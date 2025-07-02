Крупнейший трейдер российской нефти. Что известно о Муртазе Лакхани

Что известно об основателе и гендиректоре Mercantile & Maritime, которого считают крупнейшим трейдером российской нефти, – в нашем материале.

63-летний миллиардер Муртаза Али Лакхани является гражданином Великобритании и Канады. В высшие круги мирового сырьевого трейдинга вошел, сделав рискованную ставку еще несколько десятилетий назад.

Так, в начале 90-х Лакхани мог быть вовлечен в процесс обхода эмбарго в пользу режима иракского диктатора Саддама Хусейна.

Как выяснилось впоследствии в ходе расследования ООН, Муртаза Лакхани – в тот период представитель трейдерской компании Glencore, занимался продажей иракской нефти.

Согласно докладу ООН, его роль заключалась в том, чтобы перевозить наличные для торговой фирмы и доставлять их в иракскую дипломатическую миссию в Женеве.

По данным расследования ООН, Лакхани был вовлечен в операции, которые позже квалифицировались как обход эмбарго. В частности, его роль описывалась как посредническая в передаче наличных средств дипломатической миссии Ирака в Женеве.

Лакхани сблизился с российской нефтяной элитой на продажах "курдской нефти" после освобождения Киркука от ИГИЛ. С 2017 года он выступал посредником в экспортных сделках иракского Курдистана для ряда мировых компаний, в том числе и для "Роснефти" Mercantile & Maritime. Его партнерство с российской государственной нефтяной компанией распространялось и на Венесуэлу.

До 2022 года сотрудничество Лакхани с "Роснефтью" осуществлялось посредством компании Mercantile & Maritime Group.

К тому же до 2020 года он покровительствовал компании Trident Network — сети судов, участвовавших в обманных схемах транспортировки сырой нефти в Венесуэле совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA и "Роснефтью". В настоящее время Trident Network контролируется венесуэльским нефтетрейдером Антонио Луисом Гонсалесом Моралесом, связи которого с Лакхани остаются по сей день неясными.

Mercantile & Maritime Group закупала нефть у российской компании в Венесуэле и перепродавала ее на мировых рынках — зачастую обратно самой "Роснефти", как свидетельствуют обнародованные в западных СМИ документы.

В электронных письмах, с которыми ознакомился SourceMaterial, по всей видимости, сотрудники Rosneft Trading в закодированном виде обсуждают сделки.

"Оплата за воронежскую нефть не может быть произведена наличными, мы не можем использовать какой-либо банковский канал", — говорится в письме представителя "Роснефти".

После широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украину партнерство между Лакхани с главой "Роснефти" Игорем Сечиным вышло на новый этап.

В частности, в расследовании Bloomberg, опубликованном в 2023 году, указывалось, что президент "Роснефти", один из ближайших соратников Путина — Игорь Сечин встречал Новый год в Дубае, на роскошной яхте, пришвартованной у искусственных островов Палм-Джумейры. Одним из самых важных гостей на борту являлся Муртаза Лакхани. Согласно Bloomberg, в 2022 году Лакхани значительную часть времени посвятил разработке схем обхода нефтяных санкций. Лакхани создал в Дубае целую сеть из многочисленных нефтетрейдерских и судоходных компаний, чтобы распределять российскую нефть по всему миру.

В том же расследовании назывались и конкретные компании, входящие в сеть Лакхани. Наиболее известные из них — Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO и Amur II – FZCO (через своих юристов Лакхани заявил Bloomberg, что эти компании к нему отношения не имеют, — ред.)

Bloomberg, ссылаясь на четыре различных источника, включая человека, ранее работавшего с Лакхани, писало, что эти фирмы в течение года закупили десятки миллионов баррелей российской нефти, загрузили их на танкеры из теневого флота и реализовали в Индии и Китае.

По информации двух источников и электронной переписке, с которой ознакомился Bloomberg, влияние Лакхани было настолько велико, что сотрудникам "Роснефти" регулярно рекомендовали обращаться за указаниями именно к нему, а не проводить сделки самостоятельно.

Согласно данным Volza — сервиса, отслеживающего экспортно-импортные операции примерно в восьмидесяти странах мира, — после начала широкомасштабного вторжения России в Украину лишь одна компания Лакхани в Объединенных Арабских Эмиратах — Amur Trading SA — до начала 2025 года приобрела 369 партий нефти у пяти поставщиков. Поставщиками являлись "Роснефть" и ее дочерние структуры.

Муртаза Лакхани во время оглашения сделки в Фуджейре (фото: theenergyyear.com)

Компания Tejarinaft FZCO в 2023 году стала вторым по величине клиентом "Роснефти", закупая у нее в среднем двести сорок четыре тысячи баррелей нефти в сутки.

Как же Лакхани удавалось на протяжении десятилетий нарушать нефтяные эмбарго, введенные ООН и западными странами против Ирана, Ирака, Венесуэлы и России, при этом избегая санкционных наказаний?

В 2023 году The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщал, что министерство юстиции США "внимательно следит" за его деятельностью и рассматривает возможность введения санкций против него. Однако по сей день Лакхани удавалось выходить "сухим из воды".

Наконец, в январе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против 13 судов, связанных с операциями Лакхани. Однако отсутствие действий в отношении остальной части его флота вызывает вопросы об эффективности текущих санкций, направленных на сдерживание военных усилий Владимира Путина.

Лакхани также укреплял свои связи в Вашингтоне и Лондоне. Так, в 2019 году во время избирательной кампании в Великобритании он пожертвовал пятьсот тысяч фунтов стерлингов в избирательный фонд Консервативной партии посредством своей дочерней компании в Лондоне — Mercantile & Maritime UK Ltd.

Связи и влияние Лакхани помогают ему находить способы, чтобы вернуть в состав теневого флота даже те танкеры, которые попадают под западные санкции.

Западные эксперты нарекли эти способности "игрой в кошки-мышки": подсанкционные танкеры полностью или частично перекрашивают, часто меняют название, переводят из одной юрисдикции в другую, и в результате снова привлекаются к транспортировке российской нефти.

Так, как сообщает польское издание Warsaw Point, принадлежащий одной из компаний Лакхани танкер Sensus, внесенный в список OFAC с января 2024 года, с 21 по 25 января 2025 года загружал нефть на терминале венесуэльской компании PDVSA в заливе Амуай.

Несколько дней спустя, 30 января 2025 года, после прохождения побережья Венесуэлы, Sensus участвовал в перевалке нефти с судна на судно с танкером Consul (IMO 9204805), находящееся под санкциями США.

Согласно данным Marine Traffic, оба судна находились рядом друг с другом в течение сорока семи часов у берегов Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла. Вскоре после этого Consul пришвартовался в Пуэрто-ла-Крус. С первого февраля 2025 года он отключил свой AIS-транспондер, скрыв маршрут, что является типичной практикой при попытке скрыть передвижения судна.

Так же в начале 2025 года один из танкеров теневого флота Лакхани, Khalasi (IMO 9293997), совершил несколько рейсов в российские порты.

Нефтяной танкер Katy (IMO 9323326), принадлежащий недавно зарегистрированной в ОАЭ компании, которые, по данным Bloomberg, могут быть связаны с Лакхани, был проверен в российских портах Тамань в июне 2024 года и Ванино в декабре 2024 года, согласно базе данных Equasis. Другой танкер Лакхани Uriel (IMO 9336517), покинул Ломе (Того) 1 января 2025 года и прибыл в Усть-Лугу (Россия) 26 января 2025 года, согласно данным Marine Traffic.

По данным украинских спецслужб, танкер CLYDE, входящий в так называемый "теневой флот", описанный в расследованиях Bloomberg и The Wall Street Journal, с января 2025 года привлекается к экспорту нефти из российского порта Находка в Китай. В этом порту расположен терминал "Роснефти".

Этот же танкер участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из порта Туапсе в 2023 и 2025 годах. В частности, в январе 2023 года он вывез из этого российского порта более пятидесяти восьми тысяч тонн нефти. В Туапсе находится производственный комплекс подконтрольной санкционной российской компании ПАО "НК "Роснефть" — Туапсинский НПЗ с морским терминалом. Отправителем груза выступала компания Amur Trading FZCO, а получателем — зарегистрированная 25 апреля 2022 года компания Tejarinaft FZCO.

Другой танкер из теневого флота Лакхани — SEAL — в период с января по апрель 2025 года неоднократно наблюдался у побережья Крыма, в Керченском проливе, а также заходил в терминал Новороссийска. В 2023 году этот танкер вывез более тридцати тысяч тонн газойля (смесь нефти и конденсата) из российского порта Туапсе, доставив груз на нефтеперерабатывающий завод турецкой компании Tüpraş. Перевозка груза была организована через компанию Tejarinaft.

К теневому флоту Лакхани также относится танкер JAG (ранее известный под названиями Farmosa Falcon, Junior G, Sino Pacific и другими). С начала 2025 года он систематически появляется в районе феодосийского порта в Крыму и у побережья российских черноморских портов. В феврале 2023 года этот танкер участвовал в экспорте почти пятидесяти пяти тысяч тонн российской нефти из порта Туапсе. Отправителем была компания Amur Trading FZCO, получателем — Tejarinaft FZCO. Также этот танкер фигурирует в инциденте, который представлял угрозу экологической безопасности: 10 февраля 2025 года из-за технической неисправности на нем произошла утечка мазута во время бункеровки на якорной стоянке в районе Амбарлы, неподалеку от Стамбула.

В июле 2023 года представитель Лакхани сообщил The Wall Street Journal, что сам бизнесмен и все компании, в которых он имеет долю, больше не участвуют в торговле российской нефтью. Несмотря на заявления представителей Лакхани, расследования западных изданий указывают на продолжение активности.

Более того недавно Лакхани был одним из активных участников путинского Международного экономического форума. Там же бизнесмен высказался, что продолжает вести бизнес в России, "рассматривая страну как важный рынок с высоким потенциалом".

Таким образом, Лакхани работает не только в Фуджейре (восточный эмират в ОАЭ, где Лакхани планирует строительство грандиозного проекта на 600 млн долларов, – ред.), но и в подсанкционной России.