению. Поверьте, у нас из-за этого было много скандалов с родителями. Нам обещали неприятности, но система железная.

Иначе развития не будет.

К примеру, сейчас мы достраиваем школу на Печерске. Она будет иметь политический уклон и готовить будущих политических деятелей.

2-го сентября мы открываем первый архитектурно-инженерный колледж (кстати, классы там заполнены уже более чем на 70%). Выпускники этого заведения будут особенно востребованы для послевоенной Украины.

То есть, мы не просто создаем хорошие условия для образования, мы инвестируем в будущую элиту страны.

УВК "Киевский лицей А+" (Печерськ)

— Сфера образования очень сильно пострадала из-за полномасштабного вторжения. Многие перешли на дистанционный режим из-за отсутствия убежищ. Как вы с этим справляетесь? Что с теми объектами, которые были построены до 2022 года?

— Да, в новых школах мы по умолчанию строим большие убежища площадью до 4000 квадратных метров, прямо под зданием. В старых школах такие проекты, к сожалению, сразу не были предусмотрены, поэтому мы достраиваем их сейчас. Два убежища мы уже сделали.

Каждое такое убежище обходится примерно в 65 миллионов гривен, но у нас нет другого выхода, потому что безопасность детей — ключевое, что мы должны обеспечить. Кстати, в первые месяцы войны мы предоставили доступ к нашей системе обучения более 60 тыс. детей совершенно бесплатно, так как наша сеть намного оперативнее адаптировалась к текущей ситуации и была готова не останавливать образование детей даже в таких условиях.

Из-за массового перехода на онлайн в период пандемии и особенно после начала полномасштабного вторжения, наша система образования сильно пострадала. Согласно отчёту PISA, наибольшее падение произошло в сфере чтения. Также возросла доля тех, кто не имеет даже базовых навыков в математике. Восполнить эту дыру будет очень и очень сложно. И точно не за счёт онлайна.

— Насколько конкурентна сегодня сфера частного образования?

— Сегодня открывают много частных заведений, больших и не очень. Но все они, как правило, используют арендованные помещения. Где-то что-то подкрасили, побелили — и всё. Тех, кто вкладывает такие инвестиции, как мы, — единицы. Преимущественно это проекты с целью заработка: вложить меньше — заработать больше. Мы же идём совершенно по другому пути. И те, кто ходят в наши учреждения, видят разницу.

У нас каждое здание — это уникальный проект. Они все энергоэффективные, строятся по последним технологиям. Конечно, было бы легче сделать единый проект, но наши школы все разные: разных размеров, разных функционалов, разных направленностей.

— У вас с супругой схожее видение по развитию этой сети?

— Да, у нас схожее видение в этом вопросе. Более того, она является идейным вдохновителем этого проекта.

Во многом я к ней прислушиваюсь, потому что у нее большой опыт: она многих детей выучила и продолжает этим системно заниматься. Самое важное — у нее есть желание развивать это направление. А это главное. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые хотят постоянно двигаться вперед.

Иванна и Игорь Никоновы (фото: пресс-служба)

— В сети есть учреждения, которые сейчас прибыльны?

— Если не учитывать вложенные инвестиции, то все заведения сегодня самоокупаемые. По-моему, это уже отличный результат. Сейчас я не вкладываю дополнительных средств в их содержание.

В любом случае я не рассматриваю это как бизнес. Скорее, это дело, которое можно будет передать детям. Это почетный и созидательный бизнес. Он приносит гордость и вдохновение тем, кто им занимается.

— Рассматриваете ли вы расширение сети за пределы Киева или на международном уровне?

— У нас много предложений из различных областных центров — Одесса, Харьков. Люди просят франшизу или чтобы мы сами открыли заведения. Но пока мы не готовы.

Мы не готовы, потому что, чтобы сформировать локальный коллектив, нужно отправить туда команду из Киева. Не все готовы на это, так как у людей есть семьи на местах.

Мы также не готовы продавать франшизу, потому что дорожим нашим именем. Поэтому KAN в том числе нигде не создает девелоперские проекты, кроме Киева.

Как только мы найдем способ контролировать качество и сроки, мы рассмотрим возможность расширения сети по всей Украине.

Мы также рассматривали возможность запуска пилотного формата — подобие boarding school, где мы могли бы принимать талантливых детей из разных городов. Если бы не война, мы уже могли бы реализовать этот проект. Но пока что он на паузе.

Для понимания, стоимость одной школы составляет примерно 40 млн долларов. Это колоссальные инвестиции, поэтому мы не можем запускать такие проекты параллельно.

— Все ваши учебные заведения находятся на территории ваших комплексов?

— На сегодня — да. Кстати, как правило, мы начинаем строить школы и детские сады при реализации первых очередей жилых домов.

Это, опять же, вселяет больше доверия к нам как девелоперу. Клиенты понимают: если у них есть средства на строительство школы, значит, дом точно достроят.

Сегодня, к сожалению, порядка 70% рынка остановилось. И далеко не все из-за войны. Они бы и без этого остановились. Девелоперский бизнес — очень рискованный. Многие не рассчитали свою экономическую модель, инвестируя средства из одного проекта в другой. Если у тебя нет резервов — есть большая вероятность, что проект не удастся завершить. А недостроенное здание ничего не стоит. Ты не можешь его продать. Мы в своей деятельности никогда не используем перекрестное финансирование.

— Что в таком случае ждет рынок недвижимости в Киеве? Есть ли другие неожиданные тенденции или возможности?

— Безусловно, потребуется участие государства. Возможно, какие-то остановленные проекты удастся спасти за счет дополнительного финансирования с привлечением к ответственности бывших владельцев, какие-то — через банкротство и передачу объектов другим застройщикам.

Сейчас по закону мы не можем получать дивиденды, пока не завершили очередь строительства, то есть не выполнили все обязательства. Поэтому у нас нет перекрестного финансирования с одного проекта на другой. Каждый проект живет своей жизнью и реализуется в рамках существующей экономической целесообразности.

Грубо говоря, если ты не можешь тянуть проект, значит, заканчивай его. Например, у нас есть проекты, которые мы не продаем на начальных этапах. Почему? Потому что как только ты продал первую квартиру, у тебя появляются обязательства. Соответственно, должны быть резервы для завершения всего объекта.

Средняя школа и профильный лицей “АІК+”

— Как KAN Development планирует содействовать восстановлению страны в послевоенный период? Есть ли у вас проекты, направленные на поддержку пострадавших регионов?

— Скажу так: мы не привыкли работать с государством, потому что видим в этом большие риски. Но мне кажется, что желающих строить за бюджетные средства будет много.

Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы продолжать свое дело. Своей работой, своими инвестициями, особенно в такое сложное время, мы показываем иностранным инвесторам, что есть компании, которые уверенно стоят на ногах и верят в Украину. Мы подаем сигнал другим.

И, конечно, мы не боимся конкуренции. Наоборот, я всегда говорю: приходите, помогайте нам становиться еще лучше. Если вы лучше, мы будем стремиться к вам. Я больше всего боюсь застоя, когда компания останавливается в развитии. Мне в какой-то степени повезло с коллективом, который, как и я, постоянно стремится к развитию.

— Ценит ли конечный потребитель участие девелопера в подобных проектах?

— Конечно, жители это ценят. Более того, у нас не было ни одного человека, который возмущался бы тем, что школы платные. Да, они платные, но иначе мы бы не смогли их реализовать на подобном уровне.

Кроме того, мы всегда охотно делимся нашей методологией, не держим ее в секрете. Мы знаем, что в следующем году будем пользоваться уже обновленной, потому что нужно двигаться вперед.

Сегодня мир движется с такой скоростью, что дай Бог успеть за ним.

— Будет ли востребована концепция "город в городе" в послевоенной Украине? Есть ли еще в Киеве пространства для таких проектов?

— В Киеве еще много пространства для таких проектов. И нам бы хотелось, чтобы город развивался именно таким путем.

Мы фактически первые, кто начал применять эту концепцию в Украине. И каждый год мы ее только улучшаем. Сегодня в наших комплексах доминирует тренд, когда более 80% жителей не выезжают за пределы ЖК, они там живут, открывают бизнесы, учат детей, проводят досуг.

Сейчас мы единственный девелопер в Украине, создавший самую большую образовательную сеть.

Мы это делаем, потому что понимаем: крутой продукт только двигает компанию вперед. Если компания будет все время думать: "а давай тут сэкономим, тут кого-то обманем, тут пообещаем и не сделаем", — у нее нет будущего.